 Вакансий недостаточно для всех украинцев, - Гройсман о безработице

Об этом заявил во время первого в новом году заседания Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Премьер, заявил, что миллионам украинцев знакома ситуация, когда люди прибегают к махинациям для получения пособий по безработице: "Сегодня система направлена на то, чтобы побуждать к безработице, а не бороться с ней. Миллионы украинцев могут вспомнить, что приходишь на работу от службы занятости и говоришь: поставьте печать, что я вам не подхожу. А потом идет получать государственную помощь. Хотя человек в работоспособном состоянии и может найти достойную работу и зарплату в Украине. Хотя создание новых рабочих мест - чрезвычайно актуальный вопрос. Даже тех вакансий, которые мы имеем сегодня в стране - их недостаточно для того, чтобы всех украинцев обеспечить рабочими местами".
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Для контроля за выплатами минимальной зарплаты будут созданы специальные рабочие группы: ничего, если владелец бизнеса чуть-чуть меньше заработает, - Гройсман(24)
Децентрализация остается приоритетом правительства и будет только набирать обороты, - Гройсман(234)
"Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!", - Гройсман поздравил украинцев с Рождеством(106)
Курс гривни мог бы составлять 18,5 за доллар, если бы Украина сама добывала газ, - Гройсман(442)
Курс валют. Гройсман решил в порыве популизма лапшу нам навесить - эксперт(0)
Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша, - Гройсман(296)
Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко(175)
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но найти нормального сварщика или слесаря сейчас практически нереально.
все хочут генеральными директорами заводов работать
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и вместо того, чтобы ныть на форумах,
иди и учись на сварщика
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власть захватили дети коммунистов воспитанные ПР-коммунистами с 90гг рэкетиры и бандиты умеющие воровать и отжимать,о каких рабочих местах говорит этот уё??
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грося може створювати тільки робочі місця для бюджетників,
а їх у нас і так, як собак нерізаних
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Політику держави щодо малого та середнього бізнесу хіба не Грося веде?
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і ні кроку за межі закону.
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Вместо заводов Торговые центры,...предприниматели в жо...налоги на работников Ах-ть...
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"Народный" депутат Новинский. И он там не один такой.
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- Запровадьте 5-річні податкові канікули для малого бізнесу, як в Чорногорії та Грузії;
- Введіть податкові пільги для іноземних інвесторів плюс безкоштовні земельні ділянки для їх підприємств, як в Словаччині;
- Завершіть нарешті дерегуляцію;
- Ліквідуйте ПДВ, адміністрування і повернення якого перекривають всі надходження в бюджет.
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лично я этого работодателя из объявления прекрасно понимаю.
Наймёшь работников, отошлёшь к клиенту домой дверь ставить, а они там скандал на ровном месте устроят
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Или пару десятков новых министерств откроем? Министерство субсидий - уже давно назрело.
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