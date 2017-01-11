EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  1770  26
Материалы по теме:
Все про:боевик (17711) болезнь (323) Донбасс (11788) Тымчук (1276)

 В рядах боевиков "ДНР" зафиксирована вспышка заболевания зооантропонозной инфекцией. Информация о летальных случаях засекречена, - ИС

Среди боевиков подразделений "1-го АК ДНР", которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания туляремией

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

"Среди боевиков подразделений "1-го АК ДНР", которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания туляремией (зооантропонозная инфекция, передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты)", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подразделении боевиков "ДНР" зафиксирована вспышка массового заболевания чесоткой, - ИС

По словам Тымчука, больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского (ЦГКБ №1), где размещают в отдельных боксах.

"Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается", - добавил руководитель группы ИС.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По данным ООН и Гринпис в России: На протяжении последних 20 лет в России производятся беспрецедентные опыты по скрещиванию сибирских медведей с имперскими карликами-лилипутами, целью которых ставилось выведение новой породы медведопутов, которые способны сосать лапу в ситуации международных санкций. Но, что-то пошло не так, и медведопуты взбунтовались, так как они стали ощущать себя сверх-стадом и стали требовать себе чужие земли, леса и моря. В результате зачистки секретной лаборатории всё поголовье медведопутов было усыплено и убито, а туши планировалось зарыть на территориях с вечной мерзлотой, но жадность кремлевских чиновников сделала свое гнусное дело и мясо медведопутов попало на столы несвидомых россиян, в следствии чего некоторая часть населения заразилась неизвестным вирусом (вирус носит кодовое название "имперская шиловжопка"). ВНИМАНИЕ: зараженное мясо попало в такие области как: Московская, Ростовская, Белгородская, Курская, Саратовская, Тверская, на часть территории Донбасса, остальные пострадали незначительно, но, из-за сезонной миграции зараженных, обстановка ухудшается с каждым днем. Россияне в массовом порядке стали обсирать пометом русского медведя население других стран, кидаться из берлоги на рогатины и т.п. К чести Российского правительства просьбы рядовых россиян не остались не замечены и им была предоставлена возможность реализовать себя в своих устремлениях на территории Донбасса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это они на животных перешли что ли? бабс-орков не хватает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Или дети гор получленцев анально заразили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это всё у московитов из за жадности к чужим землям, земли много,а особей мало(слабая плотность населения - одна особь на 13 кв км), вот и пользуются животной плотью
 показать весь комментарий
Ответить
 
это после сексутех с местными и заезжими обезьянами... т.е. сородичами, по делом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"зооантропонозной инфекцией" ну вы поняли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия…В Челябинской области местный житель изнасиловал стадо коз:
https://www.youtube.com/watch?v=6tP5rc-JtBo
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там грызунов уже нету, зубы выпали от недостатка витаминов.... теперь они сосуны
 показать весь комментарий
Ответить
 
Загадят они больницу Вишневского, ой загадят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ааааа, зоофилы долбаные, животные!!! Блокада этих территорий должна быть не только экономическая, но и биологическая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Срочно пришлите доктора Айболита с группой ветеринаров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я конечно не врач, но по моему у них сифилис мозга ? да ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Международное общество защиты животных выступило с нотой протеста по поводу сексуальных преследований крупного и мелкого рогатого скота обдроченцами на территории Дамбасса
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ рядах боевиков "ДНР" зафиксирована вспышка заболевания зооантропонозной инфекцией. Информация о летальных случаях засекречена, - ИС
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция боевик вандализм Донбасс Ефремов задержание киберпреступление Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США Трамп убийство ФСБ хакер Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти