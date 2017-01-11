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 На сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить план мероприятий гражданской защиты на 2017 год

Кабинет Министров на заседании в среду намерен утвердить план основных мероприятий гражданской защиты на 2017 год.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Кабмин намерен одобрить три законопроекта: о ратификации межправительственного соглашения Норвегией о техническом и финансовом сотрудничестве, о ратификации межправительственного соглашения с Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)" и о присоединении к протоколу о туризме к рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.

Кроме того, Кабмин намерен утвердить порядок импорта биологических контрольных организмов для проведения научных исследований или биологического контроля и вредных организмов, которые завозятся для научно-исследовательских целей.

Также на заседании правительство определит уполномоченного на представительство интересов Кабмина в коллективном трудовом споре с профсоюзом работников здравоохранения.

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На заседании планируется утвердить порядок осуществления постоянного и обязательного аварийно-спасательного обслуживания субъектов хозяйствования, отраслей и отдельных территорий и утвердить план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Также Кабмин утвердит перечни бюджетных программ, порядки использования средств государственного бюджета по которым определяются в 2017 году правительством, и бюджетных программ, по которым утверждены порядки использования средств государственного бюджета.

Кроме того, Кабмин намерен принять решение о проведении служебного расследования в отношении председателя Государственной экологической инспекции Андрея Заики.

Согласно повестке, на заседании будут рассматриваться кадровые вопросы.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что на пленарной неделе 17-20 января парламент примет законопроект №5577, которым вводится возможность взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда.

Гройсман призывает Верховную Раду рассмотреть законопроект о взыскании необоснованных активов 17-20 января.
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Ты по поводу вот этого: "вводится возможность взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда." (с).
Присоединяюсь, к Чаво?
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Що таке? Обдроченці Новоотсоссіі переходять в наступ?
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пшел нахер пес шоколадный! Я украинец, а обдроченец ты, так как постоянно сглатываеш дерьмо которое надрочат то педро ,то кроль ,то сабаков, то плешивский....у тебя постояно рооь полон дерьма, шоколада,глистов и прочего кала! Не пиши мне шакал больше!!!
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Мля и в бошку не влазило что это приаритеты нашей страны!

Вот оно че!!! "импорт биологических АРГАНИЗМАФ!"
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надо в два раза поднять комуналку,это будет самой лучшей защитой от граждан.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить план мероприятий гражданской защиты на 2017 год
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