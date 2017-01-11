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Все про:боевик (17713) ВР (21258) гостайна (50) Савченко (2384) СБУ (12965) Винник (49)

 Комитет по нацбезопасности получил ответ СБУ о встрече Савченко с главарями боевиков: на следующем заседании он будет обработан, - Винник

СБУ предоставила ответ комитету ВР по вопросам национальной безопасности и обороны по поводу встречи нардепа Надежды Савченко с главарями боевиков "ЛНР" и "ДНР" в Минске.

Данный ответ обработают на следующем заседании комитета, сообщил нардеп от "БПП", секретарь комитета Иван Винник в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы обратились в СБУ в тот же день, когда стало известно о визите в Минск и встрече с главарями террористов. Сейчас мы получили ответ. На следующем заседании комитета этот ответ будет обработан. Ответ имеет определенный уровень секретности, поэтому мы не будем его публиковать в Фейсбуке, понятно... Вопрос доступа к государственной тайне - это вопрос персонального обязательства. Савченко его дала, отозвать его невозможно. Просто могут наступить соответствующие санкции, если СБУ станет известно о разглашении государственной тайны на основании предоставленного персонального обязательства, уже будут предусмотрены соответствующие действия согласно уголовного кодекса...", - сказал Винник.

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Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.

Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.

Отметим, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться". Стоит указать, что на самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики. Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией ". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.

29 декабря Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким: "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве".
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Як такі говновєнікі потрапляють до ВРУ та ще й в комітет по нацбезпеці? Що він буде "обробляти" і чим? Що взагілі цей говновєнік разом з говнострєлком Пашинським та іншими дебілами роблять в комітеті ВРУ по нацбезпеці?
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Троянську кобилу-на Троєщенський ринок,там її місце роботи ))))
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Тем более, что у нее там рядом квартира и "трамвайчик" ходит недалеко.
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К Дарницкой РДА ходит. На набережную биля метро Лисова.
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Прикинь, что там ходит "трамвайчик" на метро Лисову. А как ты угадал? Наверно гуглил? Или таксуешь давно?
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Почти полвека живу там, но ни про какую набережную не знал!
Поискать что ли?
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Так про набережную Stuart Pearce пишет. С него и спрос. Я то думал, что он просто таксует, а он еще корабли по метро Лисовой водит.
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Ali Hasan "Квартирным кражам больше подвержены спальные районы, в частности Минский массив", - там новые дома на набережной, но не все знают, так как "трамвайчики" от него далеко.21.11.2016 12:47
Это все, что нужно знать о коренном киянине крыжопольце самаркандце Ali Hasanе.
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да ето с зубами как будто лошадь копытом ему поровняла все зубы такой же мерзкий как и его рот с зубами
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Если это дело оставят без последствий, то потом отвечать тем, кто это прошляпит.
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Україна це країна повної безвідповідальності і безкарності ))))
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ЧЕ ТЯНЕМ,САПОГОМ ПОД ЖО-У,И ПУСТЬ В ЛУГАНДИЮ ОСЛОМ ДОБРОЙ ВОЛИ ЕДЕТ.
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Говорят что не только Савченко встречается с лугандонскими боевиками, а еще и барыжий министр Насалик и даже найдостойнейшие представители Президента Кучма с Медведчуком. Брешуть наверное. Чы агенты кримля клевету разводят
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может не встречаются, а просто вместе пьют и разводят народ
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Говорят, что кур доят. Когда будешь точно знать, то тогда и обвиняй людей.
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А еще говорят, что ты у медведчука отсасываешь? Правда?
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А на рот свой кариесный ответить не желаешь, порохатое быдло?
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Так пойди настучи. Ты, истото, после того как поставило лайк своему коллеге - латентному гомосексуалисту для меня тоже не существуешь. Так что ползи скулить к модеру
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Если надо, то спрашивать тебя не буду, тем более ты все время хочешь меня оболгать.
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Если бы я была в плену и эта назвала мое имя-я бы ее засудила. Плен-это ад, ей то не знать, хотя она там и не была. И плен-это личное.
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Кроме того, на ней уже нарушение подписки при выезде за рубеж.
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знаете, я прочла ее версию на русру и хочу сказать, что самомнение ее зашкаливает, она считает себя чуть ли не высшим....но для меня все таки существом. Я бы вообще не называла ФИО пленных. Это сильная психтравма и не каждый хотел бы, чтобы их обсуждали.
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Это не просто травма для пленных, а разглашение их неприятностей, что будет травмировать после освобождения. Ясно, что пленным очень тяжело и досталось в плену. А потом каждая сволочь будет этим их попрекать и ковыряться в их душевной ране. А по поводу ее самомнения, то Вы полностью правы, хотя не пойму чем теперь ей гордиться, ведь она практически ничего не умеет делать.
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На следующем - обработають
На следующем - внесуть зауваження
На следуюжем - доопрацюють
На следующем - зроблять висновки
На следующем - .......

А як насчьот нацбєзопасності, дєло нє срочноє?
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Ага. Как будто не война, а мексиканский телесериал "Просто Надежда". Нихрена не сделано для ускорения разбирательств. Не удивлюсь если они свои запросы в СБУ и ответы получают по Укрпоште простыми письмами.
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Хорошо савченку за 2 года ФСБ выдрессировало! А нам слезную пилюлю в виде голодающей героини подсовывали!
Просто странно было, что на суде она с трезубцем ходила,кричала" Слава Украине" и прессы напустили полный зал! Что для других непозволительно и чревато! Да и на бедную помирающую она как то не особо была похожа!
А мы повелись на этот спектакль!
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Лишить гадю депутатской неприкосновенности , загран паспорта и задолбать ежедневными допросами к следователю в СБУ , генпрокуратуру. Чтобы некогда было к дружбану Сашке бегать.
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Что за бред? Гадя выехал аза рубеж без уведомления СБУ. За это СРАЗУ лишают доступа к гостайне, а уже потом расследуют, была ли раскрыта гостайна.
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Уже даже ребенку понятно, Савченко - проводник русского мира, миньон Медведчука, именно он освободил ее из плена и именно ему она служит. Теперь вот нардеп Надежда взялась за тему пленных украинских военных. В Фейсбуке она пишет, что ее сестра Вера всех "шпыняла", в том числе президента, и именно так, она и оказалась на свободе.

Мысль поражает своей наглостью, ведь шпыняла не Вера Савченко, а Витя Медведчук, и не президента, который Порошенко, а президента, который Путин.

Опубликованный народным депутатом от "Батькивщины" Надеждой Савченко список наших пленных никак им не поможет, зато поможет аферистам, которых сейчас, к сожалению, великое множество, наживаться на горе семей, вымогая у них деньги за освобождение.

Наде на самом деле абсолютно все равно, что будет с этими людьми, она просто отрабатывает свой паёк брюквы от Медведчука и даже толком не может объяснить, зачем выдает на-гора этот список, пост с объяснением написан пресс-службой, в нем слишком мало ошибок как для оригинальной Савченко.

Возмущает другое. Даже после того, как стало понятно, что "летчица" Надя Савченко - личинка русского мира, она не перестала попадать во все топ-новости, ее зовут на телеэфиры, ее ни разу не ценное мнение режут на сто статей и нет возможности скрыться от идей Нади даже в фейсбуке.

Там тоже будет кто-то, кто расскажет нам о ее инициативе в переговорном процессе, чрезмерной активности в поездках по миру, визите в Минск, мыслях о том, черти ли террористы или не черти.

Серьезно, украинские журналисты, вы точно считаете, что нам надо так много знать о мнении человека, который не может подобрать себе нормальную зимнюю шапку?

Катерина Гандзюк
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те же самые русру подтверждают, что списки частично она получила от орков, то снова таки да. не настоящая она депутатка Украины
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СБУ будет разбираться с Насцаликом , который встречался в Донецке с главарем бандитов Захарченком по поводу грабежа Украины ? Никто его не трогает . Насцалик - смотрящий Порошенко по грабежу в мин энергетики .
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Я много раз повторял, что Савченко это парашенковская дымовая завеса. Это одно кодло. Она только прикидывается дурой. Дураки мы, т.к. ведемся на эту туфту.
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стесняюсь спросить, но что-то я подзабыл. Гадя в Раду прошла первым номером по чьим спискам?
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Обратил внимание. Поддерживают и топят за ней считая что она все правильно делает Рабиновичи Ко из рыгов. только они считают что надя все правильно делает
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Гоните её к ебеням и с комитета и с депутатства..Ну есть же технологии,не нам учить вас
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет по нацбезопасности получил ответ СБУ о встрече Савченко с главарями боевиков: на следующем заседании он будет обработан, - Винник
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