 Во время разгрузки боеприпасов в оккупированном Луганске пять боевиков получили ранения, - ГУР Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сводке ГУР Минобороны.
В сообщении отмечается: "В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическим и морально-психологическим перегрузкам личного состава.
В подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ продолжает работать комиссия 1 АК ВС РФ, которой уже выявлено более двадцати фактов сокрытия командованием полка гибели и увечья военнослужащих, которые произошли в этом году.
10 января т.г в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ самовольно оставили место службы десять военнослужащих подразделения противовоздушной обороны.
В артиллерийском подразделении бригады вследствие нарушения правил безопасности во время разгрузки боеприпасов получили тяжелые травмы пять военнослужащих".
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Суровый Херсон
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