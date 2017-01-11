Турция завершает строительство 911-километровой стены на границе с Сирией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, турецкие власти заявляют о близости к завершению строительства стены на границе с Сирией протяженностью 911 километров.
Ожидается, что строительство стены будет завершено в апреле 2017 года.
Строителям осталось возвести еще 28 километров заграждения.
Стена возводится из бетонных блоков, каждый из которых весит 7 тонн.
По данным турецких СМИ, стена будет третьей в мире по величине.
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А что самое страшное = никогда за преступления не ответит!
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а це - в процесі будівництва, фото турецького інформагенства Anadolu
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Эх не помогал им " строить " эту стену Сеня Яйценюх . Они бы с его помощью и 5 километров не построили !
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Ну да , собака через нее не перепрыгнет , а самолетам ,танкам ,ПВО, ПРО эта стена как то по барабану.
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Люди из тюрем с метровыми стенами бегут, , на гелиевых шарика через трехметровые заборы перебираются , а вспомните , как в "кавказкой пленнице" Шурик с дурки сегал?
Все зависит от желания и необходимости.
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У нас сто километров весит ярд и физвес - 7 кг. Технология, однако. Учитесь, пока Яйценюх живой и на свободе.
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