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Все про:грипп (328) каникулы (74) карантин (135) Николаев (1178) ОРВИ (98)

 Николаевским школьникам продлили каникулы до 14 января

Городские власти Николаева приняли решение продлить новогодние каникулы для николаевских школьников еще на 2 дня, теперь ребята вернутся за парты 16 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевского горсовета.

Сообщается, что 10 января городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение №1-р "О приостановлении учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях. Николаева". В распоряжении отмечается, что учебный процесс приостановлен с 12.01.2017 по 14.01.2017.

Как сообщил заместитель городского головы Евгений Шевченко, каникулы продлили для того, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся городских школ, а также, учитывая сложные погодные условия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каникулы в школах Кропивницкого продлили до 16 января в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

"Хотя уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пошел на спад, перестраховаться не помешает, - отметил Евгений Валерьевич. - Тем более, когда речь идет о здоровье детей".
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А почему не до 20-го? Сделайте детям праздники, можно подумать они от этого что-то потеряют!
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Хто перший скаже що то все тому що через Порошенка скінчився газ і в школі тупо нічим топити?
(Я сьогодні добрий, допоможу зрадофілам)
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ну-да в принцыпе -4 -1 это холодно.. подождем 14-го когда будет -20.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНиколаевским школьникам продлили каникулы до 14 января
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