 Савченко опубликовала "скорректированные" списки военных РФ и россиян, осужденных за преступления против Украины в 2014-2016 гг

Как информирует Цензор.НЕТ, списки опубликованы на странице нардепа в Facebook.
"Скорректированные списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017 г.). То, что успели обработать. Проверяйте", - написала Савченко.
Так, она сообщила, что голубым цветом в списках отмечены освобожденные, красным - погибшие, оранжевым - россияне, которых ищут "ДНР", желтым - россияне, которых ищут "ЛНР".
Напомним, накануне Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
В Службе безопасности Украины назвали опубликованные 10 января списки некорректными .
2019 27
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сукаГадя!
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молодца! могет!
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Только с того что ботоксный уродец на пару с мертвечуком написали методичку, а куча тролей под нее хором подвывают ?!!
Да нет, эта сука должна отвечать за содеянное по нормам криминального кодекса.
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а сейчас смех и ирония?! нет?
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Что-то слишком много желто-оранжевых россиян на "гражданской" войне в Украине, прямо таки большинство со стороны лугандонских республик.
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дружбы) становится глашатаем нашего страждущего народа, будто мы за всю историю недостаточно бед вынесли, чтоб теперь хоть наши герои не выглядели кретинам, не вели себя как кретины, не позорили нас в глазах всего мира и, что важнее, в наших собственных глазах.Наде на самом деле абсолютно все равно, что будет с этими людьми, она просто отрабатывает свой паёк брюквы от Медведчука и даже толком не может объяснить, зачем выдает на-гора этот список, пост с объяснением написан пресс-службой, в нем слишком мало ошибок как для оригинальной алкашной речи
Серьезно, украинские журналисты, вы точно считаете, что нам надо так много знать о мнении человека, который не может подобрать себе нормальную зимнюю шапку?
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