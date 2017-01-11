 Часть компромата спецслужб РФ: Трамп заказывал проституток в Москве,- BuzzFeed

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", американское издание BuzzFeed опубликовало 35-страничный доклад с собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США Дональда Трампа.
Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.
BuzzFeed отмечает, что этот доклад несколько месяцев обсуждался в среде журналистов, парламентариев и представителей разведки. Корреспонденты издания пытались проверить содержащиеся в документе факты, но не смогли подтвердить или опровергнуть их.
При этом в документе есть неточности, которые Buzzfeed называет "явными ошибками". Так, автор несколько раз опечатался в названии "Альфа-Групп" и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные.
Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".
Советник избранного президента Келлиэнн Конвей также заявила, что ей ничего не известно о том, что представители американской разведки докладывали Трампу о содержащемся в документе компромате.
Напомним, ранее телеканал CNN заявил, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию.
По данным телеканала американские спецслужбы, в том числе, опирались на информацию от бывшего сотрудника британской разведки, который, в свою очередь, получил ее от российских источников. Этот человек, как утверждается, бывший агент британской разведки МИ-6 работал в России в 1990-х годах.
По информации канала, ФБР начало проверку достоверности этих данных.
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либо Трамп чист и он это знает и ни фига не будет обращать внимания на это,
либо Трамп всё-таки делает вид что ни на что не обращает внимания, но каждый день ему снятся кошмары и его мучает совесть... других вариантов не вижу, хотя есть ещё один, но я в нём сильно сомневаюсь
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Только рейтинг поднимет у рыжего дедушки
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Переигрун думал Америка под него ляжет из-за видео пикантного - а вот оно как оборачивается
"Будет тебе, дурачина, наука - не лезь, дурачина, не в свои сани..."
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