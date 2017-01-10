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 "Гордимся и поддерживаем!": Порошенко приветствует назначение Фриланд министром иностранных дел Канады

Порошенко приветствует назначение Фриланд министром иностранных дел Канады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

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"Христя Фриланд - министр иностранных дел в составе нового правительства премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Гордимся и поддерживаем!", - написал он.

Напомним, Фриланд с ноября 2015 года министр международной торговли Канады.

Хрыстя Фриланд родилась 8 февраля 1968 года, начинала карьеру как журналистка, в 90-х работала в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist.

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Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters. В 2013 году была избрана в парламент Канады. С марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.
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а можно кацапа Климкина убрать с поста министра, и назначить хотя бы Огрызко? тогда и мы порадуемся вместе с президентом
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там уже занято, колясочница туда едет. а шо, популярное место алмазы?
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Если есть повод , народ радуется отдельно от президента...
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у власти полно наших людей. Тебе показать до чего они довели страну?
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интересно, можно в нете заказать подобный шедевр из солнечного Магадана?
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Чогось після цього поздоровлення пропала вся радість за Христю. Ну вміє ж настрій зіпсувати.
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ну не пропала, але тіпа хтось пьорнул не презентації...
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Порох хоч і шакаладний барига , але політик ще той. А чим Христина кацапню налякала , що її до орди не пускають ?
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А ми як гордимося твоїми призначеннями,аж дух забиває,славімо тебе наш спасителю ,хто як не ти всіх ригів пристроїв та лишив їх страху
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А торговлей с ДНР порошенко тоже гордится и поддерживает?Или деньги любят тишину.
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[Экономика от Пророка: Порошенко убивает желание Запада помогать Украине - политолог]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2016/12/blog-post_402.html
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Ею гордиться могут ее папа и мама. Мы то какое отношение имеешь к ней? Всякая сволочь тут же начинает гордиться чужими достижениями, т.к. своих нету. Это из разряда дидывоевали.
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Глава МИД Украины - кацап, его тесть генерал расейской армии или спецуры какой-то, почувствуй разницу
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[Кто с запецками общался, тот в цирке не смеется - ДД]: Посмотри! https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/30189.phtml
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кстати, а где порохососы, странно, может выходной после праздников?
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а "стрингер" это та кто в стрингах ходит? :D
или чета другое....
и зачем нам, украинцам, гордиться тем, что какая-то Христя Фриланд - стала министром иностранных дел Канады?
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Ты бы так министрами гнойсмана гордился, а то у себя один даунов назначаешь, а за Канаду гордишься.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Гордимся и поддерживаем!": Порошенко приветствует назначение Фриланд министром иностранных дел Канады
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