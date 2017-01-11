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Все про:Николаевская область (742) ОГА (1216) исполнительная власть (6) Савченко Алексей (6)

 Глава Николаевской ОГА Савченко продолжает работать после испытательного срока,- АП

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко продолжает работу после окончания испытательного срока.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила руководитель главного департамента региональной и кадровой политики Администрации Президента Наталия Анненкова.

"Поскольку испытательный срок у Алексея Савченко завершился, он работает на должности председателя Николаевской областной государственной администрации", - сказал она.

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Согласно закону "О государственной службе", в акте о назначении на должность субъект назначения может установить испытание с целью проверки соответствия государственного служащего занимаемой должности с указанием его срока. В случае если срок испытания истек, а госслужащего не ознакомили с приказом о его освобождении от должности госслужбы, он считается прошедшим испытание.

Как известно, 9 июня 2016 года Президент Петр Порошенко уволил председателя Николаевской областной государственной администрации Вадима Мерикова. 9 августа 2016 года Порошенко объявил конкурс на вакантную должность.

13 сентября 2016 года конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала депутата Верховной Рады Савченко (фракция "Блок Петра Порошенко") председателем Николаевской обладминистрации.

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и в чем новость, здесь все имеют полгода этот срок, который без проблем переходит в нормальное русло.
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Бля меня уже корежит от всех єтих савченок!!!
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Глава Николаевской ОГА Савченко продолжает работать после испытательного сОрока.
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"испытательного сорока" - "мощно цензор задвинул"
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ишь ты гадин родственник не задекларированный нарисовался...?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Николаевской ОГА Савченко продолжает работать после испытательного срока,- АП
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