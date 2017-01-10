EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Спорт, За рубежом
  3720  83
Все про:Россия (64592) санкции (5774) спорт (1516) допинг-контроль (163)

 20 национальных антидопинговых агентств призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров

Национальные антидопинговые организации 20 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Znak.

Также читайте: "Это как-то непорядочно, ведь мы платим им серьезные деньги за работу", - Мутко о призыве UKAD отстранить РФ от Олимпиады-2018

"С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом", - сообщил журналист ВВС Дэн Роан.

Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России потребуются годы для преодоления последствий допинговых скандалов, - главный следователь WADA

Они также призвали международные федерации и организаторов крупных соревнований лишить Россию всех международных турниров, которые уже запланированы, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований.

"Санкции должны сохраняться до тех пор, пока русский спорт не введет надежные и поддающиеся проверке меры по борьбе с допингом на основе кодекса WADA", - заявила Андреа Готцманн, глава Немецкого антидопингового агентства.

Антидопинговые агентства согласны на компромисс, считая, что к международным стартам могут допускаться только те спортсмены из России, которые смогут пройти серьезную проверку. Прошедшие отбор не смогут выступать под флагом России, а будет соревноваться, как нейтральные спортсмены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские чиновники признали существование системы допинга в РФ, - The New York Times

Ранее президент FIS призвал наказывать только виновных. Из-за допинг скандалов у России отобрали этап Кубка мира в Тюмени, финал Кубка мира по лыжным гонкам и чемпионат мира по бобслею и скелетону. Также экс-президент WADA сообщил, что Россия может быть не допущена к Играм-2018.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не-не-не...хай зенит-арену достроять...а потом и можно...!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не, 10 лярдов вечнозеленых еще ждать... попилят быстро, но достроят к сроку... пусть бабло туда уходит, чем на ихтамнетов в донбассе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
говорят, что когда люди полетят обживать другие планеты, то кацапы все еще будут строить Зенит арену.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да пох. уже. Деньги на арену касабы уже выделили и пропили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мноходовочник-переигрун продолжает штамповать победы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
всех неудастса - абхазия организовала чемпионат всех не признаных стран, вот ещё северная корея своии чемпионаты организует - нее, пустое дело, всех неполучитса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С такими темпами скоро рюзкие с армянами в Нагорном Карабахе свой ООН создадут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где то я читал, что российский спортсмен решил выступать за другую страну. Видимо чтобы не подвергаться дисквалификации. В декабре была эта статья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я думаю из соображений безопастности..ну чтобы не от3,14здили на соревнованиях...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ему не грозит, он на соревнования просто не поедет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЕСЛИ СНИМУТ ЧМ ПО ФУТБОЛУ КАЦАПЫ ПОВЕСЯТСЯ,ДОИГРАЛИСЬ ДЕБИЛЫ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут надо делить на имиджевые потери и материальные потери.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати, а почему в списке стран нет Украины?

Нас все устраивает???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну не только вас нет в списках, я очень злои, из Балтииских стран в списке только Эстония.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да,действительно-недосмотрел.
Мои извинения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спасибо.
Но мои извинения адресованы и Германии.
(с этим наверное посложнее будет)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас во всех службах колорады и ватаны, вспомним хотя бы заявления Бубки, преза федерации дзюдо и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пусть теперь норму ГТО сдают и играют в городки на кубок Чукотки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мельдоний?..полоний?...боярышник?... или все и сразу?...))ну шоб два раза в магаз не бегать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мочу они пьют!!-самую обыкновенную мочу и в прямом эфире
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эк Вы не скрепно как-то называете благородный исконно-руцкий напиток - урина...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А тучи сгущаются! Мировое сообщество действует хоть и медленно, но хватка как у удава. То так же сжимает свои кольца неторопливо, но душит свою жертву окончательно и наверняка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не понел, а где Латвия и Литва, они что , прогуливали это голосование, вот же Эстонцы как всегда на месте а
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверно, прогуливали. У нас так небольшой внутренний междуусобчик из-за дележа государственных денег на спорт....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так и будет. неизбежно. Но не потому, что такие великие моралисты в спортивных федерациях собрались. Большой спорт уже давно стал очень большой коммерцией, а в большой коммерции ну очень не любят нарушителей конвенции, из-за которых доходы падают. Будь это спортсмены- допингаты, будь это дети лейтенанта Шмидта
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да что сегодня за день такой..? И весело, и страшно даже.... . Решение о ликвидации принято, да?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Україна чому відсутня в цьому списку? Наші бубки та інші футбольори проти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
готовят заявление типа "Спорт вне политики и все такое", такое уже было ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Представляю сборную команду нейтральных футболистов. Хотя нет, не представляю, не наберут они 11 человек...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
команду нейтральных футболистов. Хотя нет, не представляю, не наберут они 11 человек... (с)

Не говоря уже о натуралах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И я больше не увижу два унитаза на одном толчке, это не правда, ведь должно быть чудо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот и обёрточка, в которую завернут лишения недоимперии чемпионата мира по футболу. )(уйлу не за что будет к блаттеру прикопаться. Красивая многоходовочка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйло ссыт кацапу в глаза.. а тот кричит - Божья роса !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нехай коров'ячим какашками кидаються і гірників з гною ліплять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо кацапы год харашо начался новости через одну нож ниже спины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це той іркутськ, де росте неправильний "бояришник"? Може від того, що дорослі алкани вчасно не закусили червивими цукерками, вони і загнулися? Чому ж губернатор такий жлоб, не послав дітям фуру з продукцією Рошена?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Він благою метою їм на самогон переганяти дав, а вони в рот потягнули.
Ну не дебіли?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
МЕНЯ уже не ТЕРЗАЮТ СМУТНЫЕ СОМНЕНЬЯ
В песне поётся:
Эй, вратарь, готовься к бою. / Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь, что ЗА ТОБОЮ / Полоса пограничная идёт.
===
1. Если пограничная полоса находится за спиной, то вратарь готовится к бою со своими.
2. Учитывая 1е, речь идёт не о вратаре, а о братке из ЧК-КГБ-ФСБ или из заград-отряда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
4 января издание Bangkok Post сообщило со ссылкой на главнокомандующего армией Таиланда Чалермчаи Ситтисата, что Бангкок из-за сложной политической ситуации на Украине планирует закупить вместо «Оплотов» дополнительную партию китайских танков VT-4. Ранее уже был подписан контракт на поставку 28 VT-4. В 2017 году, по его словам, предполагается довести число китайских танков до 49, что делает бесперспективным надежды Киева на продление контракта по «Оплотам».
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тогда смысл вообще в турнирах, если не будет достойного слперника? Нравятся вам соседи или нет, все равно вместе жить. А все эти шумы с допингами - политическая спекуляция.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поправочка. Сборная Раисси по футболу - кандидат на розыгрыш первенства области. Это соперник которого жалко терять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кто достойный соперник? и что для вас достоинство? подмена мочи в пробирках?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если в единичке, выложенной из таблеток на кацапской медале на фотке, убрать верхнюю левую таблетку, то проявится лик Хуйла
 показать весь комментарий
Ответить
 
Синьопогонні пісюни так недоречно всралися...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А наші що? Товаришують з мордвою домами, тобто хата - ізба?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
на Риа больные ублюдки предлагают ядерную войну начать
Сергей БахматовЛечится выдворением послов этих стран без объяснения причин и официальным указанием столиц в качестве мишеней для превентивного ядерного удара
bdfygtnhcblh в ответ пользователю Mixey82(показать)Mixey82, а я бы на месте руководства нашей страны объявил войну, причем ядерную нам кроме своих цепей нечего терять, а они (NADO, читай госдепия)пусть взвешивают и играют дальше в "Русскую Рулетку"
 показать весь комментарий
Ответить
 
ох и железная Вы леди!...ходите на кацапские ресурсы...я не могу так...сразу делаю себе нэрвы...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Организуют свою ОЛЕНЬПИАДУ ИЛИ ЧМ ПО ГОВНОМЕТАНИЮ !!! По-моему достойные соревнования для скрепных!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ведь если исполнится угроза, то это влет на такиеееееее бабки!!! Страшно представить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Контракт стоимостью 250 миллионов долларов на поставку в Таиланд партии танков «Оплот» был заключен в 2011 году. Конечным сроком его реализации был обозначен 2014 год, однако до настоящего времени Украина смогла поставить лишь 20 машин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вспоминается анек из детства:
Встрерились лисенок, волченок и медвеженок.
- а мне вчера на день рождения мама подарила ципленка, так здорово было!- сказал лисенок.
- а мне барашка подарили !- похвастался волченок.
Медвеженок пыхтел, сопел : - а я.., а мне.., а я вам всем щас пизды дам!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиСпорт20 национальных антидопинговых агентств призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция боевик вандализм Великобритания Донбасс задержание киберпреступление Киев Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция обстрел памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ снегопад суд США убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти