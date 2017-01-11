 Для контроля за выплатами минимальной зарплаты будут созданы специальные рабочие группы: ничего, если владелец бизнеса чуть-чуть меньше заработает, - Гройсман

Об этом заявил во время первого в новом году заседания Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, повышение в два раза минимальной зарплаты до 3200 грн является первыми шагами для "восстановления справедливости по отношению к работающим гражданам Украины".
"Я хочу еще раз подтвердить и заверить украинских граждан, что правительство Украины, я лично, как премьер-министр, в 2017 году сделаем все от нас зависящее для того, чтобы вы почувствовали положительные изменения в своей жизни. Для нас это задача №1", - рассказал Гройсман.
Премьер, также напомнил, что была повышена зарплата работникам в бюджетной сфере.
"К сожалению, некоторые коллеги, если их так можно назвать, критикуют повышение зарплаты вдвое с 1600 до 3200 грн. У меня вопрос: совесть есть у этих людей? Как можно критиковать то, что дает возможность людям, наконец-то, начать получать зарплату, которая будет приближаться к необходимым размерам", - возмутился Гройсман.
"Я слышу, что там какие-то мифы распускают относительно минимальной зарплаты. Я акцентирую, что правительство приняло решение, парламент его поддержал, инициатива по повышению зарплаты была абсолютно осознанной. Я хочу заверить, что я добьюсь, что каждый работодатель будет надлежащим образом оценивать работу наемного рабочего. Ничего, если владелец бизнеса чуть-чуть меньше заработает денег, а его работники будут получать значительно больше", - заявил премьер.
В связи с этим, Гройсман дал поручение профильному вице-премьер министру Павлу Розенко, создать группы, которые будут мониторить ситуацию с начислением зарплат.
"В ближайшее время мы сделаем коммуникационные возможности, чтобы люди нам сообщали конкретно, где, на каком предприятии не выплачивается зарплата, не дай Бог, или занижается, или скрывается. Мы будем очень четко реагировать, потому что в областях и городах будут созданы специальные рабочие группы, которые в первый период времени, будут отслеживать и помогать возобновлять справедливость на местах", - рассказал Гройсман и попросил еженедельно его информировать о ситуации с выплатой зарплат.
"Я буду информировать страну, что, где и как происходит с выплатами зарплат.... Еще раз хочу повторить, что те, кто считают, что повышение зарплат было не правильным решением, у этих людей нет ни стыда не совести", - резюмировал премьер.
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Создаётся впечатление, что они сами загоняют людей на Майдан.
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Когда будут созданы специальные рабочие группы, для контроля за Максимальными зарплатами?
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одно що за електрику трішки дорого виходить 130 грн в місяць.Все моє ЖКХ)
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Мало бути "всьо хуйова. голі босі.нема що їсти. замерзаємо і пропадаємо без росеюшки"??))
Передай Хуйлу і своїм троль -кураторам нехай ІДУТЬ НАХУЙ)
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Повторюсь ще раз ПІШОВ НАХУЙ!)
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как вы думаете, эти спец. группы действительно будут отстаивать интересы работников или все же своего кармана?
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Іншими словами буде телефон по якому можна буде подзвонити і зробити так .що всі в кабаку будуть оформлені .А власник замість того. щоб мати 5000 баксів прибутку буде мати 4000 і повір він не збідніє. Знаю з власного досвіду таких "власників". від жиру бісяться .в рік по 4 рази на найдорожчих курортах світу відпочивають.а люди отримують мінімалку і то в конвертах.Нічом цим жирним підерам не станеться .якщо віддадуть людям належне .те що вони заробили своїм потом і мозолем!
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