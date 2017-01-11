 С новым главой МИД Канада будет готова играть еще более важную роль в Восточной Европе, - посол Шевченко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение высказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Христя Фриланд очень хорошо знает Украину, Россию и весь наш регион. Поэтому мне кажется, мы осторожно можем рассчитывать на то, что с новым министром иностранных дел Канада будет готова играть еще более важную роль в Восточной Европе", - сказал Шевченко.
Он добавил, что в Канаде и раньше существовал "межпартийный консенсус в отношении поддержки Украины.
"В Канаде есть межпартийный консенсус по украинскому вопросу. Независимо от того, какая партия при власти и фамилия министра иностранных дел, эта страна остается привержена ценностям свободы, демократии, а в украинском случае - нашей независимости и территориальной целостности", - подчеркнул посол.
Как сообщал Цензор.НЕТ, канадка украинского происхождения Христя Фриланд во вторник была назначена министром иностранных дел Канады. Стефан Дион, её предшественник на этом посту, решил прекратить свою 21-летнюю политическую карьеру.
Напомним, Фриланд с ноября 2015 года была министром международной торговли Канады.
Она родилась 8 февраля 1968 года, начинала карьеру как журналистка, в 90-х работала в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist.
Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters. В 2013 году была избрана в парламент Канады. С марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.
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То и сами могли бы неплохой пример подать !
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Христя вам ни чем не поможет. Если прийдут к власти консерваторы, от этого Украине будет больше пользы, чем от члена либеральной партии Христи и ее украинского происхождения.
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Як так може бути - що за 25 років Канада зробила більше заради Незалежності України - ніж Кравчук-Кучма-Ющенко-Порошенко-Пінчук-Ахметов ...
Канада-США-Британія-Австралія тощо можуть бути потужними але лише допоміжними факторами розвитку Незалежної України - першу лінію боротьби проти агресії путінської Росії належить боронити громадянам України !!!
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