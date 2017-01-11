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Все про:безработица (282) Госслужба занятости (62) занятость (36) Кабмин (9577) Гройсман (1943)

 Вакансий недостаточно для всех украинцев, - Гройсман о безработице

Украина нуждается в новых рабочих местах.

Об этом заявил во время первого в новом году заседания Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Премьер, заявил, что миллионам украинцев знакома ситуация, когда люди прибегают к махинациям для получения пособий по безработице: "Сегодня система направлена на то, чтобы побуждать к безработице, а не бороться с ней. Миллионы украинцев могут вспомнить, что приходишь на работу от службы занятости и говоришь: поставьте печать, что я вам не подхожу. А потом идет получать государственную помощь. Хотя человек в работоспособном состоянии и может найти достойную работу и зарплату в Украине. Хотя создание новых рабочих мест - чрезвычайно актуальный вопрос. Даже тех вакансий, которые мы имеем сегодня в стране - их недостаточно для того, чтобы всех украинцев обеспечить рабочими местами".

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Для створення робочих місць потрібно стимулювати бізнес на відкриття нових виробництв та представництв, торгових мереж та філій в регіонах, а для цього треба відмінити ПДВ і ввести податок з обігу. Податок з обігу зробить неможливим постійну перепродажу по 30 разів товарів з одних рук до інших, зникнуть сотні тисяч фейкових підприємств, а лишаться тільки реальні компанії, які будуть відкривати розгалужені мережі у всіх областних центрах і наймати офіційних працівників! Зараз як відбувається бізнес - завод виробив щось і продав ділеру, ділер продав місцевим підприємцям, а ті вже продали кінцевому споживачу! Ніякої відповідальності виробника перед клієнтом не існує бо клієнт купляє продукцію через 10-ті руки! ПДВ дозволяє такі махінації бо є залік ПДВ сплаченого та отриманого! Як тільки ПДВ ліквідують і введуть податок з обігу - продавати по 100 разів один той самий товар стане неможливо - прийдеться сплачувати податки при кожному перепродажу! Існуючі ланцюги кримінально-обнальної економіки зникнуть і виникне замість них нормальні великі компанії які будуть офіційно сплачувати податки та офіційно наймати працівників і платити офіційну зарплату! Завод буде мати 25 або більше представництв в регіонах і продавати товар кінцевому споживачеві і буде нести відповідальність за якість товару та сервісу! Ліквідація ПДВ наблизить нас до стандартів ЄС більше ніж все пусті розмови всіх попередніх урядів і бюджети всіх рівнів виростуть В РАЗИ!
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после еврейского нашествия во власть -гройсманов вльцманов у украинцев будет такая прививка от евреев как после голодомора услышев еврей у власти будут хвататься за автомат и выжигать ето свинцом такого голодомора как щас евреи у власти даж гитлер в вов неорганизовывал и витя -зек просто мелкий карманик с нынешними евреями у власти ворюги дак ворюги незря их гоняют по всему миру как прокаженных собак
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На жаль уряд Гройсмана досі не зробив жодного потужного реформаторського кроку, який би глобально оздоровив ситуацію в економіці України! Мафія 25 років підлаштовувала економічну, політичну, судову та правоохоронну систему Україну під себе, під приховування прибутків, під офшори, під звільнення від кримінальної відповідальності, під платні рішення судів, під рейдерські захоплення прибуткових виробництв! Ми зараз живемо в країні яку мафія 25 років підлаштовувала під себе і тому зараз потрібні радикальні реформи - треба звільняти кишенькових прокурорів, суддів, ментів, чиноників, треба відміняти кримінальні податки, які за весь час не вдалось зібрати повністю, треба перекривати офшори, треба піднімати тарифи на все не тільки для народу, а й для олігархів - на вантажні перевезення Укразалізниці, ренту за всі види корисних копалин та воду, вводити додаткові митні збори на експорт (металу, зерна, олії), прибутки від якого лишаються за кордоном!
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ой пративный какие рахформы три года воровства иди побей себя ушами по щекам знаток -здесь тока ранаты огнеметы и автомты проведут все рехформы зачистят ету мразь у власти остальные рабиновичи розбегутся пока народ терпило ети рабиновичи неостановятся будут душить страну и народ
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Навіть якщо завтра до влади прийдуть патріоти мафіозна система, яка вибудовувалась 25 років лишиться на місці і її треба буде змінювати, а простіше - ламати! Саме це і я пропоную почати робити Гройсману, може якщо почати це робити вчасно і революція з її страшними наслідками трохи відложиться у часі чи взагалі в ній потреба відпаде! В 1917 році в Російській імперії реформи вже не могли зупинити революцію та мільйонні жертви, а в України ще є час, але реформи мають бути дійсно радикальними та дієвими, інакше буде Коліївщина в найгіршому її прояві.
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Вы годами уничтожали рабочие места, а теперь спохватились.
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украина не была самой успешной республикой ссср, это миф.
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сподіваюсь, що куль вистачить на усіх брехливих "рехформаторів"
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А Кравчук був один із перших , що обіцяв , що Україна буде через 5 років як Франція.
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Хоч би не заважали ці всі роки українцям розвивати підприємства та малий та середній бізнес-так,ні спеціально ота вся депутатська,податкова,мусорська та інша сволота мала на меті придишити,видурити,знищити.Йобані паразити.
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Загнали всех потенциальных работодателей в тень,а теперь скулим......
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я не знаю, кто куда кого загнал,
но найти нормального сварщика или слесаря сейчас практически нереально.

все хочут генеральными директорами заводов работать
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Все нормальные сварщики давно уехали туда, где зарплату платят.
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в стране потребность в сварщиках
и вместо того, чтобы ныть на форумах,
иди и учись на сварщика
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Підтримую.Нормального верстатника не знайдеш,хіба що дядька за 60 років- і тих одиниці.
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ТОЧНО ГНОЙСМАНЫ КОТРЫВАЮТ ВАКАНСИИ ТОКА В КМ АП им своих родствеников присторить у корыта надо а народ им вообще ненужен им бы лучше сразу с роддома на кладбище гоев чтобы земельку прибрать ешалонами в израель вывезти
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они и сейчас их уничтожают!!!заставляя закрывать ЧП или платить за воздух!!!!

власть захватили дети коммунистов воспитанные ПР-коммунистами с 90гг рэкетиры и бандиты умеющие воровать и отжимать,о каких рабочих местах говорит этот уё??
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Ну тоді треба їх створити-Грося,ти наче знеба впав.
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Ага,створыть.Нам будут платить по 4 тысячи,а себе по 100,иначе они будут воровать.
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пишу тобі українською:

грося може створювати тільки робочі місця для бюджетників,
а їх у нас і так, як собак нерізаних
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Дякую.
Політику держави щодо малого та середнього бізнесу хіба не Грося веде?
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кабмін виконує тільки те, що написано в законах, які наприймали депутати.

і ні кроку за межі закону.
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Уебок... побольше ФОПов закрывайте... скоро безработные и голодные спалят ваш кабмин с верховной зрадой н@хуй...
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ФОПи-це кіоски? Та їх треба сносити аж бігом.Місця робочі треба створбвати,а не барижні,ти поплутав.
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Ты притворяешься де...би..лом или на самом деле таков есть?
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Можливо мій візаві порозумнішає,або ти.Хоча ти не особливо до того прагнеш.
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А никто Премьеру не рассказывал, что без фиктивной проводки через службу занятости людей на работу не оформляют.
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Чушь, предприниматель может Вас оформить (верней его кадровик), но платить налоги ни кто не будет. Получайте не официально работающих, бес право возмущатся
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Ну,да.Надо,чтобы украинцы на вас пахали.Пошли вон.Надо создать условия,и люди без вас создадут рабочие места.И себе,и другим.Так вы же уничтожили малый и средний бизнес.
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вроде и фамилия Гройсман а фразы как у иванушки-дурачка. Сами сделали так что нищим быть выгодно а работать и зарабатывать стало тяжело, а теперь удивляется
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а для чого створювати робочі місця з зарплатою в 100 доларів краще нехай їдуть за кордон і відсилають сюди щоб ви мали що красти,ні один транш мвф стільки не дає як заробітчани!
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Яка "глибока" думка............ І цих вакансІй не просто - "недостатньо", а їх не вистачає десь для 30-40 % працездатного населення.............
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))))Вакансий????У нас????
Вместо заводов Торговые центры,...предприниматели в жо...налоги на работников Ах-ть...
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Он уничтожил сотни тысяч рабочих мест.
"Народный" депутат Новинский. И он там не один такой.

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а кто будет открывать заводы в стране где есть рейдерские захваты и коррупция?
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Так в чому проблема?
- Запровадьте 5-річні податкові канікули для малого бізнесу, як в Чорногорії та Грузії;

- Введіть податкові пільги для іноземних інвесторів плюс безкоштовні земельні ділянки для їх підприємств, як в Словаччині;
- Завершіть нарешті дерегуляцію;
- Ліквідуйте ПДВ, адміністрування і повернення якого перекривають всі надходження в бюджет.
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та ты шо? вакансий у тебя нет? так может пиздить меньше надо и рабочие места создавать
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Они свои бабки даже в банк положить боятся, не то что заводы строить.
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Так ты виницкое д..мо,не забывай еще,что 60процентов того,что ты называешь вакансиями к ним отношения не имеет.Это просто рабский труд за коппейки.Как можно вообще выходить с такими заявами.Вроде пытаются успокоить людей,а эффект идет обратный.
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Что участник АТО приравниваются к сидевшим. По моейму это не только в Харькове. Много бреда будет творится и чем дальше чем веселей.
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участникам АТО надо после увольнения проходить психологические курсы.

лично я этого работодателя из объявления прекрасно понимаю.
Наймёшь работников, отошлёшь к клиенту домой дверь ставить, а они там скандал на ровном месте устроят
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Разве задача этой жирной морды считать вакансии? Его задача создавать их.
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ЗЫ: другими словами Гнойсман сказал, что он не справляется с работой.
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яценюк был зрада,Гройсман тоже зрада... когда вы уже успокоитесь ?
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А ты ещё раз минималку подними и вся промышленность станет навсегда. Сейчас за первый квартал безработица увеличится процентов на 50, а так все сто получишь.
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поднимешь - зрада,не поднимешь - зрада.... ничего не ясно в этом совкомире...
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Вся эта так званая "элита" уничтожала и уничтожает Украину и украинский народ 25 лет и продолжает это делать. Что ты жид, как премьер сделал чтобы появлились новые производства и рабочие места. Можете только закрывать и уничтожать. За 25 лет в стране, кроме торговых центров, не появился не один серьезный производственный обьект.
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Будем таки МАФы строить?
Или пару десятков новых министерств откроем? Министерство субсидий - уже давно назрело.
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В стране не хватает учителей и воспитателей.Они не идут на такую зп.А о детях заботиться некому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакансий недостаточно для всех украинцев, - Гройсман о безработице
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