 В 11 районах Одесской области запрещено движение на автодорогах

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, запрещено движение на дорогах государственного и местного значения Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского районов.
Открыты для движения дороги М-05 (Киев - Одесса), М-05-01 (объезд Одессы) и М-14 (Одесса - Мелитополь - Новоазовск).
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От слова свсем.
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За мэра-коллаборанта и банюгу с росиянским паспортом.
Вот, к примеру, пустил "смотрящего по Украине" "вора в законе" вчера к нам в город из заграницы: ССЫЛКА
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А вот вэбка на пляже Ланжерон для сравнения:
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