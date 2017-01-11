 "Украина не ведет никаких хозяйственных операций с неподконтрольной территорией", - Кистион

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в эфире "Эспрессо.TV".
"Украина не ведет никаких хозяйственных операций с неподконтрольной территорией", - отметил Кистион.
По его словам, структура самой энергетики выглядит в таком формате: одна из компаний, которая производит электроэнергию "Центрэнерго" государственная, другие компании - это частная собственность. Например, ГТК Ахметова, "Донбассэнерго". Это компании, которые производят электроэнергию на своих мощностях.
"Центрэнерго" проводит определенные тендерные процедуры, в которых принимают участие объекты хозяйствования. И если есть победитель - его проверяют все структуры.
"Поэтому здесь нельзя говорить о финансировании терроризма", - подчеркнул вице-премьер.
Также он добавил, что цена определяется на соответствующем хабе, где можно ориентироваться в ценах на мировом рынке.
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улыбнула фраза: одной рукой он держал бутылку, другой - телефон и помогал толкать машину. Чем, пардон?
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На кінець грудня 2016 року було видано понад шістдесят п'ять тисяч дозволів на оптові поставки з України в тимчасово окуповані території і понад тридцять дві тисячі дозволів на поставки у зворотному напрямку. Згідно вищезазначеної постанови КМУ, всі ці товари повинні мати стратегічне значення для України. Провівши експрес-аналіз виданої кількості дозволів на поставки з України на тимчасово окуповані території можна зробити висновки, що для деяких кіл України стратегічно важливо підтримувати обороноздатність незаконних збройних формувань та економічну стабільність роботи підприємств на тимчасово окупованих територіях.Україна поставляє товари, які безпосередньо зміцнюють боєздатність колабораціоністів і сприяють розвитку їх економіки. Ось неповний перелік товарів, що поставляється окупантам: леговані сталі; руди; шлак; торф; кокс; вугілля; бітум; мінерали; полімери; дорогоцінні метали; детонатори і шнури; машини та механізми спеціального призначення; деревина; різні метали і металеві конструкції; всі види двигунів, в тому числі і дизельні; різні електрогенератори; насоси; труби; гума різних сортів; запчастини до автомобілів, локомотивів, верстатів; вироби з міді; фітинги; велика кількість видів дроту; троси; промислова хімія; добрива; антифризи; присадки; масла різних марок; цемент; вогнетривку цеглу та інші вогнетриви; різні прилади і так далі. Крім усього цього Україна постачає окупантам так само корми для тварин, одяг, хутра і шкіру, тканини і текстильні вироби, взуття і навіть квіти. З окупованій же територій до нас йде сіль, цегла, вироби з цементу та інші різні будівельні матеріали, включаючи пісок, мармур. Постачають до нас так само сланець, сірку, графіт і, звичайно ж, вугілля.Як продаж цієї продукції став настільки стратегічно важливим для України, що виправдовує торгівлю нею з сепаратистами, надаючи їм підтримку?Найчастіше організації, що перевозять вантаж, вдаються до наступного трюку: підприємство реєструє юридична адреса по іншу сторону лінії розмежування. Таким чином процес перетину лінії розмежування стає внутрішніми перевезеннями самого підприємства, а не торгівлею. Обмеження не діють.
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Просто все всьо понимают , и нужно хотя бы не делать умное лицо и тупо молоть чепуху , есть более лучшие варианты ..
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хозяйственных операции это как для мартышки квантовая теория поля...
вот такой уровень профессионализма нашего правительства...
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Ну ты товарисчь и пиздобол!!!
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Вугілля по схемі Роттердам плюс звідки йде? З Марсу чи ЮАР?
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