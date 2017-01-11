 Задержанная боевиками в Донецке гражданка не была военнослужащей, - Национальная гвардия

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НГУ.
В сообщении отмечается: "В некоторых СМИ появилась информация о том, что "в оккупированном Донецке задержан боец Национальной гвардии Украины (воинской части 3057)."
Официально сообщаем, что медицинская сестра медицинского пункта воинской части 3057 не прибыла на работу. Принятые меры по розыску данной особы результата не дали.
08.01.2017 года командованию воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в г. Донецк о том, что она была задержана "полицией" так называемой "ДНР".
Задержанная гражданка не была военнослужащим Национальной гвардии Украины. Работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пунктов воинской части. Доступа к государственной тайне по характеру исполнения своих обязанностей не имела.
В настоящее время в воинской части проведено служебное расследование по данному случаю. Гражданка уволена в связи с нарушением требований прохождения службы".
1501 19
Госпогранслужба подтвердила данные ФСБ о задержании украинца на админгранице с оккупированным Крымом(25)
Наемник донецких террористов задержан в Молдове(16)
Столичные полицейские задержали угонщиков такси, напавших на водителя(3)
В Мариуполе задержали злоумышленника, избившего полицейского(45)
Бутусов: Наши воины - это люди с уникальной, железной мотивацией(0)
Патрульные задержали четырех пьяных парней, стрелявших по прохожим из пневматической винтовки в Харькове(126)
Гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество, задержан в аэропорту Харькова(61)
------
Угу, Гадей была, а не военнослужащей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или эта хочет стать новой Савченко?.
Ответить
Ответить
Рекомендую ознакомиться.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить