 Мы гордимся крепкой дружбой между нашими странами и продолжаем твердо стоять бок-о-бок с Киевом, - Трюдо о военной помощи Украине

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы очень гордимся военной помощью, которую предоставляем Украине, и продолжаем твердо стоять бок-о-бок с Украиной", - сказал Трюдо.
Он добавил, что официальная Оттава продолжает осуждать незаконные действия России в Украине.
"Мы гордимся крепкой дружбой между Канадой и Украиной и продолжаем однозначно осуждать нелегитимные и незаконные действия россиян в Украине: на Донбассе и в Крыму", - отметил премьер-министр Канады.
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Удачи вам и мира.
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