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Все про:компромат (89) США (11625) Трамп (426)

 Трамп назвал сообщения о компромате российских спецслужб на него "тотальной политической охотой на ведьм"

Избранный президент США Дональд Трамп назвал "политической охотой на ведьм" сообщения американских СМИ о том, что у российских спецслужб есть материалы, компрометирующие его.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Тwitter .

"Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм!", - написал Трамп заглавными буквами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы собрали компромат на Трампа, - СNN

Как сообщалось ранее, телеканал CNN сообщил, что разведка США в кратком обзоре предоставила Бараку Обаме и Дональду Трампу информацию о компромате на миллиардера, который имеют российские спецслужбы.
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Даже до Дональда начинает доходить, что путин - хуйло.
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да нет - термин "охота на ведьм" чиста американский и может относиться только к американским спецслужбам...
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про "божью росу" слышал? Это как раз про твой случай.
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москали точно дебилы...уже и Трампа начали злить своей тупостью))
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а вы ждали что американский жириновский признается?
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Да и хер на них. На обоих.
У нас свои болячки и проблемы.
Ведьмы, колдуны, друиды...
Пусть сами разбираются.
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Дурак он... Если ЦРУ докажет наличие компромата (а оно докажет, иначе не стоило и начинать), то его поведение вызовет много вопросов.. А там и до импичмента недалеко...
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доказать может только ФСБ
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Думаю Трампуша ввалит Раше санкций, чтоб не было подозрений!
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какой может быть импичмент, если он еще не вступил в должность и никому не присягал?
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Зачем рабам оружие? Или почему в Украине нет права на самозащиту

Зачем рабам оружие? Или почему в Украине нет права на самозащитуВ этой статье автор высказал свое мнение, почему у граждан Украины нет права защищать свою жизнь и свою собственность с оружием в руках, в частности с короткоствольным нарезным оружием.Хотелось бы как гражданину, да и просто человеку, который тут родился и прожил 33 года выразить свое видение проблемы. Для начала давайте определим, что же такое абсолютная свобода и абсолютная ответственность.Абсолютная свобода - это когда человек живет сам на необитаемой и изолированной от других людей территории.Абсолютная ответственность - способность человека нести личную ответственность за любой его поступок, который может стоить ему или другим жизни, здоровья, достоинства и/или потери какого-то имущества как движимого, так и нет.Господам #неначасі #одинОдногоПерестріляють посвящается:Теперь давайте подумаем, какая же связь между ответственностью, легальным оружием и свободами в обществе?Как по мне то связь - самая очевидная. Человек, который хочет взять на себя ответственность за защиту своей жизни, жизни своих близких и собственности в социуме, как правило, хочет для этого использовать некий эффективный инструмент, на данный момент это было бы ЛЕГАЛЬНОЕ огнестрельное оружие, которое можно носить каждый день с собой.Человек-трусишка - боится свободы в обществе, не хочет на себя брать ответственность и деллигирует это ПРАВО другим людям, например полиции, бандитам, если что, то будет удобный повод обвинить кого-то в своих бедах, например: полицию, бандитов, обаму, порошенко и т.д.Худшее из всего, что противник оружия сам хочет, чтобы окружающие люди тоже были безоружны, так проще скрывать свою трусливую натуру и перекладывать ответственность на других.Для таких людей очень важно не знать правду, не дай Бог увидеть статистику по криминалу, потому что так и жить веселее и все вроде не так плохо, не со мной, да и ладно.Я не представляю, как можно считать собственность своей, если любой желающий гопник с оружием в руках может у вас ее забрать, а вы не имеете законного права и эффективного инструмента чтобы ему помешать?Да и вообще считать, что-то своим можно только в случае, если у вас есть право это защитить и, соответственно, эффективный инструмент для этого.Если к вам на фирму врываются рейдеры в виде гопоты или полиции, что в наше время одно и то же, и отжимает у вас бизнес, разве он ваш? Я так не думаю.А что насчет жизни, здоровья? Если вы не имеете права ее защищать эффективным способом, к примеру, с помощью КНО на улице, разве эта жизнь вам принадлежит?Ваша жизнь принадлежит депутату, полиции, да кому угодно, кто захочет ее отобрать на улице, но никак не вам, де-факто вы раб, которому надо кости со стола власти и зрелищ в виде разных аваковых и геращенков в телевизоре.Я уже не буду писать о преступлениях против достоинства, о тех же изнасилованиях и т.д.Если конкретно вы не захотите взять ответственность за свою жизнь, за жизнь своей семьи, в свои руки - ничего в этой стране никогда не изменится, и рабы останутся рабами, притом не только вы, но и ваши дети.А что им еще надо? Пожрать, чтоб было, и получить зрелища, но не дай бог не ответственность. Т.е. дело не в депутатах, не в президенте, они к вам относятся ровно так, как вы этого заслуживаете - как к рабам.Вы их выбрали и они правят вами, они вам врут, пугают - вы им верите, потому что вы так это хотите и ничего не требуете и не меняете и даже не пытаетесь изменить.Надо понять одно, что оружие - это лишь одни из важных инструментов свобод и ответственности законопослушного гражданина. У преступников нелегальное оружие всегда было есть и будет, потому что ответственности за свои действия они пытаются избежать.Я всегда более расслаблен в тире или на каком-то стрельбище, где у людей куча оружия, чем переходя где-то в Киеве перекресток на зеленый свет.Для взросления общества нужно движение, если движение заключено лишь в том, чтобы ждать, пока кто-то там что-то там сделает - и жизнь улучшится и станет безопасней, то это уже больше похоже на любимую сказку нашего соседа, про Иванушку-дурачка, который лежал на печи, и пришел царь и т.д.Меня очень радует что есть такие организации как УАВЗ и другие, которые борются за базовое право наших людей, т.е. право на самозащиту и на защиту своей собственности и достоинства.Что есть люди, и их становится все больше - сторонников ПРАВА на защиту собственности и жизни с КНО, что у них ломается и формируется сознание свободного человека. Это очень положительная тенденция.П.С. Лучше нету каратэ, чем в кармане два ТТ
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Кончай нести чушь под сладким соусом! Кто тебе сказал, что КНО и другое оружие может использоваться для самообороны? И для разбойного нападения еще как! Причем сразу на поражение, если знают, что у жертвы тоже может быть оружие. А всякие пьяные разборки, когда от мозгов один жидкий кисель остается? Раньше украинцы (и сейчас тоже) гибли , в ОСНОВНОМ , от кухонных ножей, сейчас в автокатастрофах, причем пьяными за рулем, а после легализации - от огнестрельного оружия. Судов нет у нас! Но, если каждый будет судьей, да еще с правом вынесения "приговора о смертельном наказании" - это тоже очень нехорошо!
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Короткоствол в армии оружие последней надежды! Если к тебе приедут рейдеры или просто гопники лучше иметь длиноствол - Бенелли М4 или FN Scar 17! А вот их купить не проблема! Можешь даже Баррет купить себе если денеги есть!
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вот тут Ляшко о правильных вещах толкует..
Олег Ляшко
2 год ·

Президент Порошенко і його керівництво МЗС вражають мене своєю безхребетністю, беззубістю і непрофесіоналізмом. Замість жорсткої, принципової та чесної розмови з нашими міжнародними партнерами та гарантами, які вже відкрито посилають нас із Будапештським меморандумом, Порошенко і МЗС демонструють надмірну гнучкість спини, почуття меншовартості та бажання подобатися. Рахуються лише з сильними, і в дипломатії також.

Саме тому я запланував ближчим часом провести зустрічі з послами в Києві Великої Британії, США, Франції, Китаю, щоб попередити уряди цих країн про надважливі для всього світу наслідки недотримання ними гарантій Україні за Будапештським меморандумом. У випадку їх невиконання Україна перестане бути учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року, до якого ми долучилися на підставі Закону України №248/94-ВР від 16 листопада 1994 року.
Тому коли сьогодні ядерні держави відкидають чи не підтверджують свої міжнародно-правові зобов'язання перед Україною за Будапештським меморандумом від 5 грудня 1994 року "Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" - це означає, що Україна автоматично перестає бути учасником цього Договору і цілком законно поновлює своє право на ядерну зброю.
Українці - не папуаси, щоб принижувати нас обміном золота на дзеркальця!

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иди нахуй со своим пидарасом с шеколадным глазом
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Sadasd Sadasd - эй быдло, аккуратней с выражениями.. - ты не со своей мамой-шлюшкой базаришь..
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"Українці - не папуаси, щоб принижувати нас обміном золота на дзеркальця!",
ах як биж то не 5 колона, Московський Патріархат, судівський корпус, прокурори, більша половина депутатів ВР, АП і нарешті президент ....
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Ляшко, ты хотя бы одну корову спас, а то скоро всех на мясо отправят. А ты здесь бредишь мировыми масштабами! Да еще и к Трампу тебя на инаугурацию пригласили, что совсем подозрительно.
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Георгий Иванов 6c10c631 - да мне плевать на Ляшко... - сказал он правильно...Вот в чем фокус...
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Трамп не допонимает до конца,с каким гавном связался. И даже если в него бросить каменюку,то от одних брызг за всю жизнь не отмоешься...
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это россияне предупреждают трампа, чтобы был послушный. А то ведь и опубликуют.Скелетов у шкафу у трампа достаточно. И финансовые махинации и, и девочки и кокс, да мало ли что можно сказать
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Чето деда цькуют не по детски. Интересен результат.
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Может, у "мальчика" глазки-то и приоткроются...
А то: хуйло мне друг, рассея -- партнер...
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Кажется, Трамп просто старый дурак! Хотя бы по тому, как он отреагировал на замечания американских кинозвезд. А если еще баловался с проститутками в московском отеле 3 года назад при жене больше, чем на 30 лет моложе.. Кто есть президент США интересно не только одним американцам!
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В США полно российских шпионов и они копают компромат на всех подряд. В том числе и на Трампа. И держат Трампа на коротком поводке.
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Трамп неадекватен. То обвинение в адрес рассеюшки в кибератаках у него - "охота на ведьм", теперь компромат рассеюшки на трампушку - "охота на ведьм". Что-то дедушка на ведьмах зациклен... Интересно, что бы сказал Фрейд по этому поводу?
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Как мне кажется, тут игра на опережение. Неважно, в самом ли деле Путин помогал Трампу, и насколько эта помощь была эффективна. А важно то, что если теперь Трамп решит сделать какие-то ощутимые уступки в сторону Путина (например, снять часть санкций или заблокировать их ужесточение в случае чего), все его противники и вся пресса начнут прыгать вокруг него, показывать пальцем и орать: "Нет, ну вы видели! Совсем не палится, подстилка кремлевская!". Как вы думаете, решится ли он в таких условиях на подобное? Ведь это реально будет выглядеть в глазах избирателя очень подозрительно.
Я думаю, он, напротив, постарается сделать все возможное, чтобы через четыре года никому даже в голову не пришло тыкать в нос во время дебатов его связи с Путиным. А если и тыкнут, чтобы он мог с возмущением ответить оппоненту: "Да ты что, белены объелся?! Да я этого Путина четыре года так по столу лицом возил, что он плакал и маму звал!".
Так что помяните мое слово - через пару лет российские патриоты будут Обаму со слезами вспоминать.
https://politota.dirty.ru/tramp-agent-kremlia-1283427/#19651223
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп назвал сообщения о компромате российских спецслужб на него "тотальной политической охотой на ведьм"
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