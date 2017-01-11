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Все про:пожар (2918) жертвы (784) ГСЧС (618) Ивано-Франковская область (128)

 Из-за пожаров на Прикарпатье погибли 3 человека

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области зафиксировано три пожара. В результате погибли 3 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, в 8:55 в селе Спас Горишний Коломыйского района возник пожар в одном из жилых домов. В 9:30 огонь был ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело погибшего хозяина 1944 г. р. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение владельца с огнем.

В 9:48 поступило сообщение о пожаре в летней кухне в городе Калуш. В 10:16 огонь был потушен. На месте пожара обнаружено тело погибшего владельца 1947 г. р. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение хозяина с огнем.

В 21:32 возгорание возникло в квартире одного из жилых домов Ивано-Франковска. Огнем уничтожены домашние вещи, повреждена жилая комната. На месте пожара пожарные обнаружили тело мужчины. В 22:09 огонь был ликвидирован.

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