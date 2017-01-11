EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 За рубежом
  1263  84
Материалы по теме:
Все про:кризис (3034) продукты (1405) Россия (64601) статистика (242) пища (4) экономия (90) еда (117)

 Жители РФ стали есть меньше мяса, рыбы и молока, - Росстат

В последние годы жители России стали меньше есть мяса, рыбы, молока и сахара, но больше картошки, бахчевых и овощей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", такая информация содержится в ежегодном выпуске сборника "Регионы России. Социально-экономические показатели", который подготовил Росстат.

По данным ведомства, с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг), сахара (на 1 кг).

Количество съедаемых яиц не изменилось, как и хлеба. По сравнению с 2014 годом в 2015-м на 200 г снизилось потребление растительного масла.

При этом в 2015 году на каждого россиянина пришлось по 112 кг картошки: это на 1 кг больше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 кг больше, чем в 2005 году. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом - на 24 кг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основными проблемами россияне назвали низкий уровень жизни, экономику и здравоохранение, - опрос

Генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России Маргарита Попова рассказала, что еда - основная статья расходов россиян: сейчас на нее граждане тратят не менее 50% своего бюджета. "В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов", - объяснила она. "До тех пор пока цены растут, а доходы падают, хозяйки будут покупать побольше картошки и поменьше мяса", - добавила эксперт.

Член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев объясняет эти тенденции падением доходов и ростом цен. Он отметил, что в последние годы покупатели переходят с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров. "Идет глобальное замещение натуральных продуктов на так называемые комбинированные, не особо полезные для здоровья. Это может отрицательно сказаться на демографии", - сказал депутат.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зато больше жрать ягеля, стеклопомоя и боярышника... импортозамещение а-ля русиано
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так и понятно, боярышника же больше стали употреблять
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
казламордые ж залупу чеченскую регулярно обсасывают, откуда такое падение употребления мяса?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если цифры - это цена, то довольно "демократические", всё для блага пьющего человека.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это кол-во миунт сколько ты проживёшь после выпитого!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем этим казлам те мясо, рыба и молоко, если у них боярышника - как у кота Матроскина молока в Простоквашино: хоть залейся
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И больше ягеля, березовой коры и мухоморов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так. Госстат! А данные по брюкве, сморчкам, мухоморам , траве и "Боярышнику"??? На скока больше стали жрать ентой гадости эти Гадости???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор, может пора заняться освещением проблем Украины? Например значительным подорожанием молочки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лично мне для этого цензор не нужен.
мне магазин освещает цены на молочку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
правильно! Нема шо скігліті, да?
Я от тоже на шашлик у вихідні зібрався))) сходив в магазин "освітився" і прозрів)))


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С какого хрена?
У соседей две коровки, которые в летний период дают около 50 литров молока. Продавать уе*анам 3-4 грн. за литр? Нахер никому не нужно. Есть машина, отвозил соседку в город, там она этот литр продавала за 8-10 грн. плюс творог, плюс сливки(в которых ложка не падает), плюс масло. Беру 3-х литровую банку (под крышку - 3,5 л) за 24 грн, творог 1 кг - 30 грн., сливки 0,5 л. - 30 грн. Предложите селянам, а это тяжелый труд, хорошую цену - будет вам молочная продукция. А, если эта пидарасня хочет купить за три копейки, а продать за 10-20 грн., то пошли НАХ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не качай лодку..а то вон как ботня возбудилась..
 показать весь комментарий
Ответить
 
хоть бы раз посмотреть на того придурка, который, находясь в лодке, её раскачивает )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
да поймите это им по фиг! им главное царя по тв смотреть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та это гониво какое-то. Как это меньше мяса, рыбы и молока? Вон целый Крым прихватили... с его то запасами рыбы, мяса и молока... Вывсеврете. Это какой-то госдеповский заказ, а на расисии жить стало лучше, жить стало веселей. К тому же боярышника еще больше выпускают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом - на 24 кг.

На гарбузы переходят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
попрошу таку ж цікаву статистику, але про українців. Бо кацапи якось по...
то шо там? На скільки більше м"яса-ковбаси -лосося та чоколядних цукерок зїли українці ? Є цифри??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тут два варианта:
или ты не знаешь, сколько ты ешь,
или ты живёшь не в Украине и поэтому не знаешь, сколько едят украинцы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та звідки мені знати?)))
гебнявому кацапу який живе в ольгіно)
Коли ж ти, цифра , вже розуму наберешся? Боже-Боже...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну так для чого ти тоді питаєш у людей, скільки і чого ти з'їв ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
клініка, однако....
кличте дохтура кацахола))) ми втрачаємо цифрового
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Могу назвать свои цифры. Хожу в супермаркет или на базар 3 раза в неделю и трачу за каждый раз 500-700 гр. Семья из двух человек. А по выходным ещё ходим с женой ужинать в ресторан. А ты ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петейте больше желудочного сока с мякотью! "Вы там держитесь"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
jesli na haljavu, a skazji sjto prijdjotsa platitj, tut zje razbezjitsa i dazje golovu ne povernjot, cjtob za prosmotr nezastavili platitj - no eto vozmozjno na rasseje
 показать весь комментарий
Ответить
 
Vot imenno po etomu u nih dazje na russkom jazike net svojevo slovo kak drugim narodam, - hleb namazanij maslom oni nazivajet butterbrod - eto uzj tocjno ne odno ne drugoje ne ruskije slova
 показать весь комментарий
Ответить
 
а шо там у кацапов с потреблением ягеля, браги и стекломоя?!
єто может сякретые данные?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро крупу будете по карточкам получать,смерды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть едят того петуха, которого вылепили..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно полумать - мы тут обжираемся на 50-:-100 баксов. Уж молчали бы, стэцевские идиоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
11,50 он получает,
а по специальности тролль
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что за допрос?
Ладно. Высшее техническое образование, работаю в бюджетной организации. Последнии зарплаты - 2500 гривен (оклад плюс прим 760 гривен компенсации, идет отдельной строкой), чистыми - 2012 гривен на руки.
Основная моя специальность оказалась ненужной Украине - судостроение. Простился с ней со смертью ЧМП.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Jagelj - i polezen i na pervoje vremja hvatit vsem, nu krome olenei, vot etoi porode ne ocjenj to povezlo, sjto zjivot i v rasseje.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россияне не переживайте!
Шувалов с вами собачьим кормом поделится
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЧитатьНовости Кафки‏@Kafka_NewsВот тут хиханьки да хаханьки, Франц.
А на границах нашего мира ежедневно случаются трагедии
которые и не снились вашему королю Лиру
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- так шо, тату, ти тепер будеш менше пити?
- ні, синку, тепер ти будеш менше їстоньки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новость часа. Вчера в темной подворотне МИДа, Марию Захарову двое неизвестных в масках лишили девственности. Причем сделали это изощренным способом- старой советской бутылкой из-под кефира. В Москве обьявлен траур и план Перехват.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бутылку жалко... Епта, куда таперича кефир наливать будем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Б..ля..дь мы тоже перестали есть меньше и покупаем для дома по минимуму, чтобы оплатить коммуналку. И пытаемся сделать резерв, если заболели. На..фиг рассказывать, что они плохо живут, если мы не то, что живем, а по факту существуем выживая. Бред
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А по очередям в супермаркетах не скажешь ,что ты стало меньше кушать. Или это люди на митинг собрались?


 показать весь комментарий
Ответить
 
"В овощах и фруктах - питательности масса,
Ешьте больше зелени и меньше мяса".
В.В. Маяковский
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ничего вы не понимаете. Для еще большего очищения руського духа и перехода от высокодуховности до уровня VIP лакшери святости - весь кацапстан перешел на веганскую - подножную диету (фотки с лапатами, коровьими лепехами и говнопамятниками это подтверждают). Все оставшиеся грехи и плохую карму (вместе с дорблю, хамоном, вискарем и израильскими персиками) как крест - принимает на себя высшее кремлевское руководство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот так вата комментирует эту новость на своих сайтах

========================================================================
Виноваты все вместе. Но в бОльшей степени виноваты те, кто на всех подряд выборах упорно продолжают голосовать за эту власть.

=========================================================================
В идеале электорат должен питаться водой и воздухом, а вырабатывать для власти нефть, газ и оружие. К этому поступательно и двигаемся. Только для чего нам эта власть?

=========================================================================
 показать весь комментарий
Ответить
 
Взагалі дуже схоже на канібалізм якісь: овочі їдять овочі. Жуть якась! Ще насниться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А интересно сколько наши соотечественники едят этих перечисленных продуктов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот Обамка подлец. Последние годы расеян голодом морить начал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нееее, он им токи ссал в подъездах. Трамп будет ходить ПО БОЛЬШОМУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Процент ожирения в России достиг 57 %.
https://rg.ru/2016/03/01/procent-ozhireniia-sredi-naseleniia-rossii-dostig-57-procentov.html

Можете порадоваться за соседей - наконец то здоровье поправится.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЖители РФ стали есть меньше мяса, рыбы и молока, - Росстат
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция боевик вандализм ГСЧС Донбасс задержание Канада Киев Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция памятник Пашинский плен Польша прокуратура разведка расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США Трамп убийство ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти