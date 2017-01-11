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 Глава ФБР Коми: Республиканская партия тоже была целью кибератак РФ

Штаб Республиканской партии Соединенных Штатов Америки также подвергался хакерским атакам Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом сообщил директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми.

По его словам, Республиканская партия тоже была целью РФ, однако атака осуществлялась на старый сервер, который не использовался. Таким образом никакая секретная информация не была использована хакерами.

Коми сообщил, что следов взлома серверов, связанных с кампанией избранного президента Дональда Трампа не было обнаружено, а полученная информация со старых серверов не была опубликована.

При кибератаках на Демократическую и Республиканскую партию использовались одинаковые методы.

При этом, сами республиканцы ранее опровергали факт взлома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия играет с огнем": Глава ЦРУ заявил о предупреждениях по поводу кибератак в адрес ФСБ

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