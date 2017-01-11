 В Киеве открыли 10 пунктов для утилизации новогодних елок

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщили в ведомстве.
"Специалисты коммунального объединения "Киевзеленстрой" организовали пункты приема новогодних елок", - сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты "Киевзеленстроя" после измельчения елок намерены их использовать для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Среди бела дня на людной площади Переяслава-Хмельницкого упала главная елка. ФОТО
Сдать елку можно по улице Тростянецкой, 58А, улице Электротехнической, 26, на проспекте Бандеры, 26А, проспекте Голосеевском, 87, проспекте Освободителей, 6, улице Дмитриевской, 16, Железнодорожном шоссе, 61, улице Герцена, 6, улице Новополевой, 95 и улице Бетховена, 8. Полную карту можно посмотреть здесь.
Как сообщалось, 19 декабря Киевская городская государственная администрация зажгла новогоднюю елку на Софийской площади.
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