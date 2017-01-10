 "Украина уже три года борется с иностранной военной агрессией", - замглавы МИД Кислица в Совбезе ООН

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом напомнил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время дебатов в Совете безопасности ООН по предотвращению конфликтов и поддержанию мира.
"В глобализованном мире конфликт никогда не является слишком маленьким, он касается всех, необходимо оказывать помощь, прежде всего нуждающимся. В Европе тоже есть конфликты - Украина уже три года борется с иностранной военной агрессией. В различных видах это проявляется в виде "гибридной войны", - заявил он.
"Генеральная ассамблея приняла резолюцию с осуждением агрессии и оккупации Крыма, однако попытки Совета безопасности остановить военную агрессию были блокированы все тем же постоянным членом", - добавил Кислица.
По его словам, члены Совета безопасности и, в особенности, постоянные члены Совбеза несут на себе особое специальное обязательство и ответственность.
Кислица констатировал, что Россия получила статус страны-оккупанта согласно последней резолюции Генеральной ассамблеи ООН.
Как сообщал Цензор.НЕТ, резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" поддержали 70 страны ООН, 77 стран воздержались и 26 проголосовали против. Против проголосовали Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.
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