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 "Освободить всех наших заложников можно только в результате договоренностей на уровне глав государств", - журналист

Вопрос освобождения пленных, взятых обеими сторонами вооруженного противостояния на Донбассе, может быть решен только на уровне президентов Украины и России.

Такое мнение высказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье.

"Сейчас время обменов на личных связях частными лицами ушло. Активные боевые действия не ведутся, захват пленных - это довольно редкое событие, и теперь нет "обменных фондов" у отдельных полевых командиров, есть единая система российского военного командования. Переговоры по обмену идут на уровне президентов Украины и РФ, как это было по делу Савченко. Война идет с обеих сторон под более централизованным руководством", - пишет он.

"Украина в круг обмена включила всех своих граждан, заложников, которых удерживают не только на Донбассе, но и в самой РФ. До 40 наших людей сейчас в российских тюрьмах. Также много граждан Украины похищены и находятся в застенках российских спецслужб на Донбассе, хотя никакого отношения к боевым действиям не имели и не имеют. Поэтому обменом не только может, но и должно заниматься государство, которое формирует списки для обмена и располагает возможностями для влияния в целом на общий результат", - убежден журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После публикации Савченко списка заложников процесс их обмена замедлится, - Безсмертный

"Это не значит, что один гражданин не может помочь обмену. Могут все. Но освободить всех наших заложников можно только в результате договоренностей на уровне глав государств. Россия не ведет переговоров ни с кем, кроме Президента Порошенко. Захарченко сам прямо об этом говорит", - отметил Бутусов.

"Ускорить процесс освобождения украинских заложников в настоящее время сугубо дипломатическими инструментами мало реально. Эту работу надо вести, обязательно вести, потому что все-таки иногда благодаря конъюнктуре удается вытянуть кого-то, и в перспективе получится, конечно, вытащить всех, когда изменится политическая обстановка в мире", - полагает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" отказались менять заложников на условиях Савченко

Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) опубликовала скорректированный, как она утверждает, список российских военных и россиян, которые попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов, а также дополненный список, который, по ее словам, "запрашивает украинская сторона". Кроме того, она обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.




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Ну почему же только на уровне глав государств ???
Вот сейчас разыгрывается спектакль, в котором ботоксное чмо напару с мертвечуком и к сначала берут в плен наших бойцов и гражданских, а потом вопросы обмена пытаются зацыклить исключительно на своем агенде - Гаде Мертвечук...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Освободить всех наших заложников можно только в результате договоренностей на уровне глав государств", - журналист
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