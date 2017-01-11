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 Российская Федерация не меняла своего решения относительно запрета на въезд Фриланд, - посольство РФ в Канаде

Российская Федерация не меняла своего решения относительно запрета на въезд Хрысте Фриланд, которая была назначена министром иностранных дел Канады.

Эту информацию подтвердили в посольстве России в Канаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

При этом в российском дипломатическом представительстве выразили желание "развивать двусторонние отношения с Канадой.

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"Мы надеемся, что канадское правительство продолжит следовать своему высказанному намерению и впредь вести диалог с Россией в сферах общего интереса. Мы открыты к развитию двусторонних отношений на основе уважения и принципа взаимности", - заявил пресс-секретарь посольства РФ в Канаде Кирилл Калинин.

Вместе с тем, новоназначенный министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд считает необходимым возобновление диалога с Российской Федерацией. Об этом она заявила в свой первый день на новой должности

"Я очень сильно поддерживаю позицию нашего правительства относительно важности общения со всеми государствами мира, включительно с Россией", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что очень хорошо знает Россию, поскольку прожила четыре года в Москве.

"Я хорошо знаю Россию. Я получила очень много удовольствия от своего четырехлетнего проживания в Москве. Обожаю русский язык и русскую культуру... Считаю, что со своим прошлым, связанным с Россией, буду ценной составляющей усилий нашего правительства по восстановлению диалога там", - отметила министр.

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Фриланд, однако, не стала комментировать своего статуса персоны нон грата в России.

"Это вопрос к России", - ответила она на вопрос о невозможности путешествия в РФ.

Напомним: за решительную поддержку Украины Россия в марте 2014 года запретила въезд на свою территорию Хрысте Фриланд вместе с 12-ю другими канадцами, среди которых 8 депутатов, три госслужащих и президент Конгресса украинцев Канады.

Ранее канадка украинского происхождения Хрыстя Фриланд была назначена министром иностранных дел Канады. Ее предшественник на этом посту - Стефан Дион решил прекратить свою 21-летнюю политическую карьеру.

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До прихода в политику Хрыстя Фриланд занималась журналистикой, долгое время освещая события в Украине и России для ведущих мировых СМИ. С ноября 2015-ого года по январь 2017-ого занимала должность министра международной торговли в федеральном правительстве Канады.
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Чтобы не мешала в паРаше давить импортные продукты.
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Следующим шагом Канада наложит запрет на въезд в свою страну курящих кацапских лошадей и немытых калинко-малинковых шлюх...
И это правильно...
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Россияне уже нашли выход - будут есть больше птицы: слепят из навоза гигантского петуха, зарубают и съедят. Так что рано говорить о их проблемах.
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Видимо таким образом россия порвет нормальные отношения с Канадой, а это будет влиять на отношения с США.
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Она должностное лицо, а не "тетка". Вот те, кто запретил ей въезд порвали со многими странами нормальные отношения.
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Нет. Далее диалог после установки вашего флага.
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У нормальных стран моного друзей, как и у норальных людей, как и у нормальных обитателей Цензора.

Так сколько у Вас друзей, мил человек?
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расiю мона тiльки боярышником поiти...горiть у пеклi москалi !!!!
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Фриланд так хотела приехать в россию,лично на петушка из говна посмотреть,а тут подлый удар от орков.
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Ничего, когда того петушка в Гаагу на суд отвезут, там и посмотрит...
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Tuuras druud
Ты в развитых странах жил вообще?
Там не русский быдло менталитет,они говорят дипломатично,мягко,а вот дома в кругу семьи говорят,что думают,представляю что Фриланд рассказывала о московском быдлятнике.
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Марию Захарову в Канаде даже уборщицей не взяли бы,с таким воспитанием,манерой общаться и рожей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская Федерация не меняла своего решения относительно запрета на въезд Фриланд, - посольство РФ в Канаде
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