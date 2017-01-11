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 Политика Украины
  2019  27
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 Савченко опубликовала "скорректированные" списки военных РФ и россиян, осужденных за преступления против Украины в 2014-2016 гг

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) опубликовала скорректированный, как она утверждает, список российских военных и россиян, которые попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов, а также дополненный список, который, по ее словам, "запрашивает украинская сторона".

Как информирует Цензор.НЕТ, списки опубликованы на странице нардепа в Facebook.

"Скорректированные списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017 г.). То, что успели обработать. Проверяйте", - написала Савченко.

Так, она сообщила, что голубым цветом в списках отмечены освобожденные, красным - погибшие, оранжевым - россияне, которых ищут "ДНР", желтым - россияне, которых ищут "ЛНР".
списки
списки
списки
списки
списки

списки
списки
списки
Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет по нацбезопасности получил ответ СБУ о встрече Савченко с главарями боевиков: на следующем заседании он будет обработан, - Винник

Напомним, накануне Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

В Службе безопасности Украины назвали опубликованные 10 января списки некорректными .
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некоторые оттуда, некоторые по тюремным письмам родным, некоторые черт знает откуда, короче штормовая лавина и усе списки готовы, проверяйте.
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пиар на горе Украины и Украинцев со стороны этой Гади не прекращается, полная сука Гадя!
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надюха) все должности в Украине занять может и преза и сбу и тд!
молодца! могет!
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И с чего же это ?
Только с того что ботоксный уродец на пару с мертвечуком написали методичку, а куча тролей под нее хором подвывают ?!!
Да нет, эта сука должна отвечать за содеянное по нормам криминального кодекса.
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правильно говоришь), но раньше булыжник был орудием пролеториата))),
а сейчас смех и ирония?! нет?
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НЕ ВОНЯЙ ХОТЬ ТЫ, А то гадя уже всех "переплюнула"!
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Савченка опубликовала..., Савченка скорректировала..., Савченка заявила..., Савченка рассказала..., Савченка, Савченка, Савченка ...........
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В Украине нет других проблем, как узнать что опубликовала завербованная Гадя Савченко, особенно об этом показывает и говорят журналисты канала 112
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Мегареспект Савченко! Простой и честный народ - всегда за неё. Отношение к Савченко - как лакмусовая бумажка - порядочный ли ты человек, или мажор, или вор, или просто дурак.
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вряд ли...скорее отжала.как ейная маманя землицу
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С Савчченко все понятно.Судя по ее песням ее явно перевербовали.Поэтому от нее нужно по-тихому отмеживаться.А , что удивительного ? Если даже Трампа кгбэшники компроматами обложили.Что уже говорить о бабе,которая просто не хотела подыхать или быть превращенной в дурочку от спецуколов.Кому она нахрен нужна была бы в Украине ? - парашенке ? ))) Этот скорей сотню таких за свою фабрику сдаст.
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Савченко работает вместо СБУ, зачем только народ содержит СБУ? А может она работает на филиал ФСБ - СБУ. Кто ей дал право публиковать секретные данные?
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СЕРГІЙ МАЗУР ‏@flymobimir 3 ч.3 часа назад
... в гольфклубе осталось 5 придурков айдаровцев мародеров .. увидев элитный алкоголь решили все попробовать... - рассказ спеца 3-го полка

17 чел погибли, 6 из них взорвали себя гранатами, чтобы не попасть в плен. Почему усравченко сдалась
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"оранжевым - россияне, которых ищут "ДНР", желтым - россияне, которых ищут "ЛНР".


Что-то слишком много желто-оранжевых россиян на "гражданской" войне в Украине, прямо таки большинство со стороны лугандонских республик.
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Как вы думаете почему цензор так пиарит Хавченко?
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потому, что ты на Цензоре не работаешь, а то ты бы вмиг порядок навел, только про безальтернативного, однотурового барыгу новости разрешал бы.
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этой курве Гаде место на нарах, а не в политике
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Бабе алкашке сбрасывает Медвейчук через интернет инфу, а та от своего имени срет, как и онишенко срет инфой от фсб. Уродливая тетка с небритыми ногами и в шутовском тряпье и шапке Хмельницкого (по наставлению с паРаши и КГБ понятием дружбы) становится глашатаем нашего страждущего народа, будто мы за всю историю недостаточно бед вынесли, чтоб теперь хоть наши герои не выглядели кретинам, не вели себя как кретины, не позорили нас в глазах всего мира и, что важнее, в наших собственных глазах.Наде на самом деле абсолютно все равно, что будет с этими людьми, она просто отрабатывает свой паёк брюквы от Медведчука и даже толком не может объяснить, зачем выдает на-гора этот список, пост с объяснением написан пресс-службой, в нем слишком мало ошибок как для оригинальной алкашной речи
Серьезно, украинские журналисты, вы точно считаете, что нам надо так много знать о мнении человека, который не может подобрать себе нормальную зимнюю шапку?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко опубликовала "скорректированные" списки военных РФ и россиян, осужденных за преступления против Украины в 2014-2016 гг
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