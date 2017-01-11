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 Во время разгрузки боеприпасов в оккупированном Луганске пять боевиков получили ранения, - ГУР Минобороны

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало информацию о том, что среди боевиков увеличивается количество случаев дезертирства, а главари террористов скрывают количество ликвидированных боевиков. 10 января 5 террористов было ранено во время разгрузки боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сводке ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическим и морально-психологическим перегрузкам личного состава.

В подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ продолжает работать комиссия 1 АК ВС РФ, которой уже выявлено более двадцати фактов сокрытия командованием полка гибели и увечья военнослужащих, которые произошли в этом году.

10 января т.г в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ самовольно оставили место службы десять военнослужащих подразделения противовоздушной обороны.

В артиллерийском подразделении бригады вследствие нарушения правил безопасности во время разгрузки боеприпасов получили тяжелые травмы пять военнослужащих".

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ты смотри гру все знает кто у сепаров палец прищемил а кто групу ендрю рострелял досих пор ненашли видать за контробас как пишут ето гру и завалило ендрю -жора тука язык в опу засунул и тихо в киеве в министерстве бздит по всех тв
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Иван Иваныч, вы бы пользовались запятыми, а то ваши молитвы трудно читать.
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А вы бы флажок "по - чесноку" прилепили, а-то маленькая ложь рождает большое недоверие...
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Я живу на Мальте. Другой флажок Цензор не "прилепит".
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Nu vedj tak i jestj, oni vezde kak okupanti pobivali a potom boljsjimi glazami sprasjivajet - eto pocjemu nas nigde ne ljubit, takzje eto objesnjajet odin fakt - ruskij popavsjij v cjuzjuju stranu srazu sebja nazivajet, to amerikansom, to nemcom serovno kem, no toljko ne ruskim - stidno odnako.
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Порошенко и Гройсман ты родителям боевыков субсидии предоставил? Пенсии и социальные выплаты предоставил?
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​​Причины почему всем странам мира надо обязательно собраться и уничтожить всех проклятых путлинских фашистов в ужасной лапотной миллитаристской кровавой шовинистической России. Агрессия кровавых коммуно - фашистов сССР и фашистов путлинской России против других суверенных независимых государств в 20 - 21 веке: Украина 1918, Польша 1920, Азербайджан 1920, Грузия 1921, Китай 1929, Япония 1938, Польша 1939, Финляндия 1939, Латвия, Эстония, Литва 1940, Япония 1945, Китай 1946, Северная Корея 1950, Китай 1950, Венгрия 1956, Лаос 1960, Вьетнам 1961, Алжир 1962, Египет 1962, Йемен 1962, Сирия 1967, Чехословакия 1968, Китай 1969, Камбоджа 1970, Бангладеш 1972, Ангола 1975, Эфиопия 1977, Ливан 1982, Афганистан 1979, Азербайджан 1988, Азербайджан 1990, Грузия 1991, Приднестровье 1992, Грузия 1992, Таджикистан 1992, Южная Осетия и Ингушетия 1992, Чечня 1994, Дагестан 1994, Чечня 1999, Дагестан 1999, Грузия 2008, Украина 2014. 2016.......????? Кто теперь на очереди? Видно теперь по плану козломордых - кацапов этих лапотных фашистов будет вся Восточная Европа, Прибалтика, Швеция, Финляндия....если конечно всю эту лапотную фашистскую нечисть - заразу не уничтожить сообща. Все эти такие красочные эпитеты, они только против путлинских кремлёвских фашистов )(уйла а не против нормальных россиян, если конечно они ещё есть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время разгрузки боеприпасов в оккупированном Луганске пять боевиков получили ранения, - ГУР Минобороны
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