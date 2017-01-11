 Николаевским школьникам продлили каникулы до 14 января

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевского горсовета.
Сообщается, что 10 января городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение №1-р "О приостановлении учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях. Николаева". В распоряжении отмечается, что учебный процесс приостановлен с 12.01.2017 по 14.01.2017.
Как сообщил заместитель городского головы Евгений Шевченко, каникулы продлили для того, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся городских школ, а также, учитывая сложные погодные условия.
"Хотя уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пошел на спад, перестраховаться не помешает, - отметил Евгений Валерьевич. - Тем более, когда речь идет о здоровье детей".
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