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Все про:СБУ (12966) сепаратизм (12604) Харьков (3980)

 Распространитель сепаратистских материалов осужден на три с половиной года в Харькове, - СБУ

Октябрьский районный суд Харькова приговорил злоумышленника, которого сотрудники СБУ задержали в конце сентября прошлого года за распространение материалов с призывами к изменению границ территории государства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "39-летний сепаратист размещал в интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственного образования "новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалации вооруженного конфликта.

Противоправная направленность публикаций была подтверждена выводами экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

К тому же злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев".

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*...(посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины...)__ 3,5 года лишения свободы...Мда...Мне казалось такой срок давать нужно только за мысли о сепаратизме
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а зато нелю штеппу все никак не могут посадить в тюрьму.
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Что то мало дали.хранение, приобритение, сбыт оружия от 3до 8лет.плюс сепаратизм еще столько же.украинский суд, самый гуманный суд в мире! Плюс, плюс.
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штепа на свободе потому что у нас сажают только шестерок,вся верхушка себя чувствует хорошо Кернес,Добкин,Ахметов и еще многие,их некто ведь не сажает,только потому что с их рук кормятся те кто должен сажать.
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На суде не было одной знаменитой героини в этой роли? Будет.

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Он виявляється, які вони - "диванні воїни"................. Ще й справжні автомати мають...........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаспространитель сепаратистских материалов осужден на три с половиной года в Харькове, - СБУ
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