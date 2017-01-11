EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  3910  75
Все про:зарплата (1614) Кабмин (9578) Гройсман (1943) Розенко (381)

 Гройсман создает спецгруппы для контроля минимальных зарплат в бизнесе

Одно из ключевых заданий Кабмина на 2017 год - это повышение зарплат для украинцев.

Об этом заявил во время первого в новом году заседания Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, повышение в два раза минимальной зарплаты до 3200 грн является первыми шагами для "восстановления справедливости по отношению к работающим гражданам Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить план мероприятий гражданской защиты на 2017 год

"Я хочу еще раз подтвердить и заверить украинских граждан, что правительство Украины, я лично, как премьер-министр, в 2017 году сделаем все от нас зависящее для того, чтобы вы почувствовали положительные изменения в своей жизни. Для нас это задача №1", - рассказал Гройсман.

Премьер, также напомнил, что была повышена зарплата работникам в бюджетной сфере.

"К сожалению, некоторые коллеги, если их так можно назвать, критикуют повышение зарплаты вдвое с 1600 до 3200 грн. У меня вопрос: совесть есть у этих людей? Как можно критиковать то, что дает возможность людям, наконец-то, начать получать зарплату, которая будет приближаться к необходимым размерам", - возмутился Гройсман.

"Я слышу, что там какие-то мифы распускают относительно минимальной зарплаты. Я акцентирую, что правительство приняло решение, парламент его поддержал, инициатива по повышению зарплаты была абсолютно осознанной. Я хочу заверить, что я добьюсь, что каждый работодатель будет надлежащим образом оценивать работу наемного рабочего. Ничего, если владелец бизнеса чуть-чуть меньше заработает денег, а его работники будут получать значительно больше", - заявил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Розенко поручил немедленно реагировать на жалобы относительно невыполнения решений Кабмина о повышении минимальной зарплаты

В связи с этим, Гройсман дал поручение профильному вице-премьер министру Павлу Розенко, создать группы, которые будут мониторить ситуацию с начислением зарплат.

"В ближайшее время мы сделаем коммуникационные возможности, чтобы люди нам сообщали конкретно, где, на каком предприятии не выплачивается зарплата, не дай Бог, или занижается, или скрывается. Мы будем очень четко реагировать, потому что в областях и городах будут созданы специальные рабочие группы, которые в первый период времени, будут отслеживать и помогать возобновлять справедливость на местах", - рассказал Гройсман и попросил еженедельно его информировать о ситуации с выплатой зарплат.

"Я буду информировать страну, что, где и как происходит с выплатами зарплат.... Еще раз хочу повторить, что те, кто считают, что повышение зарплат было не правильным решением, у этих людей нет ни стыда не совести", - резюмировал премьер.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Перед Новым Годом разбудили почти 200000 "спящих" ЧПшников и заставили их закрыться. Сегодня очереди в Центрах занятости. Люди ни у кого ничего не просили, теперь будут получать пособия из бюджета. Но не тут-то было. Наши "реформаторы" не умеют думать хотя бы на шаг вперёд, а действуют по принципу "пока петух не клюнет" (тем более год петушиный). Только что Гройсман с озабоченным лицом заявил, что закроет ЦЗанятости.
Создаётся впечатление, что они сами загоняют людей на Майдан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гойсман - это никто. Все решает Офшорник своими тупыми совко-рыговскими методами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дякуй Богу що не Тимошенко. А то співав би ти зараз гімн Ерефії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та куди завгодно, тільки б не в Секту Адептів Зради де пророк і Багіня жЮля Тимошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та я взагалі охрініваю за які бабки Вона таку армію інтернет-троллів утримує. Навіть якщо уявити що половина з них- істинно віруючі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
с чего бы это ?
языком молоть не мешки ворочать
и платят наверное неплохо ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо немає доходу закривайся і не плач , центри занятості позакривати як розсадник трутнів і ледацюг. Ніяких льгот і субсидій непрацюючим. Набридли нероби які сидять на шиї держави. Плати податок і працюй спокійно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бы для начала ВР распустил "як розсадник трутнів" . "Набридли нероби які сидять на шиї держави."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лучше перевешать, у них пенсии и пособия по сорок косаркй
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тогда нада было не давить предпринимателей, а так вас снесут армии не занятых людей. Надо было думать, за кого голосовать. А сейчас никуда от этого не дется
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно Теперь бездельники из центра занятости Перекочуют в \комисии по надзору за зарплатой\
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сподіваюсь, на численних фірмах Петра Олексійовича вже всім працівникам почали офіційно без конвертів виплачувати підвищену мінімалку..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и обслуга в их домах,уборщицы,кухарки и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо "численних",назови хоть одно предприятие Порошенка где платили меньше 4000 гривень,хорош языком молоть если не знаешь....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже германские журналисты показывали интервью бывших работников 5 канала, где они говорили что вся зп в конвертах. Не надо показывать свою пороботовскую натуру так открыто
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы он в своё время платил работникам винницкого рынка честную зарплату, то он бы сейчас не был так богат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
е кандидати у ті групи - у нас висвободилось багато суддів і мусоров...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
владельцы бизнеса ?если это хазяин рынка или торгового комплекса сдающий в аренду помещения(монополист)-он точно заработает ,а вот все остальные Х с большой буквы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
красnыe повязки выдать им , камбиn всё большe поxож nа политбюро сёсёсёр
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И на них белые кружечки со свастикой, чтоб Гитлер в аду еще раз помер
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь на этом будут взятки требовать. "Рехворматоры".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грося, а нельзя, ли создать такие же группы, но для развития бизнеса, создания рабочих мест, восстановления промышленности??????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во чмо больное. Как заплатить с десятка миллионов процент дивидентов, так это свое святое. Или налог с капитала. А как грабить тех кто сдачи дать не может, так это можно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Воналюбы сейчас разложат по полочкам всю зраду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ніхто так не розбирається в сортах Зради як Вонаботи!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коммунисты все контролировали.Теперь эти взялись.Чучело ! - Ты о конкуренции когда нибудь,слышало ? - В том числе и по зарплате.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Рабочая группа" пришла к зажравшемуся предпринимателю... :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для контроля за выплатами минимальной зарплаты будут созданы специальные рабочие группы ...

Когда будут созданы специальные рабочие группы, для контроля за Максимальными зарплатами?
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С первой проверкой и демонстрацией для общественности прийдут надеюсь на фирмы гаранта)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда-то в 1932-33 годах его пейсатые пращуры Якир, Уборевич, Петровский создавали группы, которые искали у украинцев заныканный хлеб и скотину...Методы те же
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорее всего кто-то меньше покушает(работник)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я думаю что МАУПовскому недорослю крупно в жизни повезет если его задница окажется под бдительным "присмотром" старожилов на зоне, иначе судьба сего "талантливого" чада будет крайне печальна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вова зроби мінімалку 1000$ і люди будуть вас на руках носити
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебе Вова к такой минималке сразу проезд в метро по 5 долларов приклеит и 700 баксов за ЖКХ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на даний час все що приклеїв. це субсидію на газ .по якій вже другу зиму не сплачую ні копійки
одно що за електрику трішки дорого виходить 130 грн в місяць.Все моє ЖКХ)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За счет кого эти вси гаразды ( якщо не брешеш звичайно) на голову впалы тебе конечно неинтересно. Моя хата скраю, тэк сказать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З твоїх податків мабуть. Скільки ти в місяць податків платиш?
 показать весь комментарий
Ответить
 
розрив шаблонів .правда?))) не по методичці виходить .чи не так тролю?)))
Мало бути "всьо хуйова. голі босі.нема що їсти. замерзаємо і пропадаємо без росеюшки"??))
Передай Хуйлу і своїм троль -кураторам нехай ІДУТЬ НАХУЙ)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що це за дужечки в тебе? Клава барахлить, а на економію від субсидій на нову назбирати не можеш? Чи це ратиця в клавіші застряє? А якщо хочеш комусь щось пєрєдати, то зроби це через свого брата-співплемінника манкурта, який тобі підгавкує. Він пєрєдаст.... Хоч у кого спитай, підтвердять - пєрєдаст!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Більше .більше жовчі!))) звідки таке володіння українською мовою?)))
Повторюсь ще раз ПІШОВ НАХУЙ!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не можу. Там вже всі місця зайняла твоя мати - рідна сестра твого батька
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так всі хто тут ниє і самі на субсидії сидять. Просто вони кажуть що субсидія від держави ображає їхню тонку гордовиту душу. Вони хочуть щоб у них було просто вдосталь бабла. За газ заплатити- на, здачі не треба, в магазині чайові щоб по 100 баксів лишати. На Мальдіви бодай раз на тиждень злітати. Ну, і яхту, звісно ж.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слышь, однояйцевый близнец, теперь на тот частый случай когда ты будешь как всегда бегать на кого-нибудь стучать, то я сделаю для тебя исключение и добавлю к твоей кляузе и дам ссылку и на твои лайки этому существу и на твои провокации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не переводь стрілки. Стучать Вонаботи. Заглянь на СФ- там куди не плюнь доноси NNN та даунбасьонка, Помоловой та Джамала. Твоя бригада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для этого нужно поднять ВВП (в долларах) в 10-15 раз.
Ну или хлеб по 50$, отопление 1200$.
 показать весь комментарий
Ответить
 
какое тупое существо, батон с мякишем, сцуко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацахол лурной дурной а хитрый Аморала Пашинского защищать не стал Хоть из минстеця поступила деректива Отстаивать аморала Не жалея живота своего Но даже самые упоротые трололо Не захотели позорится Странно совести и стыда у них отродясь небыло Может минстець отозвал свою Вказивку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вонаботи й ольгінці так добре знають що там у тому мінстеці відбувається!
 показать весь комментарий
Ответить
 
у меня тоже вопрос:
как вы думаете, эти спец. группы действительно будут отстаивать интересы работников или все же своего кармана?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конечно же,очередной распил денег шоколадного офшорника,очевидно же
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо всем ноющим о зраде в конце концов собраться и выступить а то плохо все очень...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А так и будит, причём раньше, чем офшорные собираются смыться в Ростов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ще потрібно було очистити систему - армію з 200 000 - 300 000 хабарників та коррупціонерів на поршах та мерсах. тоді гроші би потекли в бюджет як цунамі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Які нахєр робочі групи, якщо навіть у нас в селі в кожному кабаку і магазині працюють мінімум по чотири працівники, а оформлений тільки один. А хулі 5 штук з точки в місяць налоговій, пожарці і СЄС і "всьо на мазі" (власник кабаку сам казав). Водяря пальона з пластикових каністр як продавалась по 30грн, так і продається. А їм робрчі групи. ЄБ*НАТИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В ближайшее время мы сделаем коммуникационные возможности, чтобы люди нам сообщали конкретно, где, на каком предприятии не выплачивается зарплата, не дай Бог, или занижается, или скрывается.

Іншими словами буде телефон по якому можна буде подзвонити і зробити так .що всі в кабаку будуть оформлені .А власник замість того. щоб мати 5000 баксів прибутку буде мати 4000 і повір він не збідніє. Знаю з власного досвіду таких "власників". від жиру бісяться .в рік по 4 рази на найдорожчих курортах світу відпочивають.а люди отримують мінімалку і то в конвертах.Нічом цим жирним підерам не станеться .якщо віддадуть людям належне .те що вони заробили своїм потом і мозолем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты ещё забыл "фабрики рабочим, землю крестьянам". В остальном полный совок в голове. Не понимаю, как можно быть такими тупыми
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ты пидарас возьми и поделись саоими миллионами, поди тоже сука не обеднеешь, будешь "немного меньше зарабатывать"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не стецьгав Все чудесно Грузчик в магозине и тетя Таня вахтерша Получат 3200 Чистіми 2600 Вроде бы все клас За исключением того Что консьержке Не нужно работать физически Грузчик пойдет к хозяину И возропщет о справедливости Хозяин скажет Хорошо повышу И увеличит накрутку на продаваемій товар И пока 2600 чистыми Не превратятся В 1500 чистыми Цены будут расти А гривна падать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да просто все поднимут цены и все, "зарабатывать меньше по гройсману"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зарплаты фактически не повысили, а только устроили обдираловку для ФОПов.
А хитрожопый Грося может нести что угодно.
Ведь он из укГаинского кагала Барыги, для которого Украина не Родина, а гешефт.
Может, укРаинцам пора начать самим управлять своей страной?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у жены на работе 20% уволили, про повышение надо будет спросить,
но тем кого на улицу вышвырнули похоже ничего не светит
из обещанного ублюдками порошенком и гройсманом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
фейєричний довбойоб(с).
- нічого, якщо власники бізнесу трохи менше зароблять (таки -блять)!!!
це недовчене дурило щиро вірить, що власники бізнесу (особливо малого та середнього), - люди, що створили та утримують підприємства і дають змогу заробляти біля себе ще десятку людей, - відразу кинуться виконувати його недолугі постанови собі на шкоду.

"чтобы корова меньше ела и давала больше молока,
ее надо меньше кормить и больше доить"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо груп карательних для жидов вешать вас создавать тошнит вас когда вижу на екране
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какая зарплата у работника - дело работника и работодателя, а государство в лице этих хомяков должно обеспечить низкие налоговые поборы для своих свинячих рыл и соблюдение законов при трудовых спорах, а принуждение повышать зарплату - это мертвые совковые методы, но похоже этот персонаж по другому не мыслит. На серую быдло-массу работает, на лохторат ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман создает спецгруппы для контроля минимальных зарплат в бизнесе
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик военнослужащие ГСЧС Донбасс задержание заложник Кабмин Канада Киев Крым Львовщина МИД Минобороны НАТО Нацполиция обстрел памятник плен Польша расследование Россия Савченко санкции СБУ стрельба суд США Трамп ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти