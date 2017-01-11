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 Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений являются взяточничество, хищение бюджетных средств, злоупотребление властью, - Госфинмониторинг. ИНФОГРАФИКА

Государственная служба финансового мониторинга Украины представила результаты исследования о коррупции и отмывании денег в Украине и подготовила практические советы по борьбе этими явлениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госслужбы финансового мониторинга.

Как отмечается в сообщении "Целью данного исследования было выявление и обобщение типичных инструментов, способов и механизмов отмывания коррупционных доходов".

В ведомстве отмечают: "Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений является взяточничество, хищения бюджетных средств, служебный подлог, злоупотребление властью".

В сообщении отмечается: "Представленное типологическое исследование базируется на практических фактах тесного взаимодействия процесса отмывания средств, обусловленного коррупционной составляющей".

В Госфинмониоринге подчеркивают: "В последние годы произошло значительное возрастание резонансных дел связанных с отмыванием коррупционных доходов с участием лиц уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Одновременно наблюдается процесс ужесточения мер борьбы с коррупционными доходами на международном уровне - со стороны международных институций, на региональном уровне - со стороны правоохранительных органов, государственных органов и активизации мер выявления таких противоправных деяний финансовыми посредниками".

"Использование типологического исследования во время анализа финансовых операций, позволит своевременно выявлять и противодействовать отмыванию незаконных и коррупционных доходов. Результатом проведенного типологического исследования является создание аналитической базы при принятии будущих решений с целью предупреждения отмывания доходов, полученных от коррупционных деяний всеми участниками национальной политики противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирование терроризма", - резюмируют в Госслужбе финмониторинга.

Полностью ознакомится с исследованием можно ПО ССЫЛКЕ.
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аааахахахаааааа...
Статейка насмешила... "Конечно, лучше всего будет IT-шникам и топам, у которых зарплата привязана к валюте. Остальным придется ждать милостей от работодателей или стать ключевыми сотрудниками, которых удерживают"
Но, всё, что там написано, это фуфел... Судя по тому, что Гонтарева делает с курсом доллара, у IT-шников зарплата не изменится, а у всех остальных уйдёт "в минуса"!
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Маразм. Госслужба проводит не следствие, а исследование о коррупции и отмывании денег в Украине, Спросили бы у народа, он бы вам БЕСПЛАТНО рассказал о коррупции и отмывании денег и даже сказал кто этим занимается и как с этим бороться, зачем держать целый штат госслужащих. И совсем непонятно зачем тогда ГПУ, СБУ, МВД, НАБУ...
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Так любой член из ВР, а так-же презик, попадают под любую из этих статей!
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поэтому и взят вектор на создание гос. организаций/комитетов.
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добавте еще одну схему : отъем части зарплаты у работников бюджетных предприятий/устанок.. Сотрудников отправляют в принудительный отпуск за свой счет "по собственному желанию"..
директор - Мельник
ген.директор - Яцук
министр АПК - Кутовий,
организатор схемы - кабинет министров
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаиболее распространенными видами коррупционных преступлений являются взяточничество, хищение бюджетных средств, злоупотребление властью, - Госфинмониторинг. ИНФОГРАФИКА
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