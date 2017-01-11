EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины, Общество
  1289  36
Все про:Кабмин (9577) работа (372) Министерство социальной политики (406) Рева (110)

 Из 26 млн людей трудоспособного возраста на сегодняшний день официально работают чуть больше 16 млн человек, - Рева

Из 26 млн трудоспособных в Украине официально работают только 16 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом на заседании Кабмина сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Из 26 млн людей трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 70 лет у нас на сегодняшний день являются занятыми чуть больше 16 млн человек", - сказал он.

По его словам, в течение 2014-2015 годов возникла проблема резкой потери количества рабочих мест в результате вооруженного конфликта и аннексией Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работодателей будут штрафовать за недопущение проверки относительно зарплат "в конвертах"

"Занятость населения за этот уменьшилась в этот период на 3 млн рабочих мест", - добавил он.

Напомним, что в 2015 году Федерация профсоюзов Украины сообщила, что среди трудоспособного населения с 26 млн работали только 9 миллионов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Економіку треба піднімати ,а не реестри боржників створювати ,дебіли бля )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шедеврально. Вообще-то в 16-17 лет еще в школу ходят. А в 18-22 - в институт. А министр их уже посчитал, как тунеядцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в 65 уже уходят в мир иной. По данным Государственной службы статистики, средняя продолжительность жизни в Украине составляет в среднем 70,4 года: для мужчин это 65,2, а для женщин 75,5 лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения) ... между 15 и 65 годами.

Вот такая у нас арифметика. Школьников, студеев, декретчиц, домохозяек, трудовых микрантов и проч. грося посчитать "забыл".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сначала пусть президент и его свора заплатить с офшоров и капиталов. А то друг другу банки продают а налоги нихрена не платят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С начало ты загнешься, чем они заплатят. "Пусть" - носит рекомендательно-пиздабольный хорактер без выполнения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и шо сделало правительство, кроме п-жа на эту тему?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щас сделают, не переживай, введут статью за тунеядство и еще налог на холостяков, ну надо еще армию до 25 лет увеличить, та много чего если в истории покопаться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и патрули по городу, которые будут спрашивать "- вы почему не на работе?"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не волнуйтесь, правительство уже всё сделало - живёт хорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Майже сорок відсотків працездатного населення України або безробітні, або перебиваються випадковим заробітком.. Ось вам і результат виконання розділу "Жити безбідно!" передвиборчої програми кандидата на посаду президента України Порошенко П.О. "Жити по-новому!".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дальше больше будет безработных. Если ввести монополии на все, о мелком бизнесе можно забыть. Из нас делают нищих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маргарет Тэтчер,говорила,- я готова расцеловать в губы каждого ,лично ,- тот кто будет открывать свой малый бинес.Ибо это курица несущая яйца. В Украине золотоносных кур не приветствуют. Почему ? - В правительстве одни петухи.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по темпам сокращения ФОПов, Петя что-то похожее недавно пообещал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Попробуй найди работу с регистрацией. Вот и работает больше половины страны не оформляясь. Это новость?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гнойсман своим дебилизмом окончательно похоронит экономику. Рожа уже круглая,как жопа, от постоянного недоедания, только небритая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И дальше,что.Три года никаких телодвижений на тему что то исправить.Теперь вылазит и констатирует факт.Или они думают в импортозависимой экономике ,что то само поменяется.Еще пару месяцков лерка поуправляет курсом доллара и с такими ценами на бенз про машину можно забыть.Да ладно про машину,это же всех на дно тянет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олігархам і корупціонерам малий бізнес як кістка в горлі))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
70 лет - трудоспособный? Надо сначала дожить до этого возраста, а затем попытаться устроиться на работу под предлогом того, что ты еще трудоспособный. Работодатель может быть и оценит чувство юмора старичка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рева - ПНХ!!! Бідність вже вони подолали...
Носитесь з тими 3200 як навіжені - а самі чому на 3200 не живете...??!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одним словом - в экономике наши правители полные импотенты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сколько из этих 16млн чиновников/депутатов разго звена?
 показать весь комментарий
Ответить
 
трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 70 ?!..... И работаю сволочи только по пол дня, 8-9 часов в сутки из возможных 16, да Рева? А еще у них много праздников и выходных, с этим тоже надо что-то делать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Объясните кто-нибудь этому дэбилу, что туева хуча украинцев батрачит за границей и, соответственно, не учитывается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не понял у вас тоже что ли хотят ввести тунеядский налог?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да все работают, кто хочет, многие на двух работах. Потому что работают без оформления, получая зарплату в конвертах или за счет покупателей, клиентов, пациентов и т д себе в карман

Нужно запретить бесконтрольную работу, ввести касовык аппараты и везде где можно расплачиваться по платежным картам Виза, Мастер кард, Маэстро.

Гройсман, выброси в мусорник эту статистику
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что это за правительство, которое не может навести порядок в государстве!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да этот Рева точно ИДИЙОТ или ДУРАК или то и другое вместе...
по данным Державної служби. статистики :
Економічно активне працездатне населення у віці 15-70 років - 17,3 млн
http://www.ukrstat.gov.ua/


 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз 26 млн людей трудоспособного возраста на сегодняшний день официально работают чуть больше 16 млн человек, - Рева
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция боевик вандализм военнослужащие ГСЧС Донбасс задержание заложник Киев Крым Львовщина Нацполиция обстрел памятник Пашинский плен Польша Порошенко расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США Трамп убийство ФСБ Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти