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Все про:компромат (89) разведка (1458) Россия (64597) США (11625) ФБР (95) ФСБ (954) Трамп (426)

 Российские спецслужбы собрали компромат на Трампа, - СNN

Стало известно, что во время недавней встречи избранного президента США Дональда Трампа с руководителями разведслужб США будущему главе Белого дома были продемонстрированы материалы, в которых говорилось, что русские имеют компромат лично на него.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные источники.

Речь идет о том, что российские оперативники заявляли о наличии у них компрометирующей персональной и финансовой информации на Трампа.

Такие мнения были представлены на двух отдельных страницах, учитывая, что добавлялись к общему отчету о российское вмешательство в выборы в 2016 году.

Часть из них основывается на записях, собранных бывшим британским разведчиком, которому в разведывательном обществе США выразили доверительное отношение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУ

ФБР в настоящее время расследует достоверность и точность этих утверждений, которые основаны, главным образом, на информации российских источников. При этом отмечается, что много существенных деталей в записях о Трампа пока не подтверждаются.

Одной из причин, почему руководители разведывательных структур включили эту информацию к докладу, называется необходимость осознания избранного президента, что такие утверждения, связанные с ним, циркулирующих среди разведывательных агентств, старших членов Конгресса и других правительственных чиновников в Вашингтоне.

Также разведка стремилась продемонстрировать, что РФ собирает информацию, которая может представлять потенциальную опасность для обеих политических партий США. Зато они обнародовали лишь ту информацию, чтобы помешать Хиллари Клинтон и демократам.

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да от ключите пидарасам свифт уже и чрез неделю кацам вата.
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Нас врятує лише чебурнет! Тільки тотальне відключення песиголовців від всесвітньої мережі зможе врятувати планету від їхнього лайна.
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Можливо Ви не потребуете чебурнета. А от я був би щасливий, якби кацапи закрилися не тільки у фізичному сенсі (маю на увазі кордоні і залізний занавес) а і у цифровому. Любилиб собі сталіна та хуйла в своєму чебурнеті і не псували нормальним людям апетит своїм гівном.
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Не президент,а марионетка какая-то,насколько он будет независим в своих решениях ?
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Мы должны о своей думать! В Америке есть институты, сенат, топ-1 армия мира, им компроматы до фени. А компромат на шокопецьмана под которым нет нихера, только голая срака - вот это реальная угроза.
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Прочитайте название темы,о шокопецьманах думайте на других ветках,желательно без матов.
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Да я заметил, эта дурочка всем отписывает круглосуточно, пэтька захыщает, можно понять - это её хлеб, раз передком не умеет пусть строчит.
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Ксюша ты кем себя здесь возомнила? указания она раздает
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И тебе раздам,ты ж за этим и явился,ватное создание...
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Раздалка не сотрется? Или ты ее шоколадом смазываешь?
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Как легко вычислить кацапского ольгинца: даже в теме про компромат на американского президента он обязательно будет обсирать украинского. Шла бы ты отсюда, шавка, на русвесну и там усералась. И эту Vasil Peremogniy тоже с собой забери. Вы такие примитивные - вас же насквозь видно, зрадники на оплате))
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Я не живу в США, понимаешь? Мне ближе Украина, дальше писать дятел?
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минбздець заступил на смену.
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спецслужбы собирали компромат))) так это их прямая работа.Если у наших спецслужб нету компромата, то это диагноз спецслужбам...
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Ога. И самое смешное, что не отвертится теперь. В не зависимости от того есть на самом деле компромат или нет.
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да у всего мира компромат и прямые доказательства на пуйло,а толку?
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Мне кажется, что единожды, как минимум, такой копромат- таки сработал. А именно 31.08.2014. Когда танки орды стали у Мариуполя. В Москву тогда Кэрри прилетал, кажись...
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не кэри. приехал кто то из европы. сепары его называют "бухгалтер" и клянут всеми словами. потолму как тогда реально у Украины небыло сил и средств остановить орков
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Ну вот, очевидные вещи начинают находить свое подтверждение. Скоро трампапам закончит как Никсон, ну или Кеннеди...
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Интересно у кого из них больше компромата, у путина на Трампа или у Трампа на путина. Сдается мне, что Трамп имеет на путина тонны на две больше. Так что когда они вдвоем начнут играть в карты, то путин первый останется без козырей.
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Да хуйлу вообще-то насрать на компромат, он сцарь репоедов, а кто в засрашке посмеет открыть рот на него?
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Да пусть срет. Главное что компромат это действенное средство поддерживать и увеличивать санкции против России и не начинать с ней никаких новых дел.
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Козырь с козырями Примечательно, что эти санкции затрагивают не только граждан России и США, но и третьих стран.
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Первый раз похвалю маленького пассивного пидара хуйла.
Побольше компры на Трампа, разной и грязной, Дональд получит импичмент а Майк Пенс, его вице-президент, закопает кацапстан за год.
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- Ти ото, Дональд, у международні діла вообще не мішайся. - внушітєльно проказав Майк Пенс розвалившись у кріслі. - Сирія, Іран, Україна, Турція і прочі страни… там свої тонкості, воно тобі не нада. Окей?
- Окей! - полегшено закивав головою Трамп і благодарно взглянув на свого віце-президента.
- Ти, Дональд, Майка слушайся - поддакнув Маккейн. А єслі Майка не буде рядом, то мене спроси. Або он Ньюта. Ньют хлопець опитний, херні не скаже.
- Путін - мелкий дрищ, а веде себе як большой - тут же заявив Ньют Ґрінґіч без вступлєнія. - Пора вздуть.
- Да, Обама Путіна розбалував - дружно закивали присутствующі зловісно примружившись.
- В общем, Дональд, тобі робить нічого не нада, ми всьо самі здєлаєм в лучшем видє. А потом скажем, шо то всьо Трамп форін полісі саксесс. Окей? - хлопнув Пенс Трампа по покатому плечу.
- Окей - охотно согласився Трамп - А я шо буду дєлать?
- Будеш по тєлєвізору виступать. Любиш по тєлєвізору виступать?
- Люблю - сознався Трамп і сором'язливо почервонів.
- Ну от і договорилися. Так -глянув на годинника Пенс. - Пора на вечерю. Щас ми тебе із нужними людьми познакомим.
- Шо за люди? - поінтєресувався Трамп.
- Правильні хлопці. Орли! Тоєсть ястреби.
- А проізводітєлі сланцевої нєфті там будуть? - вдруг затоптався Трамп у нерішучості.
- Будуть - улибнувся Маккейн і добродушно підштовхнув новоізбранного презідєнта в спину.
- Вері гуд - задоволено кивнув Трамп підтюпцем доганяючи Пенса.
Тєм временєм в далекій Москві діпутати нелегітимної госдури РФ довго і нєістово аплодірували по поводу ізбранія Трампа презідєнтом США.
- Дебіли, бля - печально подумав Лавров і виключив телевізор.(C)
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вот что мне нравится в кацапне - оно такое прогнозируемое стадо, за сердце от счастья берет)))) компру выбрасывают впереди паровоза, почуяли уже, что для них реально жареным запахло, и втюхнули инфу, еще до вступления Трампа в должность)))) Молодцы одним словом! Предупредили, и обосрались, впрочем, как всегда))))
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ШОБЫ ДОПОЛНИТЬ список компроматистых, НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ КТО ИЗ НАШИХ ПОПРЕТСЯ НА ИНАУГУРАЦИЮ ...
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Они все побежали-бы, но кто-же их звать-то будет.
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приглашенный пан Ляшко, к примеру, грит ,шо турбулентности боится - репу чешет, мол, лететь - не лететь...
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Российские спецслужбы собрали компромат на Трампа. За месяц только на шкафы для нестиранных платий ушло два годичных бюджета ФСБ.
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Да, нескоро там доберутся до нестиранного костюма Путина...
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Борьба компроматов сродни народной, кажется финской, забаве.
Сидят два мужика на бревне и лупцуют друг дружку по голове мешками.
Что в мешке - неизвестно. По итогу один из них падает в грязюку и обляпует другого.
Все в грязи, утирают морды и радостно ржут.
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интересно сколько у Раши компры на наших руководителей?
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Институт Хадсона представил в Вашингтоне так называемый *Архив клептократии* - базу данных на наиболее коррумпированных воров из числа политиков, бизнесменов,олигархов Украины.
Цель сайта - продемонстрировать насколько разрушительной может быть воровство для общества, которое не уделяет достаточно внимания для борьбы с коррупцией.
Обвинения предъявлены :
Нынешнему президенту Петру Порошенко и экс-президенту Виктору Ющенко.
Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Юлии Тимошенко, Леониду Черновецкому, братьям Клюевым, Павлу Лазаренко, Сергею Тигипко, Семену Могилевичу, Игорю Шарову, Вадиму Рабиновичу, Давиду Жвания и Виктору Пинчуку.
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бля, такое ощущение, что первый попавшийся прохожий был бы адекватнее на посту президента, чем это чучело.
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В гдр возле городка кгбистов в Потсдаме стояли мусорные контейнеры.И на них было написано аэрографами - KGB .Когда придурки выезжали из ворот,немцы дружно начинали ржать с них.А те не понимая махали им руками,думая,что им из уважения улыбаются )))
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Ну вот, в США началось целенаправленное перевоспитание Трампа его окружением на предмет понимания того, что путин все таки хуйло.
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Тю , та з таким дахом и Армагеддон не страшен (даже при -30*С)
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ИМХО... на рабсии компромат на хутина не сработает... ТОЛЬКО САНКЦИИ... а шо делать...ХЕХ...
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а что делают американские спецслужбы ?
знают но омлчат
а тут кто-то узнал то что известно и им ?

есно есть копромат НА ВСЕХ !!!
ударил в детсаду тяжелой саблей по голове - склонность к агресии и пошло поехало
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Там все намного проще: живут одним днем в надежде на авось... По этим причинам национальная волшебница Баб Йошка канает свой век в нищете...
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Российские спецслужбы собрали компромат на Трампа

Насобирали больше грязи, чем Клинтон ?
Не верю!
.
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Ну, нестиранный костюм Путина это вам не платье какой-то Моники!
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- Вы слышали? 20 национальных антидопинговых агентств призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров! что теперь будет с российским спортом?
- Ну, Россия может проводить чемпионаты в следующих дисциплинах:
1. Кто сожрет больше мельдония.
2. Кто дальше метнет коровью лепешку.
3. Кто выпьет больше боярышника.
Для того, чтоб россиян распирало от гордости им этого вполне хватит.
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Трампнаш! Эх, ватаны, и почему вы такие необучаемые?
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Кацапская трольня. А где ваши свежие ватные тампоны!???
Шо, суки, лихорадочно методички ищете, шо молчим хромосомные?
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Нещодавно шампанське лилося рікою в ГОСДУРІ, ТРАМП НАШ !!! А тепер ТРАМП КАКА??? Яка ж мерзотна та Сраша!!! ВСЕ ТРИМАЄТЬСЯ НА БРЕХНІ !!!
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Очень похоже, что это действительно так. Очень подозрительно, что Трамп аж выпрыгивает из трусов, так хочет дружить с рашистами. Зачем это ему надо?
Это прокол, в первую очередь спецслужб США, что позволили российской разведке получить своего марионеточного президента.
Теперь посмотрим на демократию США в действительности. Смогут ли они, как общество, противостоять российскому тирану, с надетым Трампом.
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Прикольно, вместо иногурации будет импичмент.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские спецслужбы собрали компромат на Трампа, - СNN
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