 Российская Федерация не меняла своего решения относительно запрета на въезд Фриланд, - посольство РФ в Канаде

Эту информацию подтвердили в посольстве России в Канаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
При этом в российском дипломатическом представительстве выразили желание "развивать двусторонние отношения с Канадой.
"Мы надеемся, что канадское правительство продолжит следовать своему высказанному намерению и впредь вести диалог с Россией в сферах общего интереса. Мы открыты к развитию двусторонних отношений на основе уважения и принципа взаимности", - заявил пресс-секретарь посольства РФ в Канаде Кирилл Калинин.
Вместе с тем, новоназначенный министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд считает необходимым возобновление диалога с Российской Федерацией. Об этом она заявила в свой первый день на новой должности
"Я очень сильно поддерживаю позицию нашего правительства относительно важности общения со всеми государствами мира, включительно с Россией", - сказала Фриланд.
Она подчеркнула, что очень хорошо знает Россию, поскольку прожила четыре года в Москве.
"Я хорошо знаю Россию. Я получила очень много удовольствия от своего четырехлетнего проживания в Москве. Обожаю русский язык и русскую культуру... Считаю, что со своим прошлым, связанным с Россией, буду ценной составляющей усилий нашего правительства по восстановлению диалога там", - отметила министр.
Фриланд, однако, не стала комментировать своего статуса персоны нон грата в России.
"Это вопрос к России", - ответила она на вопрос о невозможности путешествия в РФ.
Напомним: за решительную поддержку Украины Россия в марте 2014 года запретила въезд на свою территорию Хрысте Фриланд вместе с 12-ю другими канадцами, среди которых 8 депутатов, три госслужащих и президент Конгресса украинцев Канады.
Ранее канадка украинского происхождения Хрыстя Фриланд была назначена министром иностранных дел Канады. Ее предшественник на этом посту - Стефан Дион решил прекратить свою 21-летнюю политическую карьеру.
До прихода в политику Хрыстя Фриланд занималась журналистикой, долгое время освещая события в Украине и России для ведущих мировых СМИ. С ноября 2015-ого года по январь 2017-ого занимала должность министра международной торговли в федеральном правительстве Канады.
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И это правильно...
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Так сколько у Вас друзей, мил человек?
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Ты в развитых странах жил вообще?
Там не русский быдло менталитет,они говорят дипломатично,мягко,а вот дома в кругу семьи говорят,что думают,представляю что Фриланд рассказывала о московском быдлятнике.
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