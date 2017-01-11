 В Евросоюзе ожидают введения безвизового режима с Украиной к маю-июню, - журналист Йозвяк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"В Брюсселе ожидают, что Грузия получит безвизовый режим до апреля/мая и Украина к маю/июню", - написал он.
Как сообщалось, решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.
15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.
Читайте также - Грузия может получить безвизовый режим с ЕС быстрее чем Украина, - журналист Йозвяк
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-Украинцы! вот вам по 50 евро- делайте себе визы сами!
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Теперь ожидают в ЕС))
А шо там тош лохи??
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"У нас с женой в интиме полное согласие. Она мне не даёт, а я и не прошу".
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