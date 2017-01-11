 КСУ продолжит рассмотрение "языкового закона" Кивалова-Колесниченко 13 января

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в распорядке пленарных заседаний КСУ 12-13 и 17 января, который размещен на его официальном сайте.
Закрытая часть пленарного заседания начнется в 10:00.
Ранее сообщалось, что суд продолжит рассмотрение дела в закрытом режиме.
Напомним, закон "Об основах государственной языковой политики", который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году.
В феврале 2014 года Верховная Рада отменила закон о региональных языках, однако после этого и. о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.
Как известно, 57 нардепов обратились в Конституционный суд с требованием признать закон Кивалова-Колесниченко неконституционным еще в 2014 году.
Заметим, что в России заявили, что отмена языкового закона - это первая причина, почему Совет Федерации одобрил предложение Путина о введении российских войск на территорию Украины.
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Инвестклимат в Одесской области резко ухудшился, - посольство Эстонии(134)
Экс-регионал Колесниченко объявлен в розыск за конфликт в "Украинском доме" в 2010 году, - ГПУ(55)
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Кивалов вступил во фракцию "Оппозиционного блока"(41)
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Она ныне никому и нафик уж не нужна.
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Да вообще само нынешнее название этноса РФ как якобы «русские» (то есть варяги, и смесь готов с западными балтами) совершенно не соответствует первоначальному содержанию термина, так как смесь лапотных финно-угров с тюрками - ордынцами никакого «славянского этноса» не создает - и это финны-гунны и наполовину татары, а не славяне и варяги русичи.
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Есть желание можно сравнить язык.
Славянские языки: Украинский , Белорусский, Польский, и искусственный Кацапский.
Снiданок, сняданак, sniadanie,_завтрак.
Податок, падатак, podatek,___налог.
Вибух, выбух, wybuch,______ взрыв.
Ранок, раница, rano,_______ утро.
Рух, рух, rych,____________ движение.
Добре, добра, dobry,_______хорошо.
Праця, праца, praca,______ труд.
Країна, краiна, kraj,________ страна.
Червоний,червоны,czerwony_красный.
Зрада, здрада, zdrada/______измена.
Цибуля,цыбуля,cebula______лук.
Цукор, цукар,cykor/________cахар.
Крок, крок, krok/__________ шаг.
Гай, гай, gaj/_____________ роща.....
............................................и так далее.
Не один из славянских народов не понимает искусственный язык лапотных монголоидных москалей- кацапов а с 18 века придуманных с потолка и якобы россиян.
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Ось так шановні
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Язык-это душа народа,не хотелось бы иметь изъяны подобные соседским.
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Дехто вже поквапився назвати боротьбу за право обслуговування державною мовою в установах, бізнесі та ефірі громадянською війною. А чи можуть вважати себе громадянами люди, які не володіють і не бажають володіти державною мовою, не знають історії країни, в якій живуть? Ото ж, це не громадянська війна. Це війна з Росією, яка мовно і культурно, а також економічно окупувала Україну. Влада могла би нарешті якось адекватно відреагувати на сепаратистів і прихильників ворожої країни, але видно не настав ще той час. Суспільство, яке прокинулось, відкидає мляву українізацію, тобто її імітацію. Суспільство, яке прагне впасти в обійми Європи ціною втрати національної свідомості, стає на бік ворога. І руйнування пам'ятників Леніну вважає вандалізмом, і заборону ввезення книжкової продукції з Росії порушенням свободи слова, і відчайдушний вчинок Лариси Ніцой дикістю та неадекватністю. Не кажучи вже про смолискипну ходу на честь Степана Бандери, яка так стурбувала декого: бо що ж подумають у Кремлі. А що нам зробить Кремль? Він уже й так відшматував кусень нашої землі, убив тисячі людей, серед яких немало дітей, а сотні тисяч зробив переміщеними особами. Яку ж адекватність ми повинні виявити щодо цинічної наруги над усім українським телеканалів та інших ЗМІ? Благати, вмовляти, просити? Чи піти нарешті в наступ і домогтися змін? Воювати як на фронті проти байдужості, лінощів, меншовартості, холуйства. Письменники в першу чергу, а то щось часто вони переймаються лише піаром власних книжок, а не долею української мови. І готові брататися з бойовиками, які знущаються над тілами загиблих наших героїв.
Недавно мене почали цькувати за те, що у Херсоні за винятком крихітного осередку української культури, боязкого і інтровертного, я не побачила України, а совкове місто. Обурювались і галичани, називаючи мою поведінку зверхньою, хоч то був крик розчарованої душі: як же так, три роки війни, місто втрачає своїх синів на війні, а змін жодних. І це не тільки в Херсоні. Де межа, за якою починається виклик до СБУ за публічну зневагу до символів української держави? Арешт, штраф, ув'язнення. А як же турбота про національну безпеку і територіальну цілісність. Держава, яка ігнорує таке, це нонсенс, а її влада - обслуга чужої держави.
Особливо мене дратують репліки на кшталт тієї, що якщо українізація буде відбуватись рішуче і динамічно, від нас відвернуться неофіти, які нарешті вирішили вивчити українську мову. Зробили нам ласку. Ті, хто зробив це рішуче й безповоротно, не стануть ображатися. Ні, краще я розповім одну історію. Хлопця з Дрогобича, якому було 23 роки і який одружився три місяці тому, восени 1944 заарештували і засудили на 15 років. Бо він був молодий і освічений, і патріот. Він опинився десь біля Магадану у сталінському концтаборі. По дорозі туди хлопець постановив собі вижити і повернутись до коханої дружини. Він провів там 10 років і повернувся. За ці 10 років він жодного разу не перейшов на російську мову, яка була для нього мовою приниження і рабства, мовою катів і вбивць. І ніхто не зміг його примусити розмовляти нею. Ось що таке гідність. А ви кажете, що від нестачі толерантності від української мови відвернуться. Та хай відвертаються від мови, за яку заплачено кров'ю сотень тисяч патріотів. Тут нічого не вдієш. Тут працює принцип не виділятись з сірої маси.І страх перед Хазяїном. Втім, у такому розколі суспільства нема нічого жахливого, бо переможець відомий - здоровий глузд і логіка буття. Скільки б не формували п'ятих колон зліва чи справа, в Україні постане Україна. Її з кожним днем стає все більше, тому й градус емоцій буде зростати. Слід сприймати це спокійно і мудро. І давати адекватну відповідь на всі спроби замирення з голубами руського миру. Не витанцьовувати ритуальні танці перед сепаратистами - вони ніколи не стануть патріотами. Бо, як казав один мудрий британський дипломат, кіт в рукавичках не спіймає жодної миші.
Галина ПАГУТЯК
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Значит закон действует !
Кого посадили за невыполнение ?
Или Прокурору и Гаранту нас-рать на неисполнение законов?
.
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Источник: http://censor.net.ua/n422804
Почему в закрытом? На каком языке мы должны общаться-так КАЗЕ понятно -НА ЛЮБОМ!
А ДЕРЖАВНА мова,КАЗЕ понятно- УКРАИСЬКА.
От себя добавлю,что быстро перейти (в быту) на украинский язык сложновато,несколько десятилетий,хотим мы этого или не хотим, будет звучать СУРЖИК и не нужно с этого делать трагедию.
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Ну и какие основания русский делать вторым государственным? Какого пуйла меньшинство диктует большинству?
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НЕТ.
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Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
А лиш камінь має.
Як ту мову нам забути,
Котрою учила
Нас всіх ненька говорити,
Ненька наша мила.
У тій мові нам співали,
Нам казки казали,
У тій мові нам минувшість
Нашу відкривали.
От тому плекайте, діти,
Рідну свою мову,
Вчіться складно говорити
Своїм рідним словом.
С. Воробкевич
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Мов те сонце дзвінкотюче,
Мов те золото блискуче,
Вся і давність, і обнова -
Українська мова.
Розцвітай же, слово,
І в родині, і у школі,
Й на заводі, і у полі
Пречудесно, пречудово
Розцвітай же, слово!
Хай ізнов калина
Червоніє, достигає,
Всьому світу заявляє:
Я - країна Україна -
На горі калина!
П. Тичина
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