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Все про:киберпреступление (202) Россия (64593) США (11618) ФСБ (952) хакер (523) ЦРУ (110)

 "Россия играет с огнем": Глава ЦРУ заявил о предупреждениях по поводу кибератак в адрес ФСБ

Директор ЦРУ США Джон Бреннан, выступая во вторник перед конгрессменами, сообщил, что обсуждал тему кибератак с руководителем ФСБ РФ Александром Бортниковым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Россия пыталась повлиять на выборы в паре десятков стран, - глава Нацразведки США

"Я говорил с главой ФСБ и сказал ему, если Россия так поступает (осуществляет кибератаки - Ред.), то она играет с огнем. Бортников все отрицал", - сказал Дж.Бреннан.

По его словам, этот разговор состоялся в августе 2016 г.

Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях США против России

Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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хер там. мордовия как обычно рузькава чилавека (дурака) включила, типа вретивывсе ихтамнет. короче все их монголоидные ужимки.
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Зрадофилы, а ну давайте обсудим новость
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кто такие зрадофилы? это противники шыкаладного цеха и его прихвостней?
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рну все знают где русские сидят в ольгино какомто. а наши где? ну полно ж и у нас баранов.вот интересно где сидят.
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спроси в шыкаладном цеху у стыць - пыздыць. он тебе скажет.
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ФБР обвинило Россию в попытке взлома сайта Республиканской партии

Глава ФБР Джеймс Коми заявил о том, что российские хакеры якобы атаковали не только систему Демократической партии, но и ресурс Национального республиканского комитета, сообщает CNN.

а это уже доигралса хуило - ястребы ето не простит и не важно, что там трумп скажет.
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Доигрались как раз те кто обвинял российских хакеров попытках навредить Демократам. Джеймсу Коми который придержал информацию о взломе Республиканских серверов придется найти себе новую работу.
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Я только одного не пойму. Почему они так зациклились на теме хакеров? Других тем что ли нет?
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В Киеве готовится судилище над похищенными в Крыму гражданами РФ



Судилище над похищенными в Крыму гражданами РФ Александром Барановым и Максимом Одинцовым может начаться на следующей неделе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«По моим данным от 16 до 19 числа начнется уже процесс над ними. Процесс будет в Киеве, обвиняют их в дезертирстве и измене родине, что никак не может быть воспринято с точки зрения законности, справедливости и международных норм права, потому что насильно удерживать в каком-либо гражданстве это все равно, что выстроить барьер для свободного перемещения и лишать других конституционных прав», - отметила она.

ВЛАСОВЦЫ ТОЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА В ВЫБОРЕ ГРАЖДАНСТВА ?
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Уполномоченный по правам человека в россии Татьяна Москалькова? Не может в россии быть такой должности при такой процедуре назначения на эту должность. Потом, эти граждане не прошли процедуру выхода из гражданства, совершив акт предательства. Так, что суд должен быть.
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Вы посмотрите до чего эта Гейропа докатилась!!!! Ой, так это же российский Углич. Фестиваль "Зимние забавы"...

#РоссияСтранаFake
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Так, а шо - зрадофилов эта новость не прет?
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нептун, ну сделай так чтоб тебя не опускали на форуме. ну что ж ты такой убогий - пишешь ерунду и получаешь пиндюлины
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многовато болтовни оказывается не только у наших типа руководителей .Но словесный понос видно штука заразная .цру ,пентагон,фбр ,вы не в соцсетях патякайте, а реально вводите санкции
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тебе ещё мало?, хотел спроить чей Крым, но теперь это уже неработает, 65% русских уже признаёт - Украинскый а 25% орёт - да отдаите этот Крым.
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Сам придумал?
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Та відімкніть їх вже від мережі - нехай хакають себе в гузно.
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Ну раз он все отрицал то на нет и сюда нет.
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Кремлевский карлик три года издевается над всем миром возомнил себе пупом Земли.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ
Нефть WTI опутилась до $50, нефть BRENT опустилась до $53, $1 стоит больше 60 деревянных.
ДЛЯ НАЧАЛА ГОДА СОВСЕМ НЕ ДУРНО
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Херня собачья, они заложили в бюджет 40$, плюс добились снижения добычи. Плюс доступ до Opal. Так что особенно радоваться нечему, крепчают падлы.
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ну, шо сказати? мені вже до вподоби цей тон, нарешті ви заговорили з парашкою правильною мовою
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Сдав Будапештский меморандум, вы доказали всему миру полную импотентность. А параша вместе с HUILOM понимает только язык сапога строго в зубы. Пожинаете то, что посеяли. А теперь хочу видеть, как вы сумеете этих пидаров поставить на место.
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нас віддали на розтерзання, це доводить, що нашу армію підсилюють аптечками і сухпайками, а сусідню Польщу тисячами М1 Абрамс
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и не трудно догадаться где по глупости будет происходить весь театр
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Кацапів на совість просто так не проб'єш. хуйло їм відмінило нрвствєнний закон шо внутрі нас , а так як москалі до їди і випивки тварі не вибагливі , боярішніков з брагою і рєпою обходяться , то в ЦРУшників без піздюліни в кацапську мерзотну морду нічого не вийде. Не розуміють ЕрЕфійці , окрім як голоблею по харі. У руського міра свої духовні скрєпи.
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Хорошие кадры в американской разведке. Жалко что уйдут в отставку.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Россия играет с огнем": Глава ЦРУ заявил о предупреждениях по поводу кибератак в адрес ФСБ
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