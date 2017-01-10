 "У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу", - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в интервью "5 каналу".
"У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу, в том числе через австрийские банки и далее в офшорные компании. Это производство мы расследуем, но оно сейчас на начальном этапе, дело довольно сложное. Говорить, когда там появятся первые подозреваемые, сейчас я не буду.", - сказал Сытник.
Директор НАБУ не уточнил названия банков, в отношении которых ведется расследование.
"Нет сейчас подозреваемых, поскольку это связано с тем, что мы должны отслеживать эти потоки. Мы видим, что деньги вышли из Украины, сейчас мы пытаемся найти, куда они пришли. Опять же, это связано с большим количеством международных правовых поручений", - отметил он.
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PS Злобствовать насчет пи..$ов во власти тут никогда никто не запрещал.
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Выводили БАНКИРЫ а не горячо вами любимый Порошенко.
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коррумпированной властью, чтобы ей отчитаться перед заграницей о борьбе с
коррупцией, получают заоблачные
зарплаты, которые в десятки раз превосходят среднюю зарплату украинцев. Они за
свои «услуги» получают зарплату в десятки раз выше зарплаты рабочего у станка,
квалифицированного врача или учителя, профессора в вузе. За что? За то, что купили юридический
диплом у киваловых-пидрахуев? С этими аморальными «борцами» еще придется
помучиться. Вцепятся они в свои доходные антикоррупционные должности, как в
свое время Яйценюк в трибуну парламента.
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Сюрприз.
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.- Я думаю, в данной ситуации даже мелкого клерка не смогут назначить виноватым, потому что все настолько связано, и если назначить виноватым мелкого клерка, это потянет за собой соответствующие обвинения и руководства НБУ...."
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20160602/1010991330.html
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