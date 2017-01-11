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Все про:Донецк (7223) задержание (4780) медсестра (27) Национальная гвардия (1061)

 Задержанная боевиками в Донецке гражданка не была военнослужащей, - Национальная гвардия

Пресс-служба Национальной гвардии Украины обнародовала официальную информацию о захваченной в Донецке медсестре - гражданском служащем НГУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НГУ.

В сообщении отмечается: "В некоторых СМИ появилась информация о том, что "в оккупированном Донецке задержан боец Национальной гвардии Украины (воинской части 3057)."

Официально сообщаем, что медицинская сестра медицинского пункта воинской части 3057 не прибыла на работу. Принятые меры по розыску данной особы результата не дали.

08.01.2017 года командованию воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в г. Донецк о том, что она была задержана "полицией" так называемой "ДНР".

Задержанная гражданка не была военнослужащим Национальной гвардии Украины. Работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пунктов воинской части. Доступа к государственной тайне по характеру исполнения своих обязанностей не имела.

В настоящее время в воинской части проведено служебное расследование по данному случаю. Гражданка уволена в связи с нарушением требований прохождения службы".

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> Задержанная боевиками в Донецке гражданка не была военнослужащей
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Угу, Гадей была, а не военнослужащей.
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нехрен шастать. А все "пункты пропуска" пора перевести в односторонний пропускной режим, только для пропуска беженцев.
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вчера мусора говорили что ето их шлендра с корда масажистка а сегодня ето не их мальчик -ну школ мусарни одно слово
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А ихнии свободно по Киеву гуляют по выходным, тусят здесь на праздниках и никому до них дела нет, пенсии в двух местах получают и тут и там.
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когда правят балаболы и воры глупо ждать правды...
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А от "Азова" сегодня- так просто весьма жесткая заява, по поводу этой тетки! Похоже на какой-то конфликт, внутриведомственный.
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А что эта коза там делала?Это только нашим "депуатам"разрешено шастать по окупированым териториям и их никто не арестовывает и не берет в заложники.
Или эта хочет стать новой Савченко?.
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V tekste zje skazanno - prozjivala v Donecke, a net, plin, sin zjivjot v Donecke, tak podozjdi, mozjet staraja ruskaja tradicija vostonovlenna, - sdai roditeljei i polucji pecjenjku, kak nagradu.
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По этой новости наглядно видно отношение государства к людям, попавшим в беду.
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А,кто их просил попадать в беду?Я пока слышу государство просит не посещать Крым и оккупированные территории даже простым гражданам,не то что военнослужащим,а они лезут будто-бы там медом намазано, а наши справедливые диванные стратеги с утра до вечера льют слезы,за попавшими в беду д......и.
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ага, точно. Пошел человек и начал биться головой об стенку, а виновато государство. Его вина в том, что не закрыты пункты пропуска.
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Счас Наденька ее "освободит" - еще полгода пиариться будет. При Сталине (как бы я его не ненавидел) - медработник с родственником - ватником на оккупированной территории давно бы уже в НКВД сидел, а может быть и "тихо лежал" как потенциальный шпион и диверсант. И что, теперь давайте ее обменяем на настоящих диверсантов 1 к 100?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанная боевиками в Донецке гражданка не была военнослужащей, - Национальная гвардия
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