 Оккупанты начали скрытное перемещение сил в район Брянки и Первомайска: в составе местные боевики и российские наемники, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.
"В "ЛНР" в район Брянки и северо-западнее (Первомайск) оккупанты партиями по 2-3 грузовика перебрасывают усиление (либо проводят ротацию). На данный момент переброшено до 200 чел. в партиях на каждое направление. Обращает на себя внимание скрытность и стремление замаскировать перемещение войск (передвижение - в сумерках, несколькими небольшими конвоями). В составе усиления - местные боевики и российские наемники в основном из состава Луганского и Алчевского "гарнизонов". Ожидается прибытие в ближайшее время бронетехники, миномётов и других огневых средств", - написал он.
Кроме того, Тымчук отметил, что на приморском направлении на перевалочную базу оккупантов в Безымянном прибыло 2 "мотострелковых" взвода оккупантов из состава батальонного резерва с позиций между Пикузами (быв.Коминтерново) - Саханкой. Всего 6 ББМ (2 ед. БМП-2, остальные МТ-ЛБ) и порядка 50 чел. Данные подразделения прибыли на пополнение и восстановление боеспособности.
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