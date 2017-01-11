 Комитет по нацбезопасности получил ответ СБУ о встрече Савченко с главарями боевиков: на следующем заседании он будет обработан, - Винник

Данный ответ обработают на следующем заседании комитета, сообщил нардеп от "БПП", секретарь комитета Иван Винник в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы обратились в СБУ в тот же день, когда стало известно о визите в Минск и встрече с главарями террористов. Сейчас мы получили ответ. На следующем заседании комитета этот ответ будет обработан. Ответ имеет определенный уровень секретности, поэтому мы не будем его публиковать в Фейсбуке, понятно... Вопрос доступа к государственной тайне - это вопрос персонального обязательства. Савченко его дала, отозвать его невозможно. Просто могут наступить соответствующие санкции, если СБУ станет известно о разглашении государственной тайны на основании предоставленного персонального обязательства, уже будут предусмотрены соответствующие действия согласно уголовного кодекса...", - сказал Винник.
Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.
Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.
Отметим, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться". Стоит указать, что на самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики. Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией ". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.
29 декабря Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким: "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве".
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"Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать", - Савченко(48)
"После этого ни Москва, ни Киев не смогут спекулировать обменом", - Савченко о публикации списков украинских пленных. ВИДЕО(120)
Опубликованные Савченко списки заложников некорректны, - Тандит(110)
Террористы "ДНР" отказались менять заложников на условиях Савченко(91)
Звільнення "полонених" чи спецоперація Кремля?(0)
СБУ проведет с Савченко разъяснительную работу относительно разглашения информации о пленных, - Тандит. ВИДЕО(294)
Парасюк написал заявление с просьбой пересадить его от Савченко, - Борислав Береза(173)
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Поискать что ли?
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Это все, что нужно знать о коренном
киянине крыжопольцесамаркандце Ali Hasanе.
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К Дарницкой РДА ходит. На набережную биля метро Лисова.
11.01.2017 10:22 Вот и все, что надо знать про вранье Stuart Pearce.
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На следующем - внесуть зауваження
На следуюжем - доопрацюють
На следующем - зроблять висновки
На следующем - .......
А як насчьот нацбєзопасності, дєло нє срочноє?
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Просто странно было, что на суде она с трезубцем ходила,кричала" Слава Украине" и прессы напустили полный зал! Что для других непозволительно и чревато! Да и на бедную помирающую она как то не особо была похожа!
А мы повелись на этот спектакль!
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Мысль поражает своей наглостью, ведь шпыняла не Вера Савченко, а Витя Медведчук, и не президента, который Порошенко, а президента, который Путин.
Опубликованный народным депутатом от "Батькивщины" Надеждой Савченко список наших пленных никак им не поможет, зато поможет аферистам, которых сейчас, к сожалению, великое множество, наживаться на горе семей, вымогая у них деньги за освобождение.
Наде на самом деле абсолютно все равно, что будет с этими людьми, она просто отрабатывает свой паёк брюквы от Медведчука и даже толком не может объяснить, зачем выдает на-гора этот список, пост с объяснением написан пресс-службой, в нем слишком мало ошибок как для оригинальной Савченко.
Возмущает другое. Даже после того, как стало понятно, что "летчица" Надя Савченко - личинка русского мира, она не перестала попадать во все топ-новости, ее зовут на телеэфиры, ее ни разу не ценное мнение режут на сто статей и нет возможности скрыться от идей Нади даже в фейсбуке.
Там тоже будет кто-то, кто расскажет нам о ее инициативе в переговорном процессе, чрезмерной активности в поездках по миру, визите в Минск, мыслях о том, черти ли террористы или не черти.
Серьезно, украинские журналисты, вы точно считаете, что нам надо так много знать о мнении человека, который не может подобрать себе нормальную зимнюю шапку?
Катерина Гандзюк
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