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 У фигуранта дела "украинских диверсантов" Штыбликова обострились хронические заболевания, - родственники

У фигуранта дела "украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова обострились хронические заболевания.

Об этом сообщили родственники крымчанина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Крымской правозащитной группы в "Фейсбук".

Жена Дмитрия Штыбликова Елена присутствовала 30 декабря 2016 года на судебном заседании в "Ленинском районном суде города Севастополя" и видела супруга. Крымчанин сообщил жене, что у него обострилась мочекаменная болезнь. Родственники передали ему необходимые лекарства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К "украинским диверсантам", задержанным оккупантами в Крыму, не пускают адвокатов

По словам родственников, они регулярно передают Дмитрию посылки в СИЗО Симферополя.

Напомним, Дмитрию Штыбликову, Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке продлили меру пресечения содержание под стражей до 8 марта 2017 года.

Ранее Крымская правозащитная группа заявила, что граждане Украины, задержанные в Крыму в период с августа по ноябрь 2016 года по делу так называемых "украинских диверсантов" (Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний), лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод, а значит, являются политическими заключенными.

Смотрите также: В ФСБ заявили, что Штыбликов сознался в подготовке диверсий, - Интерфакс. ВИДЕО
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У Меланьи Трамп обнаружилась соперница, метящая в первые леди США
http://www.mk.ru/politics/2017/01/10/u-melani-tramp-obnaruzhilas-sopernica-metyashhaya-v-pervye-ledi-ssha.html
Что это значит для Трампа? Это значит что Трампу пришло предупреждение и если он не поменяет своего отношения к россии то пойдет по следам Клинтона у которого так же вначале появилась любовница и в последствии чего Клинтон был убит и появления женщин на пути президентов США всегда заканчивались убийствами президентов.
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А интересно узнать список болезней из которыми можно убивать,грабить и мочить неприкосновенных.ОРЗ проходит?
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А зачем Украине суды?Ведь у нас нету ни одного здорового человека,даже единственный украинский космонавт да и тот когда надо захворает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ фигуранта дела "украинских диверсантов" Штыбликова обострились хронические заболевания, - родственники
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