 "Россия должна ответить за свои действия", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters.
"В то время как Россия стремится к уважению на мировой арене, ее недавние действия игнорировали американские интересы. Россия должна знать, что мы будем ответственными в отношении наших обязательств и наших союзников, и Россия должна ответить за свои действия", - сказал Тиллерсон.
Он считает, что действия России на мировой арене спровоцированы слабостью позиции США.
"Наши союзники по НАТО правы, когда выражают тревогу из-за России. Но это произошло при отсутствии американского лидерства, эти двери были оставлены открытыми и непреднамеренные сигналы были отправлены", - отметил Тиллерсон.
Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
2230 26
Часть компромата спецслужб РФ: Трамп заказывал проституток в Москве,- BuzzFeed(66)
Трамп назвал сообщения о компромате российских спецслужб на него "тотальной политической охотой на ведьм"(38)
Посольство США исключает отзыв посла в Украине Йованович в связи с избранием Трампа Президентом, - источник "Украинских новостей"(6)
От Трампа требуют смягчить пророссийскую риторику, - Reuters(62)
Разведка США: у РФ есть компромат на Трампа - CNN(0)
Трамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУ(122)
Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу(228)
Ответить
Ответить
а блокировка маже спровоцировать карлика на ядерную дубинку
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ольгинцы в ожидании методички...
Ответить
Ответить
Ответить
http://antikor.com.ua/articles/146059-vzjatka_veka._putin_podaril_trampu_195_aktsij_rosnefti_na_105_milliardov_evro
...
Ответить
Давай,Бешенный Пёс, покажи Рашке где раки зимуют.
Ответить
Ответить
Ответить