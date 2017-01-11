 В рядах боевиков "ДНР" зафиксирована вспышка заболевания зооантропонозной инфекцией. Информация о летальных случаях засекречена, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.
"Среди боевиков подразделений "1-го АК ДНР", которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания туляремией (зооантропонозная инфекция, передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты)", - написал он.
По словам Тымчука, больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского (ЦГКБ №1), где размещают в отдельных боксах.
"Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается", - добавил руководитель группы ИС.
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