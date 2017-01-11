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 Новые санкции США против России могут навредить глобальной экономике, - Песков об инициативе сенаторов

Предложения сенаторов США о введении новых санкций против России могут навредить глобальной экономике.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не хотелось бы гипотетически рассуждать, пока речь идет о некой законодательной инициативе известных сенаторов. Безусловно, хочется надеяться, что здравый смысл возобладает и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики", - сказал он.

По его словам, такие решения "нанесут дополнительный ущерб не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, в плане глобальной экономики, глобального энергорынка". "Возможны определенные негативные последствия и для нашей страны", - добавил Песков.

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"Вместе с тем российская экономика, российский энергосектор за последние два года доказал, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая, очень сильная система с изрядным запасом прочности", - подчеркнул пресс-секретарь. "Нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор найдет соответствующие компенсационные меры, чтобы минимизировать возможный ущерб от подобных действий, если это будет реализовано", - убежден он.

Напомним, ранее группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, внесли на рассмотрение Сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за предполагаемых кибератак.



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2% мировой экономики:лапти,матрёшки,балалайки,надувные "Искандеры",Лада-Калина,настойка "Боярышника"...Берегись Омерика!!!
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Это не важно, главное санкции вам на пользу, радуйтесь.
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Vot tut i on skazal - teperj jasno - cjistij russkij - o mirovih i globaljnih problemah vsio dumajet i bezpokoitsa, kak zje tam v Europe, kak tam bednije negri v Amerike i Kanade, cjto s Avstralijskoi ekonomikoi to budet, kak teperj spasti detei Luksemburga.
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Так нет уже никакой глобальной мировой экономики. Рухнула эта экономика, когда цена нефти меньше 80-ти долларов стала.
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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 3 ч.3 часа назад
все русские "медиаресурсы" сегодня брошены на отмыв трамповской жопы от внезапно появившегося компромата и эта активность - хуже компромата
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ja tak ponimaju, on perenjal opit vangovatj ot huila, nu kto zje ne ponmit - jesli nafta upoidjot nizje 80 amerikanskih rublei, to mirovaja ekonomika ruhnet - mda, nu piskov cjutj poostorozjnicjal o akopolipse uzje ni slovom.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовые санкции США против России могут навредить глобальной экономике, - Песков об инициативе сенаторов
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