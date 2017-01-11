 Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений являются взяточничество, хищение бюджетных средств, злоупотребление властью, - Госфинмониторинг. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госслужбы финансового мониторинга.
Как отмечается в сообщении "Целью данного исследования было выявление и обобщение типичных инструментов, способов и механизмов отмывания коррупционных доходов".
В ведомстве отмечают: "Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений является взяточничество, хищения бюджетных средств, служебный подлог, злоупотребление властью".
В сообщении отмечается: "Представленное типологическое исследование базируется на практических фактах тесного взаимодействия процесса отмывания средств, обусловленного коррупционной составляющей".
В Госфинмониоринге подчеркивают: "В последние годы произошло значительное возрастание резонансных дел связанных с отмыванием коррупционных доходов с участием лиц уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Одновременно наблюдается процесс ужесточения мер борьбы с коррупционными доходами на международном уровне - со стороны международных институций, на региональном уровне - со стороны правоохранительных органов, государственных органов и активизации мер выявления таких противоправных деяний финансовыми посредниками".
"Использование типологического исследования во время анализа финансовых операций, позволит своевременно выявлять и противодействовать отмыванию незаконных и коррупционных доходов. Результатом проведенного типологического исследования является создание аналитической базы при принятии будущих решений с целью предупреждения отмывания доходов, полученных от коррупционных деяний всеми участниками национальной политики противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирование терроризма", - резюмируют в Госслужбе финмониторинга.
Полностью ознакомится с исследованием можно ПО ССЫЛКЕ.
317 7
Материалы по теме: Борьба с коррупцией
Экс-глава полиции Деканоидзе: Меня использовали как ширму, чтобы сохранить коррупцию(198)
Следователи военной прокуратуры за год направили 285 обвинительных актов по делам о коррупции, - Матиос(34)
НАБУ завершило расследование по делу о завладении имуществом госпредприятия в Запорожье(30)
Cенаторы США подняли вопрос коррупции и реформ на встрече с украинскими лидерами, - Клобучар(157)
"Классный парень" Порошенко крутится так, что 45 миллионов пыль глотать не успевают - политик(0)
Расследуется 280 производств, 45 дел, начатых в течении года, переданы в суд, - НАБУ о результатах в 2016 г.(22)
Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли(69)
Статейка насмешила... "Конечно, лучше всего будет IT-шникам и топам, у которых зарплата привязана к валюте. Остальным придется ждать милостей от работодателей или стать ключевыми сотрудниками, которых удерживают"
Но, всё, что там написано, это фуфел... Судя по тому, что Гонтарева делает с курсом доллара, у IT-шников зарплата не изменится, а у всех остальных уйдёт "в минуса"!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
директор - Мельник
ген.директор - Яцук
министр АПК - Кутовий,
организатор схемы - кабинет министров
Ответить