 За прошедшие сутки боевики 49 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В районе Тарамчука был бой, нападение отбито, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошкдшие сутки 10 января 2017 г.
Так, по данным штаба, на мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия - по Павлополю, Широкино и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП.
"В районе Тарамчука произошло боестолкновение. Нападение отбито", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что на луганском направлении по Новозвановке боевики вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов. По Троицкому - из гранатометов.
На донецком направлении - из минометов различных калибров по нашим позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. По Опытному огонь вела и БМП противника.
"Всего состоялось 49 обстрелов Среди наших военных двое раненых, один травмирован. Один военнослужащий погиб", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют о более 750 случаях нарушения поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня на Донбассе с момента вступления в действие последних договоренностей 24 декабря 2016 года.
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А потому, внесен Законопроект:
Физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые не успели ликвидироваться до увеличения единого социального взноса, предлагается освободить от уплаты налога в размере 704 грн в первом квартале текущего года.Об этом говорится в законопроекте №5633, который был зарегистрирован 4 января. Инициаторами данного проекта являются Олег Ляшко и Виктор Галасюк.(с)
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