 Трамп назвал сообщения о компромате российских спецслужб на него "тотальной политической охотой на ведьм"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Тwitter .
"Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм!", - написал Трамп заглавными буквами.
Как сообщалось ранее, телеканал CNN сообщил, что разведка США в кратком обзоре предоставила Бараку Обаме и Дональду Трампу информацию о компромате на миллиардера, который имеют российские спецслужбы.
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У нас свои болячки и проблемы.
Ведьмы, колдуны, друиды...
Пусть сами разбираются.
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Зачем рабам оружие? Или почему в Украине нет права на самозащитуВ этой статье автор высказал свое мнение, почему у граждан Украины нет права защищать свою жизнь и свою собственность с оружием в руках, в частности с короткоствольным нарезным оружием.Хотелось бы как гражданину, да и просто человеку, который тут родился и прожил 33 года выразить свое видение проблемы. Для начала давайте определим, что же такое абсолютная свобода и абсолютная ответственность.Абсолютная свобода - это когда человек живет сам на необитаемой и изолированной от других людей территории.Абсолютная ответственность - способность человека нести личную ответственность за любой его поступок, который может стоить ему или другим жизни, здоровья, достоинства и/или потери какого-то имущества как движимого, так и нет.Господам #неначасі #одинОдногоПерестріляють посвящается:Теперь давайте подумаем, какая же связь между ответственностью, легальным оружием и свободами в обществе?Как по мне то связь - самая очевидная. Человек, который хочет взять на себя ответственность за защиту своей жизни, жизни своих близких и собственности в социуме, как правило, хочет для этого использовать некий эффективный инструмент, на данный момент это было бы ЛЕГАЛЬНОЕ огнестрельное оружие, которое можно носить каждый день с собой.Человек-трусишка - боится свободы в обществе, не хочет на себя брать ответственность и деллигирует это ПРАВО другим людям, например полиции, бандитам, если что, то будет удобный повод обвинить кого-то в своих бедах, например: полицию, бандитов, обаму, порошенко и т.д.Худшее из всего, что противник оружия сам хочет, чтобы окружающие люди тоже были безоружны, так проще скрывать свою трусливую натуру и перекладывать ответственность на других.Для таких людей очень важно не знать правду, не дай Бог увидеть статистику по криминалу, потому что так и жить веселее и все вроде не так плохо, не со мной, да и ладно.Я не представляю, как можно считать собственность своей, если любой желающий гопник с оружием в руках может у вас ее забрать, а вы не имеете законного права и эффективного инструмента чтобы ему помешать?Да и вообще считать, что-то своим можно только в случае, если у вас есть право это защитить и, соответственно, эффективный инструмент для этого.Если к вам на фирму врываются рейдеры в виде гопоты или полиции, что в наше время одно и то же, и отжимает у вас бизнес, разве он ваш? Я так не думаю.А что насчет жизни, здоровья? Если вы не имеете права ее защищать эффективным способом, к примеру, с помощью КНО на улице, разве эта жизнь вам принадлежит?Ваша жизнь принадлежит депутату, полиции, да кому угодно, кто захочет ее отобрать на улице, но никак не вам, де-факто вы раб, которому надо кости со стола власти и зрелищ в виде разных аваковых и геращенков в телевизоре.Я уже не буду писать о преступлениях против достоинства, о тех же изнасилованиях и т.д.Если конкретно вы не захотите взять ответственность за свою жизнь, за жизнь своей семьи, в свои руки - ничего в этой стране никогда не изменится, и рабы останутся рабами, притом не только вы, но и ваши дети.А что им еще надо? Пожрать, чтоб было, и получить зрелища, но не дай бог не ответственность. Т.е. дело не в депутатах, не в президенте, они к вам относятся ровно так, как вы этого заслуживаете - как к рабам.Вы их выбрали и они правят вами, они вам врут, пугают - вы им верите, потому что вы так это хотите и ничего не требуете и не меняете и даже не пытаетесь изменить.Надо понять одно, что оружие - это лишь одни из важных инструментов свобод и ответственности законопослушного гражданина. У преступников нелегальное оружие всегда было есть и будет, потому что ответственности за свои действия они пытаются избежать.Я всегда более расслаблен в тире или на каком-то стрельбище, где у людей куча оружия, чем переходя где-то в Киеве перекресток на зеленый свет.Для взросления общества нужно движение, если движение заключено лишь в том, чтобы ждать, пока кто-то там что-то там сделает - и жизнь улучшится и станет безопасней, то это уже больше похоже на любимую сказку нашего соседа, про Иванушку-дурачка, который лежал на печи, и пришел царь и т.д.Меня очень радует что есть такие организации как УАВЗ и другие, которые борются за базовое право наших людей, т.е. право на самозащиту и на защиту своей собственности и достоинства.Что есть люди, и их становится все больше - сторонников ПРАВА на защиту собственности и жизни с КНО, что у них ломается и формируется сознание свободного человека. Это очень положительная тенденция.П.С. Лучше нету каратэ, чем в кармане два ТТ
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https://www.facebook.com/major.jewberg
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Олег Ляшко
2 год ·
Президент Порошенко і його керівництво МЗС вражають мене своєю безхребетністю, беззубістю і непрофесіоналізмом. Замість жорсткої, принципової та чесної розмови з нашими міжнародними партнерами та гарантами, які вже відкрито посилають нас із Будапештським меморандумом, Порошенко і МЗС демонструють надмірну гнучкість спини, почуття меншовартості та бажання подобатися. Рахуються лише з сильними, і в дипломатії також.
Саме тому я запланував ближчим часом провести зустрічі з послами в Києві Великої Британії, США, Франції, Китаю, щоб попередити уряди цих країн про надважливі для всього світу наслідки недотримання ними гарантій Україні за Будапештським меморандумом. У випадку їх невиконання Україна перестане бути учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року, до якого ми долучилися на підставі Закону України №248/94-ВР від 16 листопада 1994 року.
Тому коли сьогодні ядерні держави відкидають чи не підтверджують свої міжнародно-правові зобов'язання перед Україною за Будапештським меморандумом від 5 грудня 1994 року "Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" - це означає, що Україна автоматично перестає бути учасником цього Договору і цілком законно поновлює своє право на ядерну зброю.
Українці - не папуаси, щоб принижувати нас обміном золота на дзеркальця!
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ах як биж то не 5 колона, Московський Патріархат, судівський корпус, прокурори, більша половина депутатів ВР, АП і нарешті президент ....
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знакомая песня
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А то: хуйло мне друг, рассея -- партнер...
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Я думаю, он, напротив, постарается сделать все возможное, чтобы через четыре года никому даже в голову не пришло тыкать в нос во время дебатов его связи с Путиным. А если и тыкнут, чтобы он мог с возмущением ответить оппоненту: "Да ты что, белены объелся?! Да я этого Путина четыре года так по столу лицом возил, что он плакал и маму звал!".
Так что помяните мое слово - через пару лет российские патриоты будут Обаму со слезами вспоминать.
https://politota.dirty.ru/tramp-agent-kremlia-1283427/#19651223
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