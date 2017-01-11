 "Россия играет с огнем": Глава ЦРУ заявил о предупреждениях по поводу кибератак в адрес ФСБ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я говорил с главой ФСБ и сказал ему, если Россия так поступает (осуществляет кибератаки - Ред.), то она играет с огнем. Бортников все отрицал", - сказал Дж.Бреннан.
По его словам, этот разговор состоялся в августе 2016 г.
Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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Глава ФБР Джеймс Коми заявил о том, что российские хакеры якобы атаковали не только систему Демократической партии, но и ресурс Национального республиканского комитета, сообщает CNN.
а это уже доигралса хуило - ястребы ето не простит и не важно, что там трумп скажет.
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http://www.reuters.com/
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Судилище над похищенными в Крыму гражданами РФ Александром Барановым и Максимом Одинцовым может начаться на следующей неделе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«По моим данным от 16 до 19 числа начнется уже процесс над ними. Процесс будет в Киеве, обвиняют их в дезертирстве и измене родине, что никак не может быть воспринято с точки зрения законности, справедливости и международных норм права, потому что насильно удерживать в каком-либо гражданстве это все равно, что выстроить барьер для свободного перемещения и лишать других конституционных прав», - отметила она.
ВЛАСОВЦЫ ТОЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА В ВЫБОРЕ ГРАЖДАНСТВА ?
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#РоссияСтранаFake
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Нефть WTI опутилась до $50, нефть BRENT опустилась до $53, $1 стоит больше 60 деревянных.
ДЛЯ НАЧАЛА ГОДА СОВСЕМ НЕ ДУРНО
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