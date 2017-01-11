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Все про:Канада (777) назначение (1271) посол (1018) Шевченко Андрей посол (141)

 С новым главой МИД Канада будет готова играть еще более важную роль в Восточной Европе, - посол Шевченко

Новоназначенный руководитель канадского Министерства иностранных дел канадка украинского происхождения Христя Фриланд будет выступать за увеличение роли Канады в Восточной Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение высказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Христя Фриланд очень хорошо знает Украину, Россию и весь наш регион. Поэтому мне кажется, мы осторожно можем рассчитывать на то, что с новым министром иностранных дел Канада будет готова играть еще более важную роль в Восточной Европе", - сказал Шевченко.

Он добавил, что в Канаде и раньше существовал "межпартийный консенсус в отношении поддержки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гордимся и поддерживаем!": Порошенко приветствует назначение Фриланд министром иностранных дел Канады

"В Канаде есть межпартийный консенсус по украинскому вопросу. Независимо от того, какая партия при власти и фамилия министра иностранных дел, эта страна остается привержена ценностям свободы, демократии, а в украинском случае - нашей независимости и территориальной целостности", - подчеркнул посол.

Как сообщал Цензор.НЕТ, канадка украинского происхождения Христя Фриланд во вторник была назначена министром иностранных дел Канады. Стефан Дион, её предшественник на этом посту, решил прекратить свою 21-летнюю политическую карьеру.

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Напомним, Фриланд с ноября 2015 года была министром международной торговли Канады.

Она родилась 8 февраля 1968 года, начинала карьеру как журналистка, в 90-х работала в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist.

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Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters. В 2013 году была избрана в парламент Канады. С марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.
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Это иллюзия. Даже в новостях о вас ничего нет. И не помню когда было.
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Мне кажется якбы на месте пан президент взял якца в кулак и попустил следом за Беней Ахметова, Пинчука .. далее по списку ..
То и сами могли бы неплохой пример подать !
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Росия в качестве ответных мер тоже выберет более скрепного представителя в ООН
...
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Мохнорылые сапогами самовары раскочегаривают, видать и этого также!
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Христя Фриланд будет делать все что бы оппозиция не обвинила её в том что для неё украинское происхождение важнее интересов Канады.
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Пан так мовить - тому що пан називається "Рабінович" ???
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Джастин Трюдо все время обрезает помощь Украине по сравнению с бывшим премьером Харпером, но назначает на посты канадцев украинского происхождения. Даже военных инструкторов вывел. По-моему почти год назад. Трюдо стремится к сближению с РФией. Не знаю, может его только откровенно про-русские симпатии Трампа остановят. То что он делает, называется популизм. Сегодня нового министра иммиграции назначили. Не стал даже запоминать его фамилию. Он чернокожий канадец. Ну так и что?
Христя вам ни чем не поможет. Если прийдут к власти консерваторы, от этого Украине будет больше пользы, чем от члена либеральной партии Христи и ее украинского происхождения.
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С каждым днем все веселее и интереснее. То Трамп назначит в разведку невьездного , то Канада - целого главу МИДа. У Путина эпилепсия еще не началась ?
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Справа не в Канаді - справа в Україні !!!
Як так може бути - що за 25 років Канада зробила більше заради Незалежності України - ніж Кравчук-Кучма-Ющенко-Порошенко-Пінчук-Ахметов ...
Канада-США-Британія-Австралія тощо можуть бути потужними але лише допоміжними факторами розвитку Незалежної України - першу лінію боротьби проти агресії путінської Росії належить боронити громадянам України !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС новым главой МИД Канада будет готова играть еще более важную роль в Восточной Европе, - посол Шевченко
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