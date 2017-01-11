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 Двое граффитчиков избили железнодорожника в столице

В Киеве двое молодых людей избили помощника машиниста электропоезда. Пострадавший был госпитализирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю", на остановочной платформе "Протасов Яр" при отправлении электропоезда Киев - Яготин два неизвестных попытались раскрасить состав. Им помешал помощник машиниста, сделав замечание.

Хулиганы брызнули железнодорожнику из газового баллончика в глаза, повалили его и избили ногами. После вмешательства пассажиров преступники скрылись.

Машинист вызвал скорую помощь. В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку.

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правыльно ибо нечего талантам мешать творить шедевр сиди в кбине и нетявкай
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наверное железнодорожник был быдлом и полез с кулаками..может правильно его отмутохали
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офигеть. Селезенку порвали.....несут искусство в массы.
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железнодорожники-алкашня гнилая..не удивительно что нарвался
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дамбазкая школа графитчикав видать по почерку...
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шедеврально: "промыли глаза и удалили селезенку"
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современное искусство должно быть с кулаками
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уже давно пора этих @банутых пикассовцев отстреливать по одному и группами
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100% надписи должны были носить политическую тематику!! Выпускники "Художественной школы на Лубянке". Слишком агрессивно для фриков.

Надеюсь пассажиры сделали снимки этих тварей.
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Этих пидаров с баллончиками надо отлавливать и делать с ними то, что делают в Сингапуре. Мальчик приехал из США и решил показать в Сингапуре своё "искусство" работы с баллончиками. Результат: по приговору суда - 10 ударов палкой по голым пяткам. Назад в Штаты того увезли на носилках, ибо ходить он не мог. На протесты америкосов власти ответили: "Он должен был знать наши законы"...
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пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку

Пзц бля! сука графитичков стрелять блять на месте! Сделали инвалидом человека! Пидарасы блять.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое граффитчиков избили железнодорожника в столице
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