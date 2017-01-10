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Все про:НАБУ (1288) банки (1440) уголовное дело (2179) Сытник (312)

 "У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу", - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в интервью "5 каналу".

"У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу, в том числе через австрийские банки и далее в офшорные компании. Это производство мы расследуем, но оно сейчас на начальном этапе, дело довольно сложное. Говорить, когда там появятся первые подозреваемые, сейчас я не буду.", - сказал Сытник.

Директор НАБУ не уточнил названия банков, в отношении которых ведется расследование.

"Нет сейчас подозреваемых, поскольку это связано с тем, что мы должны отслеживать эти потоки. Мы видим, что деньги вышли из Украины, сейчас мы пытаемся найти, куда они пришли. Опять же, это связано с большим количеством международных правовых поручений", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Результаты лично меня удовлетворяют", - Сытник о работе НАБУ в 2016 году

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К Рожковой-воровке, с аудиозаписями на 6 часов о кражах в НацБанке вопросов не имеет НАБУ?
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Они предпочитают не задавать лишних вопросов... Их зарплата от задаваемых вопросов не зависит...
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Ну если к примеру- через мой банк проводят аферы , то кто совершает преступление. Пушкин?. Ну кино---Говорить, когда там появятся первые подозреваемые, сейчас я не буду.", - сказал Сытник
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Невже вселенську банкіршу за дупу візьмуть?
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Натуральное Лукоморье, а сытник кот на золотой цепи, сказочник.
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Неплохо бы отследить, куда подевались залоги из банков, уничтоженных Гонтаревой
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Количество зрадофилов говорит о том кто сегодня в модераторах...
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А Сытник зрадофил, как считаете?
PS Злобствовать насчет пи..$ов во власти тут никогда никто не запрещал.
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А что сытник? Выводили - пусть рачледует и садит - это его работа.
Выводили БАНКИРЫ а не горячо вами любимый Порошенко.
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Вы ссать в уши своей бабушке будете, а я вам скажу, что основной регулятор по банкам - НБУ. И этот орган прохлопал (то ли случайно, то ли по умыслу), как тот же Приват вывел половину своих активов из страны. Так вот, вы вряд ли знаете, но половину членов Совета НБУ назначает президент. Так-то.
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надо было закрыть приват? ты бы первый верещал.
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Дурень, нужно было не допускать кредитования связанных фирм. Тогда бы тупез..нь типа тебя и не знал бы о проблеме.
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Новоявленные "борцы с коррупцией", поставленные
коррумпированной властью, чтобы ей отчитаться перед заграницей о борьбе с
коррупцией, получают заоблачные
зарплаты, которые в десятки раз превосходят среднюю зарплату украинцев. Они за
свои «услуги» получают зарплату в десятки раз выше зарплаты рабочего у станка,
квалифицированного врача или учителя, профессора в вузе. За что? За то, что купили юридический
диплом у киваловых-пидрахуев? С этими аморальными «борцами» еще придется
помучиться. Вцепятся они в свои доходные антикоррупционные должности, как в
свое время Яйценюк в трибуну парламента.
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Сытник, мы уже сыты уголовными делами. А сел то кто?
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Скоро за такие вопросы сажать начнут. Помяните моё слово!
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Рефинансирование и вывод средств рефинансирования за границу - звенья одной цепи...
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Так откаты рожкова-гонтарева получала именно ЗА ЭТО!
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рефинансирование в основном раздали.. ДО Гонтаревой и Рожковой.
Сюрприз.
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"...То есть вы считаете, что ни Кубива, ни Гонтареву привлечь сейчас к ответственности не выйдет?
.- Я думаю, в данной ситуации даже мелкого клерка не смогут назначить виноватым, потому что все настолько связано, и если назначить виноватым мелкого клерка, это потянет за собой соответствующие обвинения и руководства НБУ...."
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20160602/1010991330.html
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ну а в чем он виноват? даже если и будет пыжится. деньги тю-тю. пока в выборы сытника играли.
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Вот все всё знают , жуликам становится очень стыдно перед страной за свои поступки и , превозмогая огромный стыд , они продолжают ходить на работу ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу", - Сытник
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