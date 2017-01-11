 Жители РФ стали есть меньше мяса, рыбы и молока, - Росстат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", такая информация содержится в ежегодном выпуске сборника "Регионы России. Социально-экономические показатели", который подготовил Росстат.
По данным ведомства, с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг), сахара (на 1 кг).
Количество съедаемых яиц не изменилось, как и хлеба. По сравнению с 2014 годом в 2015-м на 200 г снизилось потребление растительного масла.
При этом в 2015 году на каждого россиянина пришлось по 112 кг картошки: это на 1 кг больше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 кг больше, чем в 2005 году. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом - на 24 кг.
Генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России Маргарита Попова рассказала, что еда - основная статья расходов россиян: сейчас на нее граждане тратят не менее 50% своего бюджета. "В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов", - объяснила она. "До тех пор пока цены растут, а доходы падают, хозяйки будут покупать побольше картошки и поменьше мяса", - добавила эксперт.
Член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев объясняет эти тенденции падением доходов и ростом цен. Он отметил, что в последние годы покупатели переходят с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров. "Идет глобальное замещение натуральных продуктов на так называемые комбинированные, не особо полезные для здоровья. Это может отрицательно сказаться на демографии", - сказал депутат.
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Вынужденный ЗОЖ!
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мне магазин освещает цены на молочку
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Я от тоже на шашлик у вихідні зібрався))) сходив в магазин "освітився" і прозрів)))
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в Донецьку?
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У соседей две коровки, которые в летний период дают около 50 литров молока. Продавать уе*анам 3-4 грн. за литр? Нахер никому не нужно. Есть машина, отвозил соседку в город, там она этот литр продавала за 8-10 грн. плюс творог, плюс сливки(в которых ложка не падает), плюс масло. Беру 3-х литровую банку (под крышку - 3,5 л) за 24 грн, творог 1 кг - 30 грн., сливки 0,5 л. - 30 грн. Предложите селянам, а это тяжелый труд, хорошую цену - будет вам молочная продукция. А, если эта пидарасня хочет купить за три копейки, а продать за 10-20 грн., то пошли НАХ.
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На гарбузы переходят!
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то шо там? На скільки більше м"яса-ковбаси -лосося та чоколядних цукерок зїли українці ? Є цифри??
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или ты не знаешь, сколько ты ешь,
или ты живёшь не в Украине и поэтому не знаешь, сколько едят украинцы
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гебнявому кацапу який живе в ольгіно)
Коли ж ти, цифра , вже розуму наберешся? Боже-Боже...
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кличте дохтура кацахола))) ми втрачаємо цифрового
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єто может сякретые данные?!
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а по специальности тролль
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Ладно. Высшее техническое образование, работаю в бюджетной организации. Последнии зарплаты - 2500 гривен (оклад плюс прим 760 гривен компенсации, идет отдельной строкой), чистыми - 2012 гривен на руки.
Основная моя специальность оказалась ненужной Украине - судостроение. Простился с ней со смертью ЧМП.
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Шувалов с вами собачьим кормом поделится
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А на границах нашего мира ежедневно случаются трагедии
которые и не снились вашему королю Лиру
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- ні, синку, тепер ти будеш менше їстоньки...
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Скоро вас накормят досыта!...
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Ешьте больше зелени и меньше мяса".
В.В. Маяковский
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Виноваты все вместе. Но в бОльшей степени виноваты те, кто на всех подряд выборах упорно продолжают голосовать за эту власть.
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В идеале электорат должен питаться водой и воздухом, а вырабатывать для власти нефть, газ и оружие. К этому поступательно и двигаемся. Только для чего нам эта власть?
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https://rg.ru/2016/03/01/procent-ozhireniia-sredi-naseleniia-rossii-dostig-57-procentov.html
Можете порадоваться за соседей - наконец то здоровье поправится.
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