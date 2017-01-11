 Распространитель сепаратистских материалов осужден на три с половиной года в Харькове, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "39-летний сепаратист размещал в интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственного образования "новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалации вооруженного конфликта.
Противоправная направленность публикаций была подтверждена выводами экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
К тому же злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами.
Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев".
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