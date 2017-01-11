EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 За рубежом
  1238  52
Все про:граница (2707) Сирия (2011) Турция (1744)

 Турция завершает строительство 911-километровой стены на границе с Сирией

Стена возводится в рамках усиления мер по защите границы. Она должна предотвратить нелегальную миграцию из Сирии в Турцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, турецкие власти заявляют о близости к завершению строительства стены на границе с Сирией протяженностью 911 километров.

Ожидается, что строительство стены будет завершено в апреле 2017 года.

Строителям осталось возвести еще 28 километров заграждения.

Стена возводится из бетонных блоков, каждый из которых весит 7 тонн.

По данным турецких СМИ, стена будет третьей в мире по величине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Истерика на закате, полный провал, нервы сдали", - РФ отреагировала на заявление главы Пентагона о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГИЛ

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И в США отъехало.
А что самое страшное = никогда за преступления не ответит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не буду спорить, но вроде паша лазаренко так когда-то думал
 показать весь комментарий
Ответить
 
А можно фото турецкой стены?, чтоб сравнить с неприступным валом Яценюка...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

а це - в процесі будівництва, фото турецького інформагенства Anadolu
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может турок нанять чтобы такую забабахали на кордоне с удмуртией? А ведь сделают и в два раза дешевле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
внушительно... но вот зеленого заборчика впереди ( из проволоки ) ей все таки не хватает))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю , что стена по серьезней чем сенькина за несколько лямов народных денег.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может их проще нанять для Украины - они построят и не разворуют. А главное - быстро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо ж вы хочет мнение кацапа в этом вопросе. Сейчас узнаете, что мышебратья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Али, Это я просто привязку сделал, а с этими ,,братьями ,,делов не имею
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они работают без откатов, поэтому никто их нанимать не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для наших ворюг - это главный аргумент в тендере на любую стройку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, работящее и жопы мыть по Европам не ездют. И сами у себя не крадут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И шо , не вижу ничего выдающасего ну выше нашей на пару метров .ну да не провода а бетон .. ну да не 3 км а 900 .... а так тоже самое , земля ,небо , главное у нас тоже есть законопроект под который так само ушли миллионы денег ...яж говорю то же самое
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Турция завершает строительство 911-километровой стены на границе с Сирией.
Эх не помогал им " строить " эту стену Сеня Яйценюх . Они бы с его помощью и 5 километров не построили !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильные стены делают, одежду шьют, апельсины и помидоры выращивают-молодцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас вас за клюют и скажут, что Эрдоган это путин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А самое главное, что Эрдоган признаёт Крым - украинским!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда то и в нас построится,но при закладке в капсуле должен сеня кроль лежать,тогда воровать и плохо строить желания пропадет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я наверно чего то не понимаю, но глядя на фото турецкой стены , возникает вопрос , чтож там так вызывает восхищение?
Ну да , собака через нее не перепрыгнет , а самолетам ,танкам ,ПВО, ПРО эта стена как то по барабану.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ну?!! :D
Люди из тюрем с метровыми стенами бегут, , на гелиевых шарика через трехметровые заборы перебираются , а вспомните , как в "кавказкой пленнице" Шурик с дурки сегал?
Все зависит от желания и необходимости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лиля, не фантазируйте на ночь глядя. Как вы себе представляете сирийскую семью с детьми и стариками, которые будут перебираться через высокую бетонную стену? У вас есть такой опыт?
 показать весь комментарий
Ответить
 
в принципе перелезть можно, но надо будет гнать высокий авто туда с чем нибудь)) т.е. процент перелезших будет в тысячи раз меньше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не фантазирую, просто допускаю возможность, думаю останавливать поток беженцев надо , как то иначе, нет стены , которую нельзя преодолеть, а старики в беженцах -это уж ваша фантазия, как правило мигрируют работоспособные, старики уже на приколе сидят .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бегут, а не мигрируют все - дети, женщины, старики и молодые.

 показать весь комментарий
Ответить
 
так это не для танков стена)) для танков там есть птички. и без стены не пройдут они.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Здравия всем! Я тоже вспомнил про стнену Яценюка! Особенно в разрезе того как 95 квартал пошутил об этой стене в своем фильме пародии "Игры Непристойных". Я тогда конечно смеялся очень долго! Кстати а кто скажет где остальные серии!!! Они же вроде много отсняли! Или посмотрев первую серию власть просто ох.ренела и запретила показывать остальное? Потому как для меня "Игра Непристойных"- это был шедевр сатиры троллинга!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тупые турки - взяли бы прорабом Яйценюха и смета бы выросла в разы , а вместо стены была бы фикция, опять можно было бы бабло пилить. Ишь чего удумали - один блок 7 тонн!
У нас сто километров весит ярд и физвес - 7 кг. Технология, однако. Учитесь, пока Яйценюх живой и на свободе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а сенька только сетку в некоторых местах натянул.... вместе с народом Украины...

 показать весь комментарий
Ответить
 
Сетка ,если с умом в разы лучше , чем бетонная стена, важно какое оборудование на нее навешают , только зачем она, если в стране измученной войной , правительство не собирается даже отменить безвиз с оккупантом , с убийцей народа, закрыть границу стране агрессору не желают!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
орден св. рабиновича не забудьте яценюку вручить.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция завершает строительство 911-километровой стены на границе с Сирией
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция боевик вандализм Донбасс допрос Ефремов задержание киберпреступление Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция обстрел памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США убийство хакер Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти