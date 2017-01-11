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Все про:Минюст (1006) коммунальные услуги (235)

 Минюст создал электронный реестр должников за коммунальные услуги

Министерство юстиции запустило единый электронный реестр должников за коммунальные услуги.

Как передает Цензор.НЕТ, данные размещены на официальном веб-сайте министерства.

В базу внесли физических лиц и частные предприятия. Чтобы узнать размер долга, нужно ввести данные в специальную форму - имя, фамилия, отчество, дату рождения и номер идентификационного кода или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

Скрыть задолженности за коммунальные услуги станет невозможным. Это должно помочь решить проблемы, связанные с продажей и переоформлением недвижимости.

Также министерство планирует ужесточить наказание для должников. Физических лиц хотят лишать водительских прав, а у предпринимателей отбирать лицензии на ведение бизнеса.

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не обзывай ребенка.
Ему пофиг те счета за коммуналку
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то есть если есть долги-то отбирают возможность зарабатівать, дегенераті рошеновские. резать их пора сучар вместе с их семьями. рубать их на мясо,вбивать гвозди в глаза, стёсівать тпором ріла,а их женам разрезать от от щели до глотки. детей БППшников забивать ногами на фарш
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Зато стецьковые боты только мовчкы спамят. Боятся здесь хоть слово в защиту шоколадных мародеров гавкнуть
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ты смотри педренко с нтинародного хронта постарался как народ гнобить с олигархами то оно быстро все делает а как позовы против кацапов за анексию крыма или люстрацию то им некогда а тут такой спрытный свынорыл против народа ох и мерзость при власти -ето вам всем как они говорили никто за долги незаберет у вас дом квартиру а реестр просто так почитать наночь
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Мнение о том, что главной внешней угрозой для Украины является российский президент Путин, а главной внутренней - украинская власть во главе с президентом Порошенко, высказал сегодня в вечернем эфире Радио Эра-FM эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко.

Также он полностью согласился с оценкой одного из радиослушателей, заявившего, что нынешняя власть Украины - это главный враг украинского народа.
Матвиенко отметил в программе, что считает очень вероятным в 2017 году массовые протестные акции в Украине против клептократической власти (третий Майдан). При этом, по его мнению, в такой ситуации высокопоставленные чиновники дружно и спешно покинут территорию Украины.
Наиболее же оптимальным вариантом эксперт назвал досрочные выборы в Украине.
Отмечу, что если насчет Путина давно всем все ясно, то мнение политолога о том, что президент Порошенко является главным внутренним врагом Украины, для некоторых может показаться чересчур резким или даже необъективным.
Увы, вынужден огорчить таких людей. Для всех думающих и внимательно следящих за ситуацией в Украине соотечественников совершенно очевидно, что Порошенко действительно наносит колоссальный вред стране, возглавляя коррупцию в ней и контрреволюцию.
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ага. третий Майдан уже третий год собирается...но никак не соберется.
спонсоры остались только жадноватые, не верят, что бабло отобьется.
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Дают "молотить бабло" потенциальным спонсорам. И их всё устраивает.
Даже овощу оставили малёхо деньжат, из расчета 50 000$, на карманные расходы, в день.
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Представляю как 98-ми летнюю прабабушку народного депутата, на которой висит всё, что нардеп наворовал, лишают водительских прав...
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резать рошеновских выродков! из РПГ им в тачку,чтоб эти швали шоколадные на мясо разлетались
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И создайте реестр по Е-декларациям, пусть тоже платят по полной, забирайте права, дома, машины. А то блин одну декларацию (подозрительную) собираются рассматривать 180 дней.
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А какие коммунальные услуги у нас государственные? Напомните плииз
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Кстати, да. Какое дело Минюсту, содержащемуся за бюджет, до долгов ахметовских Киевэнерго? П.С. Мля, как мерзко звучит все таки это последнее сочетание.
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Действительно! Какого хрена государство так печётся о финансовом состоянии избранных частных контор? Пусть идут ... в суд!
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Печется потому, что те налоги отчисляют в бюджет. Или вы хотите, чтобы этими вопросами занимались те, кто услуги предоставляет? Тогда ждите ахметовских головорезов, те за 5 минут все выбьют с вас. Уж пусть этот наболевший вопрос будет под контролем государства, нежели частников.
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Одно другому не мешает. Лишение водительских прав и ахметовские головорезы.
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И с какого министерство тратит бюджетные деньги на реестры договоров частных фирм?
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И кто будет отвечать в суде за недостоверно поданные цифры долгов? Если меня лишат водительских прав или грохнут мой бизнес? (кстати, каков механизм этих наказаний?) Что, опять из бюджета?

Сколько чиновников по стране посадят на обслуживание реестра, на бюджетную зарплату? Может и других работников частных коммунальных фирм посадить на бюджетную зарплату?
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А злостных должников в тюрму сажать, и ввести долговые ямы, оброк все должны платить...
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Ога. Всех. Кроме, обманутых пуценом мирных жителей дамбаса.
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Жителям окулированных территорий долги по газу, воде и электроенергию простить, а то они бедные содержат и согревают боевыков и российских наемников
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Полтава, зараз, вот вам Мацубиси гибридники. На щось схоже.

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это еще нормально. в Сумах закупили УАЗы "Патриот". мрак. кацапский джип с мусорскими номерами...
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http://finance.bigmir.net/news/77621-Ukraincy-smogut-oformit--nasledstvo-bez-notariusa ...кто-то объяснит, ... нахера?!?!
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Не переживай так. Ты же дебил, так что это нормально.
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Да Порошенко тоже дебил, но свой миллиард у него есть.
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сами уроды подняли тарифы,а теперь за неоплату в правах ограничивают! смерть БППшным недорезаным дегенератам. порошенка- на палю! гройсману отрубить башку и грать ею в футбол на майдане по шотландской традиции
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Не понятно только каким боком минюст к этим долгам,если все конторы которые поставляют эти услуги давно уже частные.Как обычно будут простых людей щимить,а у кого есть деньги на нормального юриста пошлет минюст в опу.
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А Мінюст що лише на державні гроші живе,в них теж є друзі ,чиї інтереси потрібно лоббіювати ))))
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Ха! Проверил! И никуя не правильно! Нашему дому Ахметов (отопление) должен порядка 350 000 гр. А в реестре шиш! Вот долги Ахметову от граждан там наверняка есть. Как Ахметова прав лишить?
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списують все у кацапорилих.... скоро за кордон не випустять, податок на дармоїдство введуь
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Не перестаю удивляться как эти 3.14дарасы грабят народ тарифами и отмывают бабло через субсидии. Вот наглядный пример из собственного опыта. В первых числах декабря прошлого года у нас на дом поставили счетчик тепла. Вчера пришла платежка за тепло сумма оказалась в ТРИ раза меньше чем была за предыдущий месяц.
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Простой пример, как государство мешает жить. Например у человека есть большая квартира и по ней задолженность. Чтобы вырулить - человек решает продать большую квартиру и купить маленькую, а на оставшиеся деньги купить ланос и начать подрабатывать таксистом), ну, так, для поддержки штанов... Так вот государство убивает его дважды - человек не может распорядиться своей недвижимостью, не может продать её... Это выстрел. А если он как-то умудрится продать имея задолженность - его лишат прав управления автомобилем... Это контрольный выстрел!
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как насчет открытого реестра коррупционеров?
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Таке у них швидко виходить, а щось толкове зробити для людей ну ніяк
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"дата народження" на сайті тільки цьогорічні . Знову впарюють нам ВЕЛИКУ роботу за немалі кошти.
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лишать водительских прав, а у предпринимателей отбирать лицензии на ведение бизнеса ...

Квартиры пока не будут отбирать, только не давать дарить, продавать ...?
.
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Ну на счет не продать, то путин им на рыло. Берешь, к примеру, задаток и гасишь с него долг.
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Да это уже диагноз ГОСУДАРСТВО ВЕДЕТ УЧЕТ ДОЛГОВ ГРАЖДАН ЧАСТНЫМ КОНТОРАМ!! ДИАГНОЗ!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинюст создал электронный реестр должников за коммунальные услуги
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