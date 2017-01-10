 "Гордимся и поддерживаем!": Порошенко приветствует назначение Фриланд министром иностранных дел Канады

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Христя Фриланд - министр иностранных дел в составе нового правительства премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Гордимся и поддерживаем!", - написал он.
Напомним, Фриланд с ноября 2015 года министр международной торговли Канады.
Хрыстя Фриланд родилась 8 февраля 1968 года, начинала карьеру как журналистка, в 90-х работала в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist.
Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters. В 2013 году была избрана в парламент Канады. С марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.
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Глава МИД Канады Христя Фриланд,Украинка.
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или чета другое....
и зачем нам, украинцам, гордиться тем, что какая-то Христя Фриланд - стала министром иностранных дел Канады?
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