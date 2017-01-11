 Из 26 млн людей трудоспособного возраста на сегодняшний день официально работают чуть больше 16 млн человек, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом на заседании Кабмина сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
"Из 26 млн людей трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 70 лет у нас на сегодняшний день являются занятыми чуть больше 16 млн человек", - сказал он.
По его словам, в течение 2014-2015 годов возникла проблема резкой потери количества рабочих мест в результате вооруженного конфликта и аннексией Крыма.
"Занятость населения за этот уменьшилась в этот период на 3 млн рабочих мест", - добавил он.
Напомним, что в 2015 году Федерация профсоюзов Украины сообщила, что среди трудоспособного населения с 26 млн работали только 9 миллионов.
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Решение о монетизации неиспользованных субсидий может быть принято по результатам отопительного сезона, - Рева(123)
950 граждан, пострадавших на Евромайдане, в 2017 году будут внесены в Единый госреестр льготников, - Рева(44)
Кабмин назначил госсекретарем Минсоцполитики Иванкевича(0)
На проведение пенсионной реформы в этом году нам не хватило ресурса, - Рева(67)
За нами следят - создание единой базы получателей субсидий неизбежно(1)
Возраст не должен являться основанием для назначения пенсии, ее нужно заработать, - Рева(764)
До окончания отопительного сезона субсидии пересматриваться не будут, - Рева(11)
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Вот такая у нас арифметика. Школьников, студеев, декретчиц, домохозяек, трудовых микрантов и проч. грося посчитать "забыл".
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Носитесь з тими 3200 як навіжені - а самі чому на 3200 не живете...??!
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Нужно запретить бесконтрольную работу, ввести касовык аппараты и везде где можно расплачиваться по платежным картам Виза, Мастер кард, Маэстро.
Гройсман, выброси в мусорник эту статистику
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по данным Державної служби. статистики :
Економічно активне працездатне населення у віці 15-70 років - 17,3 млн
http://www.ukrstat.gov.ua/
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