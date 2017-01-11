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Все про:авто (3916) дороги (1518) непогода (190) Одесская область (1305) погода (2349) снегопад (582) ГСЧС (618) блокирование (82)

 В 11 районах Одесской области запрещено движение на автодорогах

В Одесской области из-за сильных снегопадов перекрыто движение на некоторых автомобильных дорогах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, запрещено движение на дорогах государственного и местного значения Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского районов.

Открыты для движения дороги М-05 (Киев - Одесса), М-05-01 (объезд Одессы) и М-14 (Одесса - Мелитополь - Новоазовск).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварийность на дорогах: в пяти областях ситуация критическая. КАРТА
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Ща такой снег фигачит, что, если не прекратится = и сама Одесса будет полностью парализована.
От слова свсем.
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Так шо ш на вас свалилось?! То полюс холода, теперь- вот...
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Проклятье видать.
За мэра-коллаборанта и банюгу с росиянским паспортом.
Вот, к примеру, пустил "смотрящего по Украине" "вора в законе" вчера к нам в город из заграницы: ССЫЛКА
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От это да! Лихо его короновали! В 19 годочков. Понадобился, видать Трухану, зачем-то.
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Вэб-камера перед мэрией (там, как ты понимаешь, не так заснежено должно быть, как в остальном городе):
ССЫЛКА
А вот вэбка на пляже Ланжерон для сравнения:
ССЫЛКА
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 11 районах Одесской области запрещено движение на автодорогах
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