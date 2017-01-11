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 Часть компромата спецслужб РФ: Трамп заказывал проституток в Москве,- BuzzFeed

Издание BuzzFeed опубликовало 35-страничный доклад с собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", американское издание BuzzFeed опубликовало 35-страничный доклад с собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США Дональда Трампа.

Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

BuzzFeed отмечает, что этот доклад несколько месяцев обсуждался в среде журналистов, парламентариев и представителей разведки. Корреспонденты издания пытались проверить содержащиеся в документе факты, но не смогли подтвердить или опровергнуть их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы собрали компромат на Трампа, - СNN

При этом в документе есть неточности, которые Buzzfeed называет "явными ошибками". Так, автор несколько раз опечатался в названии "Альфа-Групп" и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные.

Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".

Советник избранного президента Келлиэнн Конвей также заявила, что ей ничего не известно о том, что представители американской разведки докладывали Трампу о содержащемся в документе компромате.

Напомним, ранее телеканал CNN заявил, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию.

По данным телеканала американские спецслужбы, в том числе, опирались на информацию от бывшего сотрудника британской разведки, который, в свою очередь, получил ее от российских источников. Этот человек, как утверждается, бывший агент британской разведки МИ-6 работал в России в 1990-х годах.

По информации канала, ФБР начало проверку достоверности этих данных.
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А в детстве Дон Трамп на горшок ходил который изготовили на Ивановской текстильной фабрике имени Карла Маркса
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А не кого не удивляет что москали топят Трампа ? Бояться сукины дети . С Рейгана тоже сначала все ржали .
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тут два варианта в принципе,
либо Трамп чист и он это знает и ни фига не будет обращать внимания на это,
либо Трамп всё-таки делает вид что ни на что не обращает внимания, но каждый день ему снятся кошмары и его мучает совесть... других вариантов не вижу, хотя есть ещё один, но я в нём сильно сомневаюсь
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Козломордые в своем репертуаре. Еще Трампа не утвердили, а они уже поливают грязью. Нет, чтобы поздравить человека, пожелать ему чего-то хорошего, успехов, укрепления дружбы между народами. На месте Трампа, я бы от РФ оставил пепелище и показывал бы фильмы о том, что российская солдатня сделала в Грозном, Грузии, делает в Украине, Сирии. Вот это компромат, а не с кем он спал или не спал.
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Бляди московские у интуриста.... Разве ж это компромат?
Только рейтинг поднимет у рыжего дедушки
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Рейтинг в его возрасте только виагра поднимает. А в Америке это компромат. Клинтон войну затеял, чтобы внимание от Моники отвести, и импичмента избежать. Этому тоже придется что то очень серьезное делать, иначе братва уважать не будет.
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Похоже что перед уходом на пенсион руководство ЦРУ и внешней разведки решили пробить очередное дно тупости и своей бесполезности ,осталось только заявить что Трамп в детстве дрочил
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Братик , привет ! Как ты там ? Смотрю поболее моего воюешь на форуме.
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Доброе утро Дружище,просто одёргиваю зарвавшихся имбецилов,хотя этим мокшам недолго осталось,после 20-го они потихоньку начнут самоликвидироваться,впрочем как и их хозяева
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Трамп: Це - брехня, але я запам*ятав і віддячу дураші.
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Самые дорогие из них были в костюмах медведя и стерха.
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пришло 2 низкорослых проститутки одна та что с лысиной назвалась путаной,вторая медведаной,все время айфоном играла во время минета,а сутенер шо привел рыжеватый невзрачный такой с крысиными усами глазками бегал кажись на писькова отзывалси...
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Не, ну в где же ещё? Самая главпутана путин там живет.
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Путлер проституток не заказывал в СССРе дохлом,потому что секса в СССре дохлом не было,голубые жили только в ГУЛАГе,а чмошники КГБ ссср дрочили исключительно в Восемьнадцати управлениях и областных центрах,показывая доказвая пример остальным советским баранам : секса в СССр не может быть в принципе
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Все равно посадили бы. За связь с кулаком и растрату семенного фонда.
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Хватит машу захарову называть проституткой!!!
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Пішла війна...смерть кацапо-путінським мухам !!!!
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...а потрібно було посилати падПалковніка або цілого палкана.
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Одно .лядство навкруги - перекрестилась Людмила, послушница N-ского монастыря....
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Семенычь , так и до переляку не далеко.Еще до бабки придется ехать.
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Ну, эта коня на скаку точно остановит. И обратит в паническое бегство. Да что там коня!
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Шо бы хто не говорил но в семейном плане наш уважаемый Президент идеал и пример для подражания..
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Ну, мы ему не совсем для этого такую должность доверили...
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Нет худо без добра - и США очистится от путЕнского спрута и агрессору воздастся
Переигрун думал Америка под него ляжет из-за видео пикантного - а вот оно как оборачивается
"Будет тебе, дурачина, наука - не лезь, дурачина, не в свои сани..."
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Бг-ггг... Синдром Левински не обошел и Трампшу... - Не может муйлуша красиво уйти... Плохо кончит...
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Наш премьер хороший семьянин-это много значит для народа. Берите пример..
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Зато госпожа Юлия Тимошенко не понятно что и с кем ...
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Ваван Труплер собирал компромат даже на свою жену Людмилу....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧасть компромата спецслужб РФ: Трамп заказывал проституток в Москве,- BuzzFeed
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