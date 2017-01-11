 Двое граффитчиков избили железнодорожника в столице

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю", на остановочной платформе "Протасов Яр" при отправлении электропоезда Киев - Яготин два неизвестных попытались раскрасить состав. Им помешал помощник машиниста, сделав замечание.
Хулиганы брызнули железнодорожнику из газового баллончика в глаза, повалили его и избили ногами. После вмешательства пассажиров преступники скрылись.
Машинист вызвал скорую помощь. В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку.
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Надеюсь пассажиры сделали снимки этих тварей.
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Пзц бля! сука графитичков стрелять блять на месте! Сделали инвалидом человека! Пидарасы блять.
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