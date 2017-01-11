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 За прошедшие сутки боевики 49 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В районе Тарамчука был бой, нападение отбито, - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошкдшие сутки 10 января 2017 г.

Так, по данным штаба, на мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия - по Павлополю, Широкино и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП.

"В районе Тарамчука произошло боестолкновение. Нападение отбито", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на луганском направлении по Новозвановке боевики вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов. По Троицкому - из гранатометов.

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На донецком направлении - из минометов различных калибров по нашим позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. По Опытному огонь вела и БМП противника.

"Всего состоялось 49 обстрелов Среди наших военных двое раненых, один травмирован. Один военнослужащий погиб", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют о более 750 случаях нарушения поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня на Донбассе с момента вступления в действие последних договоренностей 24 декабря 2016 года.






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Шановні Джамал та Кацахол , ну навіщо Вам чубитися та з'ясовувати стосунки тут один з одним?
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И даже они, кажись- врубились, что что-то пошло не так! Согласно данным мониторинг OpenDataBot, за последние три недели в Украине 128 тыс. физических лиц отменили свою регистрацию как предпринимателей. Массовое закрытие ФОПов осуществляется в каждой области Украины.(с)
А потому, внесен Законопроект:
Физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые не успели ликвидироваться до увеличения единого социального взноса, предлагается освободить от уплаты налога в размере 704 грн в первом квартале текущего года.Об этом говорится в законопроекте №5633, который был зарегистрирован 4 января. Инициаторами данного проекта являются Олег Ляшко и Виктор Галасюк.(с)
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любой народ заслуживает своих правителей...пока люди не повзрослеют так и будет...
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смерть расiянським окупантам!!!! здохнiть падли кацапськi !!!!
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вчера приiхав "родич" з масква-бада,так оно виригуе таке,шо Украiни не буде,шо риги бившi прийдуть до Влади,а а на конi по переду буде Тимошенко....ось такий дiагноз,ящик ще кличе победобесie....
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А він правду тобі каже. Інфа далеко не нова.
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Андруша - бійня завершиться після того як хуйло здохне..
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Він просто так не відчепиться. А ще йому допомогає кєнт-панамський. Куйло його добре не кукані держить.
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Доки не розвалиться Ерефія, або ж не прийде Тимошенко і про все домовиться. На умовах Кремля.
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скільки платять за обсирання Тимошенко?
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андруша, закончится все скоро. готовь жылплощадь. будешь наше сепарье принимать у себя в зажопинске
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Очень замечательная карта. Вопрос звучал так - кто контролирует эти населенные пункты ?
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Да навіщо ж з вогню да в полум`я, Тимошенки Порошенки...це наше минуле!!! Треба Україні лідера, якому вона потрібна насправді!!!! А зараз навіть немає уявлення у правителів наших яку державу ми будуємо, куди йдемо!!! А ті всі рила, які ми бачимо на екрані кожного дня---то непотріб !
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Здається мені що не так просто копрофілаи стецька методично лають на Тимошенко - вони просто створюють ій роль "лідера" опозиціі хоча вона з того ж лайна що барига зліплена олігархами... Іхня ціль не допустити нових обличь в украінській політиці
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки боевики 49 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В районе Тарамчука был бой, нападение отбито, - штаб
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