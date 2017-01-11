 Кислица в Совбезе ООН: Новый Генсек не должен ограничиваться выражением "беспокойства"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН по предупреждению конфликтов.
"Генеральный секретарь ООН должен играть особую роль в предупреждении конфликтов. Рассчитываем на его активные, беспристрастные и независимые действия, включающие безотлагательное информирование Совета Безопасности о ситуациях, вызывающих наибольшее беспокойство", - отметил замминистра.
Кислица также выразил надежду на активное использование новым главой ООН инструмента добрых услуг для мирного урегулирования конфликтов. Это, по его словам, является актуальным как для стран с нестабильной обстановкой, так и для стран, на территориях которых уже идет конфликт, в частности Украины.
В этом контексте украинский дипломат обратил внимание на то, что в кризисных ситуациях предыдущий Генеральный секретарь ООН в основном прибегал к выражению беспокойства, а не конкретных действий.
Во время дебатов Совбеза ООН новый Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о намерениях уделить повышенное внимание для предупреждения конфликтов, а также усилить координацию с Советом Безопасности.
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