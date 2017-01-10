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Все про:Великобритания (1438) Латвия (575) НАТО (5112) Эстония (442) Мэй Тереза (20)

 Великобритания защитит Эстонию и Литву в случае агрессии РФ, - Мэй

Великобритания в случае российской агрессии в Балтии встанет на защиту Эстонии и Литвы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Пятая статья устава НАТО гласит, что мы поддерживаем любую страну, против которой применена военная сила. Некоторые люди считают, что Америка изменит свое отношение к НАТО (после прихода Трампа. - Ред.) Я думаю, Америка останется привержена НАТО так же, как и мы", - сказала Мэй.

Премьер-министр подчеркнула, что британские войска будут принимать участие в военных учениях, которые пройдут в Эстонии (где размещается батальон Великобритании). По словам Мэй, "это подчеркнет наше серьезное отношение к своим обязательствам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польшу уже прибыла почти тысяча военнослужащих США

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А латыши как-нибудь сами отобьются.
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Я тока Сайт Русская Весна ...завалила...)))

#РЈРЄСЂР°РЁРЅР°

03.01.2017 - 5:00

РЎРѕРІРµС'РЅРёРє РђРІР°РєРѕРІР° СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р», РєР°Рє СѓРїРѕС'СЂРµР±Р»СЏР» РіР°Р»Р»СЋС†РёРЅРѕРіРµРЅРЅС‹Рµ РіСЂРёР±С‹
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С Его Поддержкой!!! Без Кыева...СМОГЛА!
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В Латвии русиш швайне где то 40%, может поэтому у этой леди очко жим-жим, а может просто забыла , скорее второй вариант более подходит, так как в отличии от других лидеров Европы, она на этот шаг осмелилась.
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Да я сам точно не знаю как правильно писать название страны - Латвия или Литва
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хорошь ты тут один бедняшка в пустоту звонишь, счас поиду посмотрю, думаю на Латвииских саитах ватники наверно ужэ такой гул подняли и шампанское открывает, жаль что меня там пожизненно заблокировали (я имею в виду прокремлёвски ориентированые)
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39 год по ходу...., вот и не верь, что История идет по кругу..., только вместо Германии ..Раша...
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в 1939 році також була Раша і ми разом з ними (СРСР). Окупація Польщі та частини Фінляндії. 1940 рік окупація Литви,Латвії та Естонії.
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Это Московия завоюет Францию и будет ракетами бомбить Англию,потом Америка "опять"на Китай сбросит 5 атомных и одну водородную бомбу
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А кремлёвский фюрер покончит жизнь самоубийством
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А они не рассматривают устав как политический?
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Мей: "Будапештский меморандум - туалетная бумага, Но Балканы защитим. Ага."
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когда вы ХОЛУИ КРЕМЛЕВСКИЕ уже перестанете постить под флагом проклятого АБАМЫ?)))))
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щас можно щас Трамп ихний президент(онитак думают)
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В Украине? Петухов из говна не лепим. Можете считать, что в этом вы нас победили.
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а чего через американский прокси выходишь? ссышь русский флаг показать?
Картинку сам рисовал?
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прибалты) родимые вы наши...ВООРУЖАЙТЕСЬ!!!!
На этих педиков надежды НОЛЬ!!!
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А какже Будапешский меморандум? Они про него забыли?
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Меморандум в случае АТО неприменим. Или англосаксы должны за нас войну войной назвать?! Сколько еще крымов нужно потерять?
Мозги включайте.
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ага защитят , и будапештский меморандум уже вдруг стал политическим...
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Пани Мэй, а что ж Украину забыли? Хоть броневики списанные подбросьте, а то от ваших 3019 обеспокоенностей и мы окончательно обеспокоились.
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Да-да, мы все помним Будапештский меморандум...
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никто не будет забыт, ничто не будет забыто.. хотя украинский народ и не такой злопамятный
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Англии это будет сделать проще, чем США. Столько наших живут в Англии, что пора создавать литовскую дивизию в Англии. Уклоняющимся от призыва срезать социал. И украинцев это касается
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наступят на ху%ло каучуковой подошвой и разотрут о решетку для очистки обуви.
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В иркутской области 100 тыс детей из многодетных и малообеспеченных семей получили в подарок испорченные конфеты.
Некоторым даже особо повезло, они получили конфеты с мясом, которое в этих самых конфетах завелось. Хех, жаль время «Броненосца Потемкина» прошло, да и многие уже не помнят, что это такое и с чем оное едят. Пару фото в инете и все… утерлись подачкой с барского стола. На раб божий, то что нам не гоже. Ну и ведь все от чистого сердца. И совсем там никто на этом не заработал.


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Ну что ж,слава богу похоже что новая железная леди в Европе есть,дело за Америкой.
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Бангкок из-за сложной политической ситуации на Украине планирует закупить вместо «Оплотов» дополнительную партию китайских танков VT-4. Ранее уже был подписан контракт на поставку 28 VT-4. В 2017 году, по его словам, предполагается довести число китайских танков до 49, что делает бесперспективным надежды Киева на продление контракта по «Оплотам».
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Этим меркантильным английским сцыкунам ничего не стоит пообещать то, что они не собираются делать. За примерами ходить не нужно. "Гаранты", бля.
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Они бы себя сначала защитили... Пол Лондона хуйловские казачки типа Абрамовича скупили, а вторую половину китайские камунизды.
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Розриваючи математику,є ще третя половина з афро-негрів та муслімів арабанянів.
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Хех тоже еще, открытие , летом уже все решили , вон сейчас Американцы уже центр фронта занимают ..
Дальше будет больше , Мы в Авангарде , на передке , нам досталась самая сложная задача , но она же и самая почетная и попахивает обширной сатисфакцией и репарациями ...
Як там кацапы говорят говорят .. они многонациональный народ ? , ну Страна - Круто много национальностей придется мокшанскому люмпену учить
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Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість. Ми, дурні, вже їм і США одного разу повірилі, коли разброїлись.
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нас уже захистили...
бомбу забрали - ваюйте!
і чого вони думають шо раша буде нападати на прибалтику?
я помню реакцію європи на грузію...
ога...

шото тут не то...
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Шановна Мей!
Після Будапештського меморандуму ваші заяви - ніщо, всі гаранти - брехуни, ваші стурбованості - лицемірство та демонстрація трусості.

Ви зганьбили ідею колективної безпеки. Вам не вірять друзі, вас не бояться вороги!!!
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Nu jesly oni dajut svoji vojska tak uze xoroso.Oni vet priezdzaajet siuda.Vam nado bylo svojo vremia vstupit v NATo no pocemu to tak nezdelali vSY politiki, vot oni i jest samyje glavlyje vynovniki
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Как это еще до сих пор наш гидрант не высказался в защиту . Мол спите спокойно и т.д.
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Nu i pravilno.takze samo govorit i nemcy.No i sami my dolzny imet silnuju armiju sto i delajetsia teper
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По идеологии прокси-войны (которая нашим политикам не то чтобы интеллектуально недоступна, а просто "сцыкотно") если хочешь защитить свою страну и не допустить войны на своей территории, необходимо всегда давать потенциальному или реальному сопернику "чем заниматься".
Мы этого не сделали и получили войну на своей территории, более того, частично против нас используют наши же ресурсы - от людских в виде фанатиков ЛДНР, до денежных в виде вывезенных Януковичем народных 32 млрд. дол. наличными и материальных в виде наших полезных ископаемых, предприятий, прочего частного и общественного имущества.
А логика говорит просто - страна, которая хочет отвлечь россию от своей территории, должна была, несмотря ни на какие вопли ООН, ОБСЕ и пр. поставлять ПЗРК и другое вооружение в Сирию оппозиции (1), должна любыми путями будоражить ситуацию на Кавказе с целью доведения её до взрыва (2), должна взрывать ситуацию в Средней Азии (3), должна провоцировать Молдову с Приднестровьем (4), должна тайно вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Беларуси (5) и так далее. Проще говоря, россия не успеет заниматься сразу всеми направлениями и это будет максимально ослаблять её.
К этому надо добавить экономическое давление по всем фронтам (запреты транзита, конфискация собственности российского бизнеса тут - разумеется не тупая, а налоговые претензии, антимонопольные расследования, защита прав потребителей и т.п.). Короче надо обескровливать своего врага, а не 4 млн. рабочих рук ему давать в виде трудовых мигрантов. Надо как-то отгораживаться визами, закрывать перевозки, границу на замок и т.д., чтобы максимально забирать у него ресурс.
А наши всё по миру бегают и жалуются. Чеченцы смогли русских на колени поставить - так их там жалкий миллион-два, а тут 45 и стонут. Я не призываю к терактам, но создавать проблемы русской разведке по всей Европе можно публикацией имён русской резидентуры (только не говорите, что наши их не знают) ? Чёрный пиар русским компаниям можно делать (даже если безосновательный - от третьих лиц) ? Разоблачать попытки обхода санкций ? и т.д., и т.п. Надо активно создавать им проблемы и ссорить их с другими странами. Пока что кроме нытья про продление санкций (которые - тоже часть этой политики, но лишь малая) никакого конструктива нет.
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Анаконду месяц не кормили
Не кидают яблоки в корзину
Гастролерьі сволочи разбили
Классную кофейную витрину
https://wwwid=716928395139868&set=a.289535561212489.1073741836
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икона Голобородько? вата есть вата, шо в паРаше, шо в Украине
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Нда-а.Ещё одна перлоляпальница.Альо,латыши,вам трындец.Впрочем эстонцам и литовцам тоже не стоит губу раскатывать.Кинут суки.Полюбому.
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(10.01.1994) московский холуй Леонид Кравчук (якобы бескорыстно) лишил Украину ядерного оружия обменяв его на автограф алкаша и каракули любителя минетов
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Их,вступивших в НАТО и ЕС защитят,а нас с 2005 и по сей день,орущих НАТО-нет,нет и по делом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания защитит Эстонию и Литву в случае агрессии РФ, - Мэй
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