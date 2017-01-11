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 Оккупанты начали скрытное перемещение сил в район Брянки и Первомайска: в составе местные боевики и российские наемники, - ИС

Оккупанты партиями по 2-3 грузовика перебрасывают усиление в район Брянки и Первомайска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

"В "ЛНР" в район Брянки и северо-западнее (Первомайск) оккупанты партиями по 2-3 грузовика перебрасывают усиление (либо проводят ротацию). На данный момент переброшено до 200 чел. в партиях на каждое направление. Обращает на себя внимание скрытность и стремление замаскировать перемещение войск (передвижение - в сумерках, несколькими небольшими конвоями). В составе усиления - местные боевики и российские наемники в основном из состава Луганского и Алчевского "гарнизонов". Ожидается прибытие в ближайшее время бронетехники, миномётов и других огневых средств", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со стороны "МГБ ЛНР" возможны провокации с жертвами среди мирного населения, - Тымчук

Кроме того, Тымчук отметил, что на приморском направлении на перевалочную базу оккупантов в Безымянном прибыло 2 "мотострелковых" взвода оккупантов из состава батальонного резерва с позиций между Пикузами (быв.Коминтерново) - Саханкой. Всего 6 ББМ (2 ед. БМП-2, остальные МТ-ЛБ) и порядка 50 чел. Данные подразделения прибыли на пополнение и восстановление боеспособности.



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порошенко зупинив тільки ЗСУ, а війна продовжується! Бездіяльність Генштабу та відсутність активних дій ЗСУ на фронті дозволяє терористам перекидати сили та засоби в райони майбутнього наступу! Ми знову робимо катастрофічну помилку та даємо ворогу можливість проявляти ініціативу та нав'язувати нам бойові дії на невигідних для нас напрямках!
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То у этих зоофилов ротация, "козу возят" по разным позициям
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Козу водять? Баби їх уже не цікавлять чи на жінок грошей нема?
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Glavnoje cjtob Ukrainskije vojenije mogli podgotovitsa k vsem vilazkam terorov, a tam skoljko etih rjuske separjug potrasjat uzje ne vazjno, glavnoje svoih rebjat sohranitj.
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Порошенко и Гройсман вы поставили электроенергию и воду в район Брянский и Первомайская? Главнокомандующий спросите у Меркель, что в этом случае Украина должна делать и позвоните Ху..ло. Министр соцполитики ты заплатил соцвыплаты родителям и жёнам боевыков или нет?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты начали скрытное перемещение сил в район Брянки и Первомайска: в составе местные боевики и российские наемники, - ИС
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