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 "Россия должна ответить за свои действия", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон

Кандидат на пост госсекретаря в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность действиями России на мировой арене и заявил, что она должна ответить за свои действия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters.

"В то время как Россия стремится к уважению на мировой арене, ее недавние действия игнорировали американские интересы. Россия должна знать, что мы будем ответственными в отношении наших обязательств и наших союзников, и Россия должна ответить за свои действия", - сказал Тиллерсон.

Он считает, что действия России на мировой арене спровоцированы слабостью позиции США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия играет с огнем": Глава ЦРУ заявил о предупреждениях по поводу кибератак в адрес ФСБ

"Наши союзники по НАТО правы, когда выражают тревогу из-за России. Но это произошло при отсутствии американского лидерства, эти двери были оставлены открытыми и непреднамеренные сигналы были отправлены", - отметил Тиллерсон.

Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях США против России

Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.

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Хотелось бы что-бы американцы сняли санкции против расссссеееи и наложили на ПиДаРашку полное ЭМБАРГО.
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эмбарго обеспечивать надо. приполярная нигерия таки большая и контролировать всю границу даже нато не удастся. просто додавливать понемногу санкциями
а блокировка маже спровоцировать карлика на ядерную дубинку
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Изолировать рассеею от цивилизованного мира на 83 года, загнать в средневековье до 2100 года, а уж потом решать, что делать с таким количеством диких обезьян. Ну, да! Как я забыл- раньше произошли кацапы, а потом обезьяны!!!
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+ эмбарго Новые санкции распространяются как на юридических, так и на физических лиц, инвестирующих в российскую отрасль добычи нефти и газа более 20 миллионов долларов. Также под действия ограничительных мер попали инвесторы, которые за год вложат более 5 миллионов долларов в строительство трубопроводов на территории России и более 1 миллиона в ядерные объекты.
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Я вже дістав з холодильника копчених снегірєй і пиво.
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Раша погнала на Трампа,чекаємо на відповідь ))))
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vot normalny kandidat v sovetniki Trampa.Ecio odin kandidat jest s Litvy , tot kak nasego prezidenta takimi vzgliadami ,ego toze nado vybrat v sovetniki
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Кацапня - так містер Трамп уже "чмо" чи ще не "чмо"?
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Поки ні,вони ще повні мрій та сподівань,що він свій пацан.
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Пройде з пів року або рік, от тоді і побачимо - що ж насправді являє собою Трамп і його оточення........................... А нині це все - "гра на публіку"..............
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неужели не понятно, что разведка США знает о Трампе всё, просто он артачится и они сливают по чайной ложке компромат
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Як інтелігентно США, повільно з насолодою, затягують удавку на шиї канаючої дураши.
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Оп-па!!!Вот тебе и "друг" путлера!Так это администрация Трампа ещё не начала действовать!
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А им все по ...Художник Медведев Д. А. " Импортозамещение в России. Мордовские крестьяне собирают урожай кофе "Руссиано"
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цей Тиллерсон, хоче стати главою Госдепа, чи дійсно кацапів не любить?!
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В четверг жду речь нового главы Пентагона,Джеймса Мэттиса,который называл Путлера больным человеком.Прочитал его биографию и этот человек вызывает только восхищения.Не зря среди военных США он пользуется самым большим авторитетом.


Давай,Бешенный Пёс, покажи Рашке где раки зимуют.
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Хочет Тиллерсон занять должность Госсекретаря вот и запел в угоду депутатам. А потом будет на Путлера работать, к бабке не ходи.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Россия должна ответить за свои действия", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон
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