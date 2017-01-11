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Все про:Кивалов (426) Колесниченко (1353) КС (1100) язык (3468)

 КСУ продолжит рассмотрение "языкового закона" Кивалова-Колесниченко 13 января

Конституционный суд Украины (КСУ) продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" 13 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в распорядке пленарных заседаний КСУ 12-13 и 17 января, который размещен на его официальном сайте.

Закрытая часть пленарного заседания начнется в 10:00.

Ранее сообщалось, что суд продолжит рассмотрение дела в закрытом режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования обязало всех сотрудников министерства при исполнении должностных обязанностей использовать исключительно украинский язык. ДОКУМЕНТ

Напомним, закон "Об основах государственной языковой политики", который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году.

В феврале 2014 года Верховная Рада отменила закон о региональных языках, однако после этого и. о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

Как известно, 57 нардепов обратились в Конституционный суд с требованием признать закон Кивалова-Колесниченко неконституционным еще в 2014 году.

Заметим, что в России заявили, что отмена языкового закона - это первая причина, почему Совет Федерации одобрил предложение Путина о введении российских войск на территорию Украины.
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Зачем этот цирк, уже три года прошло, а результатов ноль, с таким Конституционным судом Украины и не будет.
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"Языкового закона" Кивалова-Колесниченко свое "дело" исправно сделал, с помощью ВО "Свобода" еще весной 2014 года. Ныне он бесполезен, как никогда по сути не работавший и более никому не нужен. Вот о нем и вспомнили...
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Государственный язык-державна мова повинна бути єдина, УКРАЇНСЬКА!!! Крапка! А спілкування хоч на мокша-мордовському.
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Почему список этих уродов-депутатов не обнародуют и ими должо занятся СБУ и должны быть отозваны из депутатов,эти регионалы снова взялись за старое делят страну по языковому признаку.В Украине война и они должны сплачивать народ а не разделять,а раделять могут только враги которыми они и являются.
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Неужели не видно, что все действия власти после переворота еще больше разделяют страну?! Если это не получается осознать и поменять политику - ничего в лучшую сторону не поменяется, а только будет усугубляться...
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"Мавр сделал свое дело, мавр может уходить" (Ф.Шиллер)
Она ныне никому и нафик уж не нужна.
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В ранем среднивековье единственными «русичами» в славянской Киевской Руси были только княжеские дружины пришлых готов и славян, с местным славянским населением на территории вокруг Киева. А на Северо - Востоке от Киевской Руси в туземном крае Залесья проживали ужасные дикие угро - финские племена. И в дальнейшем в 18 веке понятие «Русь» переняли эти татаро - угро финские московиты но они не славяне ,и их нынешний искусственный современный «русский» язык - совершенно не тот настоящий руський язык, которым был варяжский. Нынешний русский язык в огромной мере состоит из болгарской, тюркской и финской базовой лексики, плюс его грамматика и фонетика полуфинские. А тот настоящий русский язык Рюрика был смешением языков готов и западных балтов а затем и славян русичей. Без малейшей примеси из финского или татарского неиндоевропейских языков - которые составляют сегодня костяк современного искусственного русского языка.
Да вообще само нынешнее название этноса РФ как якобы «русские» (то есть варяги, и смесь готов с западными балтами) совершенно не соответствует первоначальному содержанию термина, так как смесь лапотных финно-угров с тюрками - ордынцами никакого «славянского этноса» не создает - и это финны-гунны и наполовину татары, а не славяне и варяги русичи.
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Есть желание можно сравнить язык.
Славянские языки: Украинский , Белорусский, Польский, и искусственный Кацапский.
Снiданок, сняданак, sniadanie,_завтрак.
Податок, падатак, podatek,___налог.
Вибух, выбух, wybuch,______ взрыв.
Ранок, раница, rano,_______ утро.
Рух, рух, rych,____________ движение.
Добре, добра, dobry,_______хорошо.
Праця, праца, praca,______ труд.
Країна, краiна, kraj,________ страна.
Червоний,червоны,czerwony_красный.
Зрада, здрада, zdrada/______измена.
Цибуля,цыбуля,cebula______лук.
Цукор, цукар,cykor/________cахар.
Крок, крок, krok/__________ шаг.
Гай, гай, gaj/_____________ роща.....
............................................и так далее.
Не один из славянских народов не понимает искусственный язык лапотных монголоидных москалей- кацапов а с 18 века придуманных с потолка и якобы россиян.
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Згоден, російська мова є результатом природної асиміляції угро-фіно-татаро-монгольських ординців-кочовиків із русинами, які заснували там постійні поселення. Жодне покоління, так званих, русскіх не прожило свого віку без агресивної війни. Мабуть не має жодної держави, де б не знали російських матюків. Але ж сучасна російська мова є однією з робочих мов ООН, тому нікому не завадить володіння цією мовою для міждержавного спілкування. Та й величезний пласт світової культури є російською мовою. Доцільно узаконити російську й англійську обов'язковими мовами міжнаціонального та міждержавного спілкування. Але ж і нашій державний мові слід повернути споконвічну національну назву замість більшовицької територіальної ознаки, яка діє вже століття. Українські у нас територія, громадянство, борщ-вареники, пісні-танці, а мова РУСЬКА...
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мне действительно интересно на каком языке разговаривали в киеве 1000 лет назад
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Всю цю війну на донбасі і отжим криму хуйло побудував на ущемлєніі язіка та руськогаварящєго насєлєнія......
Ось так шановні
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В других государствах может быть несколько госязыков у нас заклинило на одном,ну решите еще один,какая проблема?
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Проблема в том,что вместе с языком приходит оккупация русским миром под лозунгом мы-один народ, украинцы ополяченные русские,отказавшиеся от своих корней,предатели,которых нужно перевоспитать.
Язык-это душа народа,не хотелось бы иметь изъяны подобные соседским.
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Треба децентралізовано, з низів до центру, встановлювати триєдину представницьку демократію, тоді ніяких державних установ без повноважень від народу не буде. Для цього треба позбавитися порушення статті 5 Конституції в самій Конституції, в наслідок чого маємо судові й виконавчі органи влади без повноважень від народу, які замість служіння народові захищають центральну владу від народу.
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Українське суспільство, яке прокинулось, відкидає мляву українізацію - Пагутяк

Дехто вже поквапився назвати боротьбу за право обслуговування державною мовою в установах, бізнесі та ефірі громадянською війною. А чи можуть вважати себе громадянами люди, які не володіють і не бажають володіти державною мовою, не знають історії країни, в якій живуть? Ото ж, це не громадянська війна. Це війна з Росією, яка мовно і культурно, а також економічно окупувала Україну. Влада могла би нарешті якось адекватно відреагувати на сепаратистів і прихильників ворожої країни, але видно не настав ще той час. Суспільство, яке прокинулось, відкидає мляву українізацію, тобто її імітацію. Суспільство, яке прагне впасти в обійми Європи ціною втрати національної свідомості, стає на бік ворога. І руйнування пам'ятників Леніну вважає вандалізмом, і заборону ввезення книжкової продукції з Росії порушенням свободи слова, і відчайдушний вчинок Лариси Ніцой дикістю та неадекватністю. Не кажучи вже про смолискипну ходу на честь Степана Бандери, яка так стурбувала декого: бо що ж подумають у Кремлі. А що нам зробить Кремль? Він уже й так відшматував кусень нашої землі, убив тисячі людей, серед яких немало дітей, а сотні тисяч зробив переміщеними особами. Яку ж адекватність ми повинні виявити щодо цинічної наруги над усім українським телеканалів та інших ЗМІ? Благати, вмовляти, просити? Чи піти нарешті в наступ і домогтися змін? Воювати як на фронті проти байдужості, лінощів, меншовартості, холуйства. Письменники в першу чергу, а то щось часто вони переймаються лише піаром власних книжок, а не долею української мови. І готові брататися з бойовиками, які знущаються над тілами загиблих наших героїв.

Недавно мене почали цькувати за те, що у Херсоні за винятком крихітного осередку української культури, боязкого і інтровертного, я не побачила України, а совкове місто. Обурювались і галичани, називаючи мою поведінку зверхньою, хоч то був крик розчарованої душі: як же так, три роки війни, місто втрачає своїх синів на війні, а змін жодних. І це не тільки в Херсоні. Де межа, за якою починається виклик до СБУ за публічну зневагу до символів української держави? Арешт, штраф, ув'язнення. А як же турбота про національну безпеку і територіальну цілісність. Держава, яка ігнорує таке, це нонсенс, а її влада - обслуга чужої держави.

Особливо мене дратують репліки на кшталт тієї, що якщо українізація буде відбуватись рішуче і динамічно, від нас відвернуться неофіти, які нарешті вирішили вивчити українську мову. Зробили нам ласку. Ті, хто зробив це рішуче й безповоротно, не стануть ображатися. Ні, краще я розповім одну історію. Хлопця з Дрогобича, якому було 23 роки і який одружився три місяці тому, восени 1944 заарештували і засудили на 15 років. Бо він був молодий і освічений, і патріот. Він опинився десь біля Магадану у сталінському концтаборі. По дорозі туди хлопець постановив собі вижити і повернутись до коханої дружини. Він провів там 10 років і повернувся. За ці 10 років він жодного разу не перейшов на російську мову, яка була для нього мовою приниження і рабства, мовою катів і вбивць. І ніхто не зміг його примусити розмовляти нею. Ось що таке гідність. А ви кажете, що від нестачі толерантності від української мови відвернуться. Та хай відвертаються від мови, за яку заплачено кров'ю сотень тисяч патріотів. Тут нічого не вдієш. Тут працює принцип не виділятись з сірої маси.І страх перед Хазяїном. Втім, у такому розколі суспільства нема нічого жахливого, бо переможець відомий - здоровий глузд і логіка буття. Скільки б не формували п'ятих колон зліва чи справа, в Україні постане Україна. Її з кожним днем стає все більше, тому й градус емоцій буде зростати. Слід сприймати це спокійно і мудро. І давати адекватну відповідь на всі спроби замирення з голубами руського миру. Не витанцьовувати ритуальні танці перед сепаратистами - вони ніколи не стануть патріотами. Бо, як казав один мудрий британський дипломат, кіт в рукавичках не спіймає жодної миші.

Галина ПАГУТЯК
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КСУ продолжит рассмотрение "языкового закона"

Значит закон действует !
Кого посадили за невыполнение ?
Или Прокурору и Гаранту нас-рать на неисполнение законов?
.
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"Ранее сообщалось, что суд продолжит рассмотрение дела в закрытом режиме."
Источник: http://censor.net.ua/n422804
Почему в закрытом? На каком языке мы должны общаться-так КАЗЕ понятно -НА ЛЮБОМ!
А ДЕРЖАВНА мова,КАЗЕ понятно- УКРАИСЬКА.
От себя добавлю,что быстро перейти (в быту) на украинский язык сложновато,несколько десятилетий,хотим мы этого или не хотим, будет звучать СУРЖИК и не нужно с этого делать трагедию.
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Согласно последней переписи населения, русскими себя считают 20% населения Украины. 70% считают себя украинцами.
Ну и какие основания русский делать вторым государственным? Какого пуйла меньшинство диктует большинству?
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Так ведь "меньшинство" вроде как и не просит его делать вторым государственным, а всего лишь вторым региональным.
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Зачем ?Чтобы потом эти регионы кричали "рассия,приди!"
НЕТ.
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Так вот потому и кричат, что русский язык в русскоязычных регионах "зажимают". И по другому из этого кольца не вырваться.
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Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
А лиш камінь має.

Як ту мову нам забути,
Котрою учила
Нас всіх ненька говорити,
Ненька наша мила.

У тій мові нам співали,
Нам казки казали,
У тій мові нам минувшість
Нашу відкривали.

От тому плекайте, діти,
Рідну свою мову,
Вчіться складно говорити
Своїм рідним словом.

С. Воробкевич
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А Вкраїни мова -
Мов те сонце дзвінкотюче,
Мов те золото блискуче,
Вся і давність, і обнова -
Українська мова.

Розцвітай же, слово,
І в родині, і у школі,
Й на заводі, і у полі
Пречудесно, пречудово
Розцвітай же, слово!

Хай ізнов калина
Червоніє, достигає,
Всьому світу заявляє:
Я - країна Україна -
На горі калина!

П. Тичина
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКСУ продолжит рассмотрение "языкового закона" Кивалова-Колесниченко 13 января
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