 Боевики открыто грабят гражданских под Дебальцево, а недовольство хозяев "нейтрализуют" угрозой применения оружия, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.
По его словам, в н.п.Новогригоровка (Бахмутский район Донецкой области, близ Дебальцево) растет недовольство населения массовыми случаями мародерства со стороны боевиков "7-й омсбр".
"Мародеры грабят частные дома, гаражи, придомовые строения, вынося все имущество. Данные действия часто производятся открыто, недовольство хозяев "нейтрализуется" мародерами угрозой применения оружия. В "военной комендатуре" оккупантов в Дебальцево в ответ на многочисленные обращения граждан обещают "принять меры", однако в реальности мародеров в их действиях никто не ограничивает", - написал он.
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- Ты зачем так кричишь?
- Да вот, заблудился, думал, может, услышит кто?..
- Ну, вот, я услышал. Полегчало?
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Походу, долбас услышали. Добились-таки своего придурки.
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