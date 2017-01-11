 Новые санкции США против России могут навредить глобальной экономике, - Песков об инициативе сенаторов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не хотелось бы гипотетически рассуждать, пока речь идет о некой законодательной инициативе известных сенаторов. Безусловно, хочется надеяться, что здравый смысл возобладает и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики", - сказал он.
По его словам, такие решения "нанесут дополнительный ущерб не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, в плане глобальной экономики, глобального энергорынка". "Возможны определенные негативные последствия и для нашей страны", - добавил Песков.
"Вместе с тем российская экономика, российский энергосектор за последние два года доказал, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая, очень сильная система с изрядным запасом прочности", - подчеркнул пресс-секретарь. "Нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор найдет соответствующие компенсационные меры, чтобы минимизировать возможный ущерб от подобных действий, если это будет реализовано", - убежден он.
Напомним, ранее группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, внесли на рассмотрение Сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за предполагаемых кибератак.
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