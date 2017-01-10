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 "Украина уже три года борется с иностранной военной агрессией", - замглавы МИД Кислица в Совбезе ООН

Украина третий год вынуждена противостоять военной агрессии Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом напомнил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время дебатов в Совете безопасности ООН по предотвращению конфликтов и поддержанию мира.

"В глобализованном мире конфликт никогда не является слишком маленьким, он касается всех, необходимо оказывать помощь, прежде всего нуждающимся. В Европе тоже есть конфликты - Украина уже три года борется с иностранной военной агрессией. В различных видах это проявляется в виде "гибридной войны", - заявил он.

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"Генеральная ассамблея приняла резолюцию с осуждением агрессии и оккупации Крыма, однако попытки Совета безопасности остановить военную агрессию были блокированы все тем же постоянным членом", - добавил Кислица.

По его словам, члены Совета безопасности и, в особенности, постоянные члены Совбеза несут на себе особое специальное обязательство и ответственность.

Кислица констатировал, что Россия получила статус страны-оккупанта согласно последней резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" поддержали 70 страны ООН, 77 стран воздержались и 26 проголосовали против. Против проголосовали Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.


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