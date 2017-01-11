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 Боевики открыто грабят гражданских под Дебальцево, а недовольство хозяев "нейтрализуют" угрозой применения оружия, - ИС

Боевики открыто грабят население в поселке Новогригоровка в Бахмутском районе Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

По его словам, в н.п.Новогригоровка (Бахмутский район Донецкой области, близ Дебальцево) растет недовольство населения массовыми случаями мародерства со стороны боевиков "7-й омсбр".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Думал, что хоть каркас будет стоять", - блоггер показал, что осталось в оккупированном Донецке на месте автосалонов. ФОТОрепортаж

"Мародеры грабят частные дома, гаражи, придомовые строения, вынося все имущество. Данные действия часто производятся открыто, недовольство хозяев "нейтрализуется" мародерами угрозой применения оружия. В "военной комендатуре" оккупантов в Дебальцево в ответ на многочисленные обращения граждан обещают "принять меры", однако в реальности мародеров в их действиях никто не ограничивает", - написал он.
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Путин окончательно превратил свой народ в стадо тупых, бесправных, безмозглых, бесчестных, бессовестных, зомбированных ублюдков.
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Они (кацапы) такими всю свою убогую жизнь и были. Х..йло это лакмус, не более.
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Если рассматривать землю как живой организм, то кацапы в ней- глисты без мыла лезущие в жопу. Дерьмо- это их стихия, их дом, их образ жизни.
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скорее после слов "ввел" надо говорить - терпите)))
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Есть такая украинская пословица - бачили очі що купували, тепер їжте хоть повилазьте. Это тот случай.
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дело богоугодное. Во славу мордора! Во славу сцаря! Освободителям от хунты не жалко.
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Пусть пишут массовую жалобу в Украину.Для защиты от кацапов.Тоже самое,что три года назад.Только теперь для другой стороны. А весь мир пусть убедится,что там одни психи живут.
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Заблудился в лесу мужичок. Ходит, кричит. Тут сзади его кто-то легонечко за плечико трогает. Оборачивается мужичок, видит здоровенного медведя. Справшивает медведь мужичка:
- Ты зачем так кричишь?
- Да вот, заблудился, думал, может, услышит кто?..
- Ну, вот, я услышал. Полегчало?
************************
Походу, долбас услышали. Добились-таки своего придурки.
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А Путин не спасает? О бядааа... На балалайке ему сыграйте.
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Якщо відвернути згвалтування неможливо - розслабтеся і спробуйте отримати задоволення.
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А аборты делать потом всё равно,суки,в Украину поедут!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики открыто грабят гражданских под Дебальцево, а недовольство хозяев "нейтрализуют" угрозой применения оружия, - ИС
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