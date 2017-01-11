 На сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить план мероприятий гражданской защиты на 2017 год

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
Кабмин намерен одобрить три законопроекта: о ратификации межправительственного соглашения Норвегией о техническом и финансовом сотрудничестве, о ратификации межправительственного соглашения с Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)" и о присоединении к протоколу о туризме к рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.
Кроме того, Кабмин намерен утвердить порядок импорта биологических контрольных организмов для проведения научных исследований или биологического контроля и вредных организмов, которые завозятся для научно-исследовательских целей.
Также на заседании правительство определит уполномоченного на представительство интересов Кабмина в коллективном трудовом споре с профсоюзом работников здравоохранения.
На заседании планируется утвердить порядок осуществления постоянного и обязательного аварийно-спасательного обслуживания субъектов хозяйствования, отраслей и отдельных территорий и утвердить план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.
Также Кабмин утвердит перечни бюджетных программ, порядки использования средств государственного бюджета по которым определяются в 2017 году правительством, и бюджетных программ, по которым утверждены порядки использования средств государственного бюджета.
Кроме того, Кабмин намерен принять решение о проведении служебного расследования в отношении председателя Государственной экологической инспекции Андрея Заики.
Согласно повестке, на заседании будут рассматриваться кадровые вопросы.
Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.
Как сообщалось, председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что на пленарной неделе 17-20 января парламент примет законопроект №5577, которым вводится возможность взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда.
Гройсман призывает Верховную Раду рассмотреть законопроект о взыскании необоснованных активов 17-20 января.
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Вот оно че!!! "импорт биологических АРГАНИЗМАФ!"
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