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 Мы гордимся крепкой дружбой между нашими странами и продолжаем твердо стоять бок-о-бок с Киевом, - Трюдо о военной помощи Украине

Канада гордится военной и другой помощью, которую предоставляет Украине.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень гордимся военной помощью, которую предоставляем Украине, и продолжаем твердо стоять бок-о-бок с Украиной", - сказал Трюдо.

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Он добавил, что официальная Оттава продолжает осуждать незаконные действия России в Украине.

"Мы гордимся крепкой дружбой между Канадой и Украиной и продолжаем однозначно осуждать нелегитимные и незаконные действия россиян в Украине: на Донбассе и в Крыму", - отметил премьер-министр Канады.

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Троллінг Раші триває ,запасаємось попкорном )))))
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Такое впечатление, что Украинцы живут в Канаде, а в Украине в основном живут хохлы, которые даже не мешают жидам и кацапам строить для себя Украину... Как-то так
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читая каждую новость и ищешь связь с нашими цензоровцами. Канада-это прекрасная Vedana, Николаев -Стрелок или где он сейчас?, промелькнуло о Мариуполе на немресурсе и сразу же вспомнился А. Шевченко, а Киев-это в первую очередь Амбер, Чубака.......Чернобыль-почему то Ruda. Раньше и не подозревала как много можно иметь друзей, даже таких от которых отказалась-A. Hasan-
Удачи вам и мира.
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Не верьте этому "французу" от не совсем искренен, Харпер был принципиальным, а от нынешнего много ждать не придётся!
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А мы много и не ждем, Канада - это не сверхдержава США. Моральная поддержка и голосование за Украину тоже многого стоят и очень для нас важны.
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а кому ж тогда верить?)))) только парашенку... можна)


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы гордимся крепкой дружбой между нашими странами и продолжаем твердо стоять бок-о-бок с Киевом, - Трюдо о военной помощи Украине
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