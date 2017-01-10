 "У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу", - Сытник

Это производство мы расследуем , но оно сейчас на начальном этапе , дело довольно сложное. Говорить , когда там появятся первые подозреваемые , сейчас я не буду.

Нет сейчас подозреваемых , поскольку это связано с тем , что мы должны отслеживать эти потоки. Мы видим , что деньги вышли из Украины , сейчас мы пытаемся найти , куда они пришли . Опять же , это связано с большим количеством международных правовых поручений



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", - отметил он.