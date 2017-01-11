 Российские спецслужбы собрали компромат на Трампа, - СNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные источники.
Речь идет о том, что российские оперативники заявляли о наличии у них компрометирующей персональной и финансовой информации на Трампа.
Такие мнения были представлены на двух отдельных страницах, учитывая, что добавлялись к общему отчету о российское вмешательство в выборы в 2016 году.
Часть из них основывается на записях, собранных бывшим британским разведчиком, которому в разведывательном обществе США выразили доверительное отношение.
ФБР в настоящее время расследует достоверность и точность этих утверждений, которые основаны, главным образом, на информации российских источников. При этом отмечается, что много существенных деталей в записях о Трампа пока не подтверждаются.
Одной из причин, почему руководители разведывательных структур включили эту информацию к докладу, называется необходимость осознания избранного президента, что такие утверждения, связанные с ним, циркулирующих среди разведывательных агентств, старших членов Конгресса и других правительственных чиновников в Вашингтоне.
Также разведка стремилась продемонстрировать, что РФ собирает информацию, которая может представлять потенциальную опасность для обеих политических партий США. Зато они обнародовали лишь ту информацию, чтобы помешать Хиллари Клинтон и демократам.
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Побольше компры на Трампа, разной и грязной, Дональд получит импичмент а Майк Пенс, его вице-президент, закопает кацапстан за год.
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- Окей! - полегшено закивав головою Трамп і благодарно взглянув на свого віце-президента.
- Ти, Дональд, Майка слушайся - поддакнув Маккейн. А єслі Майка не буде рядом, то мене спроси. Або он Ньюта. Ньют хлопець опитний, херні не скаже.
- Путін - мелкий дрищ, а веде себе як большой - тут же заявив Ньют Ґрінґіч без вступлєнія. - Пора вздуть.
- Да, Обама Путіна розбалував - дружно закивали присутствующі зловісно примружившись.
- В общем, Дональд, тобі робить нічого не нада, ми всьо самі здєлаєм в лучшем видє. А потом скажем, шо то всьо Трамп форін полісі саксесс. Окей? - хлопнув Пенс Трампа по покатому плечу.
- Окей - охотно согласився Трамп - А я шо буду дєлать?
- Будеш по тєлєвізору виступать. Любиш по тєлєвізору виступать?
- Люблю - сознався Трамп і сором'язливо почервонів.
- Ну от і договорилися. Так -глянув на годинника Пенс. - Пора на вечерю. Щас ми тебе із нужними людьми познакомим.
- Шо за люди? - поінтєресувався Трамп.
- Правильні хлопці. Орли! Тоєсть ястреби.
- А проізводітєлі сланцевої нєфті там будуть? - вдруг затоптався Трамп у нерішучості.
- Будуть - улибнувся Маккейн і добродушно підштовхнув новоізбранного презідєнта в спину.
- Вері гуд - задоволено кивнув Трамп підтюпцем доганяючи Пенса.
Тєм временєм в далекій Москві діпутати нелегітимної госдури РФ довго і нєістово аплодірували по поводу ізбранія Трампа презідєнтом США.
- Дебіли, бля - печально подумав Лавров і виключив телевізор.(C)
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Сидят два мужика на бревне и лупцуют друг дружку по голове мешками.
Что в мешке - неизвестно. По итогу один из них падает в грязюку и обляпует другого.
Все в грязи, утирают морды и радостно ржут.
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Цель сайта - продемонстрировать насколько разрушительной может быть воровство для общества, которое не уделяет достаточно внимания для борьбы с коррупцией.
Обвинения предъявлены :
Нынешнему президенту Петру Порошенко и экс-президенту Виктору Ющенко.
Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Юлии Тимошенко, Леониду Черновецкому, братьям Клюевым, Павлу Лазаренко, Сергею Тигипко, Семену Могилевичу, Игорю Шарову, Вадиму Рабиновичу, Давиду Жвания и Виктору Пинчуку.
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Російський Воронеж "прикрасив" гейзер з фекалій (відео)
Воронежцам придётся терпеть запах фекалий как минимум ещё 3 года
Тим часом гуцули "мерзнуть" в закарпатті (фото)
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знают но омлчат
а тут кто-то узнал то что известно и им ?
есно есть копромат НА ВСЕХ !!!
ударил в детсаду тяжелой саблей по голове - склонность к агресии и пошло поехало
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Насобирали больше грязи, чем Клинтон ?
Не верю!
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- Ну, Россия может проводить чемпионаты в следующих дисциплинах:
1. Кто сожрет больше мельдония.
2. Кто дальше метнет коровью лепешку.
3. Кто выпьет больше боярышника.
Для того, чтоб россиян распирало от гордости им этого вполне хватит.
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Шо, суки, лихорадочно методички ищете, шо молчим хромосомные?
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http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5875c1b69a79477f459f7b50?from=newsfeed
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Это прокол, в первую очередь спецслужб США, что позволили российской разведке получить своего марионеточного президента.
Теперь посмотрим на демократию США в действительности. Смогут ли они, как общество, противостоять российскому тирану, с надетым Трампом.
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