 С новым главой МИД Канада будет готова играть еще более важную роль в Восточной Европе, - посол Шевченко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ , такое мнение высказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко."Христя Фриланд очень хорошо знает Украину, Россию и весь наш регион. Поэтому мне кажется, мы осторожно можем рассчитывать на то, что с новым министром иностранных дел Канада будет готова играть еще более важную роль в Восточной Европе", - сказал Шевченко.Он добавил, что в Канаде и раньше существовал "межпартийный консенсус в отношении поддержки Украины."В Канаде есть межпартийный консенсус по украинскому вопросу. Независимо от того, какая партия при власти и фамилия министра иностранных дел, эта страна остается привержена ценностям свободы, демократии, а в украинском случае - нашей независимости и территориальной целостности", - подчеркнул посол.Как сообщал Цензор.НЕТ , канадка украинского происхождения Христя Фриланд во вторник была назначена министром иностранных дел Канады . Стефан Дион, её предшественник на этом посту, решил прекратить свою 21-летнюю политическую карьеру.Напомним, Фриланд с ноября 2015 года была министром международной торговли Канады.Она родилась 8 февраля 1968 года, начинала карьеру как журналистка, в 90-х работала в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist.Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters. В 2013 году была избрана в парламент Канады. С марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.