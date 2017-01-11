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 В Евросоюзе ожидают введения безвизового режима с Украиной к маю-июню, - журналист Йозвяк

В Евросоюзе ожидают введения безвизового режима с Украиной к маю-июню 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"В Брюсселе ожидают, что Грузия получит безвизовый режим до апреля/мая и Украина к маю/июню", - написал он.

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Как сообщалось, решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.

15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Читайте также - Грузия может получить безвизовый режим с ЕС быстрее чем Украина, - журналист Йозвяк

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....сентябрь 2017..
-Украинцы! вот вам по 50 евро- делайте себе визы сами!

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к сентябрю 50 евро будет кошерная зарплата в Украине, при темпах сегодняшней инфляции
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Супер новость) А я ожидаю безвизового режима уже завтра. Запишите это и на главную
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Наконец снова сказка о безвизе. Тут давно пора вводить визы с ЕС.
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Выборочно. Нидерланды - первые, за ними французы.
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кто ето такой йозя йозвак ето что одичавший украинский еврей отбившийся от корыта рошен вещающий внутриутробным голосом для наших гнойсманов из гейропы
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если б фамилия была не искажена, был бы шедевр.
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Хм! У нас уже не ожидают!)))
Теперь ожидают в ЕС))
А шо там тош лохи??
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Йдіть на...хуй с воїм режимом,таке враження що ми тільки про нього і думаємо.Світ лишній раз доводить свої подвійні інтереси ну а наші жиди при кориті це не політики це просто бандюки і не більше!!!!!
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Лучше визовый с Рашкой,чем безвизовый с ЕС,из ЕС террористы не едут
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Гнилые людишки правят бал в Европе ,очень гнилые !!!
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Президент обещал, МИД- тоже обещал. Теперь... теперь вот- журналюга обещает. Дожили. Мельчаем, ребятки!
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вау, в Евросоюзе его тоже ждут, оказывается
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Они его ожидают, все таки прекрасное дипломатическое слово, чтобы потом уточнить в июне, что не оправдались ожидания.
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Як говорив видатний госпідар та поліглот Мікола Янавічь - уже піхуй..
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Не будет визового с РФ и изменения в закон о получении укргражданства не будет и безвиза.
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Миллиарды вложила Раша,на подкуп,что бы затормозить безвиз для Украины,деньги любят все.
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Только не надо про макароны... (с) Берегите женщин

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Хватит наелись. Пошли вы на х*уй, со своим евросоюзом.
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Юмористы от безвиза так смешат публику, что остальным остаётся только работа на разогреве.
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В Евросоюзе ожидают введения безвизового режима с Украиной к маю-июню. Забудьте это слово -паразит безвиз. Уже даже и не смешно. Послать Европу куда по дальше с этим безвизом и всех делов. Из -за каких то 35 дол так унижаться. Кто захочет поехать всегда найдет заплатить. Тем более, что безвиз не отменяет всех остальных заморочек при выезде. Просто вся эта тягомотина показывает как ЕС относится к таким странам как Украина. Нужно и для европейцев ввести визовый режим.
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если честно, прочитав заголовок я улыбнулся.....
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Нынешнее поколение советских людей в 1980 году будут жить при коммунизме. (с)
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Это уже как в анектоде:
"У нас с женой в интиме полное согласие. Она мне не даёт, а я и не прошу".
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Европу нужно было за жабры брать перед Майданом) Подписывая конкретны сроки вступлениия Украины в ЕС и в НАТО) А не Путина смешить этим безвизовыми потугами)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Евросоюзе ожидают введения безвизового режима с Украиной к маю-июню, - журналист Йозвяк
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