 Из-за пожаров на Прикарпатье погибли 3 человека

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, в 8:55 в селе Спас Горишний Коломыйского района возник пожар в одном из жилых домов. В 9:30 огонь был ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело погибшего хозяина 1944 г. р. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение владельца с огнем.
В 9:48 поступило сообщение о пожаре в летней кухне в городе Калуш. В 10:16 огонь был потушен. На месте пожара обнаружено тело погибшего владельца 1947 г. р. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение хозяина с огнем.
В 21:32 возгорание возникло в квартире одного из жилых домов Ивано-Франковска. Огнем уничтожены домашние вещи, повреждена жилая комната. На месте пожара пожарные обнаружили тело мужчины. В 22:09 огонь был ликвидирован.
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