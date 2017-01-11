 Песков об информации о наличии у спецслужб РФ компромата на Трампа: "Это полная фальшивка"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация таких "уток", качество открытой части предыдущего доклада и этой "утки" - сопоставимо, такой pulp fiction. Безусловно, также с определенным юмором надо на это реагировать, хотя есть и печальная сторона", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, комментируя появившуюся в западных СМИ информацию о наличии у спецслужб РФ компромата на Трампа.
"Действительно, существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние "охоты на ведьм". Кстати, избранный президент Трамп так и охарактеризовал эту очередную фальшивку - как, собственно, продолжение "охоты на ведьм", - заявил Песков.
По словам пресс-секретаря президента, "продолжение этого истеричного состояния нужно с тем, чтобы принудительно оставить отношения (США и РФ) в русле деградации, не позволить кому-то задуматься, насколько это соответствует интересам двух стран, мирового сообщества, и что можно сделать, чтобы от тотальной конфронтации перейти к конструктивизму".
"Это полная фальшивка, и качество этой бумаги говорит само за себя", - добавил Д.Песков.
Напомним, ранее телеканал CNN заявил, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию.
По данным телеканала американские спецслужбы, в том числе, опирались на информацию от бывшего сотрудника британской разведки, который, в свою очередь, получил ее от российских источников. Этот человек, как утверждается, бывший агент британской разведки МИ-6 работал в России в 1990-х годах.
По информации канала, ФБР начало проверку достоверности этих данных.
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Введение США новых ограничений в отношении России нанесет ущерб не только российско-американским отношениям, но и глобальной экономике. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
http://www.rbc.ru/politics/11/01/2017/5875f9849a794710f86cd530?from=newsfeed
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Читаем и анализируем, как вели Трампа
http://vesti-ukr.com/strana/209592-tramp-cocvatal-micc-odecca-cvoemu-druhu
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Рыжий Господин пришел.
Мелкий Господин остался.
Не могут кацапы без этого. Без господ.
)))
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Это мировой гопник мировому полицейскому таким "штилем" внушает. Ппц.
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Вот через кого ФСБ собирало компру на Трампа и знало каждый его шаг
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...он не румын, он болгарин... ...а какая разница!
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В США хотят ввести санкции за участие в приватизации в России.
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости,
Группа американских сенаторов предлагает вводить санкции за участие в приватизации в России и куплю-продажу российских облигаций. В соответствующем законопроекте речь идет о санкциях так называемого второго уровня, которые применимы не только к американским гражданам и компаниям, но и к резидентам третьих стран.
В США решили ввести санкции за инвестиции в российские энергопроектыОграничения предусмотрены за любые операции с суверенным долгом России или принадлежащих российскому государству компаний. Планируется наказывать тех, кто вложит более 10 миллионов долларов в приватизацию госпредприятий в России. Чтобы стать законом, проект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.
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А это уже полный пистец рублю. Самое главное, что-бы Обама успел подписать эти законы до своего дембеля
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Ги Верхофстадт
бывший премьер-министр Бельгии,
президент Альянса либералов и демократов
в Европейской группе (ALDE) в Европарламенте
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ВОДКА слово ПОЛЬСКОЕ
БУТЫЛКА ФРАНЦУЗСКОЕ
СТАКАН слово ТЮРКСКОЕ
СЕЛЕДКА слово СКАНДИНАВСКОЕ
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МИД РФ назвал позором расширение «списка Магнитского» Саму смерть Магнитского и хищение из бюджета РФ 5,4 млрд. руб МИД позором не считает
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