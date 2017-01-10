 Великобритания защитит Эстонию и Литву в случае агрессии РФ, - Мэй

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в интервью британскому телеканалу Sky News.
"Пятая статья устава НАТО гласит, что мы поддерживаем любую страну, против которой применена военная сила. Некоторые люди считают, что Америка изменит свое отношение к НАТО (после прихода Трампа. - Ред.) Я думаю, Америка останется привержена НАТО так же, как и мы", - сказала Мэй.
Премьер-министр подчеркнула, что британские войска будут принимать участие в военных учениях, которые пройдут в Эстонии (где размещается батальон Великобритании). По словам Мэй, "это подчеркнет наше серьезное отношение к своим обязательствам".
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#РЈРЄСЂР°РЁРЅР°
03.01.2017 - 5:00
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Правительство Латвии поддержало сотрудничество с США в сфере обороны
LTV7: американские военные в Латвии будут ненаказуемыми? (26) 44 м
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Картинку сам рисовал?
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На этих педиков надежды НОЛЬ!!!
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Мозги включайте.
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Некоторым даже особо повезло, они получили конфеты с мясом, которое в этих самых конфетах завелось. Хех, жаль время «Броненосца Потемкина» прошло, да и многие уже не помнят, что это такое и с чем оное едят. Пару фото в инете и все… утерлись подачкой с барского стола. На раб божий, то что нам не гоже. Ну и ведь все от чистого сердца. И совсем там никто на этом не заработал.
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Дальше будет больше , Мы в Авангарде , на передке , нам досталась самая сложная задача , но она же и самая почетная и попахивает обширной сатисфакцией и репарациями ...
Як там кацапы говорят говорят .. они многонациональный народ ? , ну Страна - Круто много национальностей придется мокшанскому люмпену учить
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http://obozrevatel.com/curious/41956-sluchajno-zastrelilsya-stalo-izvestno-o-nelepom-samoubijstve-rossiyanina--opublikovano-video.htm
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бомбу забрали - ваюйте!
і чого вони думають шо раша буде нападати на прибалтику?
я помню реакцію європи на грузію...
ога...
шото тут не то...
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https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/175471
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Після Будапештського меморандуму ваші заяви - ніщо, всі гаранти - брехуни, ваші стурбованості - лицемірство та демонстрація трусості.
Ви зганьбили ідею колективної безпеки. Вам не вірять друзі, вас не бояться вороги!!!
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Мы этого не сделали и получили войну на своей территории, более того, частично против нас используют наши же ресурсы - от людских в виде фанатиков ЛДНР, до денежных в виде вывезенных Януковичем народных 32 млрд. дол. наличными и материальных в виде наших полезных ископаемых, предприятий, прочего частного и общественного имущества.
А логика говорит просто - страна, которая хочет отвлечь россию от своей территории, должна была, несмотря ни на какие вопли ООН, ОБСЕ и пр. поставлять ПЗРК и другое вооружение в Сирию оппозиции (1), должна любыми путями будоражить ситуацию на Кавказе с целью доведения её до взрыва (2), должна взрывать ситуацию в Средней Азии (3), должна провоцировать Молдову с Приднестровьем (4), должна тайно вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Беларуси (5) и так далее. Проще говоря, россия не успеет заниматься сразу всеми направлениями и это будет максимально ослаблять её.
К этому надо добавить экономическое давление по всем фронтам (запреты транзита, конфискация собственности российского бизнеса тут - разумеется не тупая, а налоговые претензии, антимонопольные расследования, защита прав потребителей и т.п.). Короче надо обескровливать своего врага, а не 4 млн. рабочих рук ему давать в виде трудовых мигрантов. Надо как-то отгораживаться визами, закрывать перевозки, границу на замок и т.д., чтобы максимально забирать у него ресурс.
А наши всё по миру бегают и жалуются. Чеченцы смогли русских на колени поставить - так их там жалкий миллион-два, а тут 45 и стонут. Я не призываю к терактам, но создавать проблемы русской разведке по всей Европе можно публикацией имён русской резидентуры (только не говорите, что наши их не знают) ? Чёрный пиар русским компаниям можно делать (даже если безосновательный - от третьих лиц) ? Разоблачать попытки обхода санкций ? и т.д., и т.п. Надо активно создавать им проблемы и ссорить их с другими странами. Пока что кроме нытья про продление санкций (которые - тоже часть этой политики, но лишь малая) никакого конструктива нет.
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Не кидают яблоки в корзину
Гастролерьі сволочи разбили
Классную кофейную витрину
https://wwwid=716928395139868&set=a.289535561212489.1073741836
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