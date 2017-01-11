 Минюст создал электронный реестр должников за коммунальные услуги

Как передает Цензор.НЕТ, данные размещены на официальном веб-сайте министерства.
В базу внесли физических лиц и частные предприятия. Чтобы узнать размер долга, нужно ввести данные в специальную форму - имя, фамилия, отчество, дату рождения и номер идентификационного кода или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.
Скрыть задолженности за коммунальные услуги станет невозможным. Это должно помочь решить проблемы, связанные с продажей и переоформлением недвижимости.
Также министерство планирует ужесточить наказание для должников. Физических лиц хотят лишать водительских прав, а у предпринимателей отбирать лицензии на ведение бизнеса.
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Ему пофиг те счета за коммуналку
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Также он полностью согласился с оценкой одного из радиослушателей, заявившего, что нынешняя власть Украины - это главный враг украинского народа.
Матвиенко отметил в программе, что считает очень вероятным в 2017 году массовые протестные акции в Украине против клептократической власти (третий Майдан). При этом, по его мнению, в такой ситуации высокопоставленные чиновники дружно и спешно покинут территорию Украины.
Наиболее же оптимальным вариантом эксперт назвал досрочные выборы в Украине.
Отмечу, что если насчет Путина давно всем все ясно, то мнение политолога о том, что президент Порошенко является главным внутренним врагом Украины, для некоторых может показаться чересчур резким или даже необъективным.
Увы, вынужден огорчить таких людей. Для всех думающих и внимательно следящих за ситуацией в Украине соотечественников совершенно очевидно, что Порошенко действительно наносит колоссальный вред стране, возглавляя коррупцию в ней и контрреволюцию.
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спонсоры остались только жадноватые, не верят, что бабло отобьется.
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Даже овощу оставили малёхо деньжат, из расчета 50 000$, на карманные расходы, в день.
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Сколько чиновников по стране посадят на обслуживание реестра, на бюджетную зарплату? Может и других работников частных коммунальных фирм посадить на бюджетную зарплату?
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Квартиры пока не будут отбирать, только не давать дарить, продавать ...?
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