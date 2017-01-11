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 Песков об информации о наличии у спецслужб РФ компромата на Трампа: "Это полная фальшивка"

В Кремле считают, что распространение информации о наличии у спецслужб РФ компромата на избранного президента США Дональда Трампа является попыткой навредить двусторонним отношениям и фальшивкой, направленной на продолжение "охоты на ведьм".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация таких "уток", качество открытой части предыдущего доклада и этой "утки" - сопоставимо, такой pulp fiction. Безусловно, также с определенным юмором надо на это реагировать, хотя есть и печальная сторона", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, комментируя появившуюся в западных СМИ информацию о наличии у спецслужб РФ компромата на Трампа.

"Действительно, существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние "охоты на ведьм". Кстати, избранный президент Трамп так и охарактеризовал эту очередную фальшивку - как, собственно, продолжение "охоты на ведьм", - заявил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это рукотворная деградация наших отношений", - Песков о новых санкциях США

По словам пресс-секретаря президента, "продолжение этого истеричного состояния нужно с тем, чтобы принудительно оставить отношения (США и РФ) в русле деградации, не позволить кому-то задуматься, насколько это соответствует интересам двух стран, мирового сообщества, и что можно сделать, чтобы от тотальной конфронтации перейти к конструктивизму".

"Это полная фальшивка, и качество этой бумаги говорит само за себя", - добавил Д.Песков.

Напомним, ранее телеканал CNN заявил, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть компромата спецслужб РФ: Трамп заказывал проституток в Москве,- BuzzFeed

По данным телеканала американские спецслужбы, в том числе, опирались на информацию от бывшего сотрудника британской разведки, который, в свою очередь, получил ее от российских источников. Этот человек, как утверждается, бывший агент британской разведки МИ-6 работал в России в 1990-х годах.

По информации канала, ФБР начало проверку достоверности этих данных.
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Такая же фальшивка, как и Письков. Вся жизнь в брехне. Сука усатая. Уссатая.
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Искать на всех компромат - это главнейшая функция КГБ.
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Значит это правда!!! Раз Письков опровергает...
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SCROOGE за крок від провалу.Піськов зливає його...
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Фамилия брехуна,соответствующая. - Воду лить,песок сыпать..
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Если Песков говорит фальшивка, значит верняк.
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Вот тут каців поставили раком - любий рух приводить до більшого заглиблення члена в дупу раші.
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Значит так и есть! Кремль патологический лжец, а значит опять лгут, что нету!
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Як же кацапня принизливо сподівається на прихильність містера Трампа.. Куди все "вялічіє" подівалось?
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Новый анекдот от Писькова:
Введение США новых ограничений в отношении России нанесет ущерб не только российско-американским отношениям, но и глобальной экономике. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

http://www.rbc.ru/politics/11/01/2017/5875f9849a794710f86cd530?from=newsfeed
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Трампа обложили давно. Жена его друга Фила Раффина - Александра Николаенко, а Трамп их, собственно, и познакомил, о чем лично заявлял. Николаенко училась в Одессе, в юруниверситете, под руководством пидрахуя. А друг кидалова - недомерок-путен, который вручал пидрахую медальку. Надо ли пояснять схему? Совпадение? Я так не думаю ))
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Читаем и анализируем, как вели Трампа

http://vesti-ukr.com/strana/209592-tramp-cocvatal-micc-odecca-cvoemu-druhu
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Подробный анализ продвижения Александры Николаенко под контролем Медведчука, Святоша и Кивалова http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s10_2219/1202.html
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ніщо не може бути повною фальшивкою, коли мова йде про підлість і підступність гебні
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о, Песков уже Трампа цитирует, дожилась вата до Рыжего Хозяина )))
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тобто фуйло уже не хозяин, вата с надеждой смотрит в заокеанские дали
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Черный Господин ушел.
Рыжий Господин пришел.
Мелкий Господин остался.
Не могут кацапы без этого. Без господ.
)))
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как только новая администрация трампа начнет вводить болт кацапам ,так сразу киселев даст опровержение пескову.
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Ой, расскажите это вашему лысому папе... Можно подумать, что если в рашу приедет известный на весь мир миллиардер и будет заказывать в отеле элитных проституток (а я в этого петушка верю - что он обязательно это сделал), то его развлекалова не будут КГБ-шниками записаны с 4-х камер - просто на всякий случай, чтоб було.
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Каждая шлюха по воинскому званию не ниже капитана ГБ.
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Поражает другое,что сколько будет продолжаться литься грязь,вранье из кремля? Начиная от путина и заканчивая песковым? Как уже этих сатанистов начнут наказывать за их преступления,а у кацапья когда уже начнутся открываться глаза ни их преступления??!
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"Продолжение этого истеричного состояния нужно с тем, чтобы принудительно оставить отношения в русле деградации, не позволить кому-то задуматься, насколько это соответствует интересам двух стран, мирового сообщества, и что можно сделать, чтобы от тотальной конфронтации перейти к конструктивизму".

Это мировой гопник мировому полицейскому таким "штилем" внушает. Ппц.
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Короче, Кремль выступил в защиту своего протеже...


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Песков об информации о наличии у спецслужб РФ компромата на Трампа: "Это полная фальшивка", - также как и про военнослужащих в Крыму, на Донбассе и другая ложь Пескова.
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*...нужно с тем, чтобы принудительно оставить отношения (США и РФ) в русле деградации...)- Так вот они какие друзья Америки!! Это песков, путин, лавров ! А вы всё врёте про россию !
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Если рашисты говорят НЕТ, это однозначно-ДА. И было бы странно, если бы ФСБ не собирало компромат на кандидатов в Президенты США, тем паче кандидата-бизнесмена. Так что, пИСЬКОВ, не кизди!
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Если лупатый жид это отвергает, значит был такой факт.
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Не ищи жидов там, где их нет. Песков это русский угро-финский врун.
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ДИАЛОГ из киноильма: ....румын киркоров,,,,

...он не румын, он болгарин... ...а какая разница!
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Из российских СМИ. РИА Новости
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В США хотят ввести санкции за участие в приватизации в России.

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости,
Группа американских сенаторов предлагает вводить санкции за участие в приватизации в России и куплю-продажу российских облигаций. В соответствующем законопроекте речь идет о санкциях так называемого второго уровня, которые применимы не только к американским гражданам и компаниям, но и к резидентам третьих стран.

В США решили ввести санкции за инвестиции в российские энергопроектыОграничения предусмотрены за любые операции с суверенным долгом России или принадлежащих российскому государству компаний. Планируется наказывать тех, кто вложит более 10 миллионов долларов в приватизацию госпредприятий в России. Чтобы стать законом, проект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.
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А это уже полный пистец рублю. Самое главное, что-бы Обама успел подписать эти законы до своего дембеля
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Обама не Порошенко, Когресс не ВР, ..це ж не призначення Луценко
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О компромате на Трампа.. 19,5% акций Роснефти,подаренные Путиным Трампу-это очень интересненько..
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Що не кажіть, але потрібен час для проведення розслідування.
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Западные демократии вошли в период уязвимости, а Россия больше не желает играть по правилам, которые неукоснительно соблюдались даже в разгар Холодной войны. Путин активно разжигает гибридную войну против Запада, войну, которую мы лишь начинаем осознавать, не говоря уж о том, чтобы ей противостоять. Настало время защищать наши принципы. В 2016 году мы получили представление об истинном масштабе вызова, который Путин бросил западной демократии. В 2017 году нам придется ответить на этот вызов в полную силу.


Ги Верхофстадт
бывший премьер-министр Бельгии,
президент Альянса либералов и демократов
в Европейской группе (ALDE) в Европарламенте

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Ну, раз Песков опроверг, значит точно имеют.
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РФ припугнула несговорчивого Трампа на сотрудничество и требует выполнения заключенных договоренностей за услуги, которые РФ предприняла для изменения хода выборов в США путем слива компромата на Хиллари. Трамп думал съехать и не верил, что они смогут выложить на него компромат, но Кемль, через своих шестерок (Киеселева и Ко), сливают часть компромата, но официально его отрицают, давая понять, что обещания нужно выполнять, все еще печальнее, чем мы думали. И то, что Трамп договаривался за спиной у своей партии ничего по сути не меняет, им придется убивать свои абмиции и пойти на уступку, т.е. импичмент их кандидату отпечатается на всех республиканцах, чего они себе позволить не могут, вот така хуйня малята.
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Откуда Пескову знать? Там и на него компромат имеется...
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Бакинец Иван Иванови ‏@dimaua12 18 ч.18 часов назад
ВОДКА слово ПОЛЬСКОЕ
БУТЫЛКА ФРАНЦУЗСКОЕ
СТАКАН слово ТЮРКСКОЕ
СЕЛЕДКА слово СКАНДИНАВСКОЕ
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Рогозин-на-орбите ‏@LyapunovS 18 ч.18 часов назад
МИД РФ назвал позором расширение «списка Магнитского» Саму смерть Магнитского и хищение из бюджета РФ 5,4 млрд. руб МИД позором не считает
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПесков об информации о наличии у спецслужб РФ компромата на Трампа: "Это полная фальшивка"
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