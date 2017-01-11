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Все про:вице-премьер (102) энергетика (841) Кистион (10)

 "Украина не ведет никаких хозяйственных операций с неподконтрольной территорией", - Кистион

Украина не ведет никаких хозяйственных операций с территорией, подконтрольной пророссийским боевикам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в эфире "Эспрессо.TV".

"Украина не ведет никаких хозяйственных операций с неподконтрольной территорией", - отметил Кистион.

По его словам, структура самой энергетики выглядит в таком формате: одна из компаний, которая производит электроэнергию "Центрэнерго" государственная, другие компании - это частная собственность. Например, ГТК Ахметова, "Донбассэнерго". Это компании, которые производят электроэнергию на своих мощностях.

"Центрэнерго" проводит определенные тендерные процедуры, в которых принимают участие объекты хозяйствования. И если есть победитель - его проверяют все структуры.

"Поэтому здесь нельзя говорить о финансировании терроризма", - подчеркнул вице-премьер.

Также он добавил, что цена определяется на соответствующем хабе, где можно ориентироваться в ценах на мировом рынке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина покупает до 9 млн тонн угля с оккупированных территорий в год, - Кистион


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"Проводит определенные тендерные процедуры, в которых принимают участие объекты хозяйствования. И если есть победитель - его проверяют все структуры". Чего неясного-то. Оно само, мы не при делах .
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Все операции контролируются президентом и кабмином,прекратите наговоры
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Украина ведет операции с Панамой,а с кем ведет Панама мы не знаем
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Раскачивает общество на негатимные волны. Всё как по книжке.
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кто-то еще верит этим деятелям от власти???получается все эти ахметовы гигоришины и остальные проходимцы никаким боком не относятся к государству Украина????Ай-яй-яй))ну как у вас проводятся проверки народ наслышан)))
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я там писал про антошку с пузом от картошки.. касается всех. идиоты
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"другие компании - это частная собственность"_______________ и она делает все, что хочет - дословный перевод украинского(!) чиновника...
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Во всем виноват Химкус это он вел операции с ДНР,а Пашинский его обезвредил
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https://news.online.ua/764036/zhena-muzhchiny-podstrelennogo-pashinskim-rasskazala-ob-intsidente-poyavilos-video/

улыбнула фраза: одной рукой он держал бутылку, другой - телефон и помогал толкать машину. Чем, пардон?
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Ну чем-чем, мышцой. Или головой уперся.Там еще непонятки с пистолетом жены евонной
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И вода не является ресурсом Украины? Компании Ахметова полностью неподконтрольны государственным органам Украины? Есть полный запрет на торговлю с ордло и признание этих территорий оккупированными? Как видим, что ответственность до сих пор на правительстве.
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этот баран за наши же деньги, держит нас за идиотов...
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Медведчук,Ахметов,Матиос борятся с контрабандой угля,но им мешают добробаты
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ВЛАДА ЗРАДНИКIВ
На кінець грудня 2016 року було видано понад шістдесят п'ять тисяч дозволів на оптові поставки з України в тимчасово окуповані території і понад тридцять дві тисячі дозволів на поставки у зворотному напрямку. Згідно вищезазначеної постанови КМУ, всі ці товари повинні мати стратегічне значення для України. Провівши експрес-аналіз виданої кількості дозволів на поставки з України на тимчасово окуповані території можна зробити висновки, що для деяких кіл України стратегічно важливо підтримувати обороноздатність незаконних збройних формувань та економічну стабільність роботи підприємств на тимчасово окупованих територіях.Україна поставляє товари, які безпосередньо зміцнюють боєздатність колабораціоністів і сприяють розвитку їх економіки. Ось неповний перелік товарів, що поставляється окупантам: леговані сталі; руди; шлак; торф; кокс; вугілля; бітум; мінерали; полімери; дорогоцінні метали; детонатори і шнури; машини та механізми спеціального призначення; деревина; різні метали і металеві конструкції; всі види двигунів, в тому числі і дизельні; різні електрогенератори; насоси; труби; гума різних сортів; запчастини до автомобілів, локомотивів, верстатів; вироби з міді; фітинги; велика кількість видів дроту; троси; промислова хімія; добрива; антифризи; присадки; масла різних марок; цемент; вогнетривку цеглу та інші вогнетриви; різні прилади і так далі. Крім усього цього Україна постачає окупантам так само корми для тварин, одяг, хутра і шкіру, тканини і текстильні вироби, взуття і навіть квіти. З окупованій же територій до нас йде сіль, цегла, вироби з цементу та інші різні будівельні матеріали, включаючи пісок, мармур. Постачають до нас так само сланець, сірку, графіт і, звичайно ж, вугілля.Як продаж цієї продукції став настільки стратегічно важливим для України, що виправдовує торгівлю нею з сепаратистами, надаючи їм підтримку?Найчастіше організації, що перевозять вантаж, вдаються до наступного трюку: підприємство реєструє юридична адреса по іншу сторону лінії розмежування. Таким чином процес перетину лінії розмежування стає внутрішніми перевезеннями самого підприємства, а не торгівлею. Обмеження не діють.
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НУ ТАК ШОКОЛАДНИКАМ И РЫГАМ ПОД ШУМ ВОЙНЫ ВОРОВАТЬ ЛЕГЧЕ))НАРОД НЕ ОТВЛЕКАЕТСЯ))
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Как про мертвого хорошо или ничего , ну от ото нашо такое говорить , Априори по факту все же и так ясно ,все всьо понимают , мы даем воду она идет через сепарню на Марик , уголь идет на тец , бо тец продали ахметке модернизировать сдаунбаского угля он не хочет а отобрать кишка тонка у вальцмана це ж не беня ...и т.д. чи може написать откуда у захараса в его мазагике наши товары берутся ? думаю , лучше не надо и так зрада зрадная ..
Просто все всьо понимают , и нужно хотя бы не делать умное лицо и тупо молоть чепуху , есть более лучшие варианты ..
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Да цельный министр Насралик ведёт переговоры и платите за уголь на даунбасс. Этого мало или с ума сошли и всех за лохов держите?
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да нет, просто ОНО даже не понимает о чем говорит, для него

хозяйственных операции это как для мартышки квантовая теория поля...

вот такой уровень профессионализма нашего правительства...
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все оно понимает. Просто от безнаказанности хуцпомер уже зашкаливает.
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Так что, 20 долларов с тонны угля идут не в украинский бюджет, а Кононенко и Порошенко?
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Народ, війна така: коли йде потяг від нас до лднр з продуктами спиртним та іншим, обстіли утихають,потяг проходе і все знову...отака вона війна...потрошенку на нари!
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Мы тебе канечна верим... .(с)!!!
Ну ты товарисчь и пиздобол!!!
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Цей бутусовськи цензор вже давно протух ригоанальною брехнею
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хоть бы гниды не патякали. Напрямую уголь покупать у опущенцев и федерастов. Не руководители у нас при власти, а мрази конченные. Ещё и оправдываться пытаются паскуды
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потом ещё что-то чешут про СМИ и пропаганду московии, уже научились лгать и манипулировать народом в разы больше чем москали, хотя что говорить если это всё одна банда и подельники
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да ты что)))наконец то хоть то то уже прозревает)
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И уголек не покупает, и не торгует и электроэнергию и воду не поставляет ну прямо как в 1943 году !
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Бреше ригівська вінницька собака, як дише....
Вугілля по схемі Роттердам плюс звідки йде? З Марсу чи ЮАР?
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А тем временем барыги от власти проталкивают закон в котором разрешается сотрудничество госкомпаний с частными коллекторами. То есть узаконивают рэкет ,что бы бандюки прикрываясь законом могли терзать обнищавшее население .А поскольку лоснящиеся провластные хари являются основными собственниками банков , облгазов и облэнэрго то таким образом как говорят ,-нашим же салом по нашим губам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина не ведет никаких хозяйственных операций с неподконтрольной территорией", - Кистион
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