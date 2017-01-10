 20 национальных антидопинговых агентств призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров

Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Znak.
"С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом", - сообщил журналист ВВС Дэн Роан.
Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.
Они также призвали международные федерации и организаторов крупных соревнований лишить Россию всех международных турниров, которые уже запланированы, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований.
"Санкции должны сохраняться до тех пор, пока русский спорт не введет надежные и поддающиеся проверке меры по борьбе с допингом на основе кодекса WADA", - заявила Андреа Готцманн, глава Немецкого антидопингового агентства.
Антидопинговые агентства согласны на компромисс, считая, что к международным стартам могут допускаться только те спортсмены из России, которые смогут пройти серьезную проверку. Прошедшие отбор не смогут выступать под флагом России, а будет соревноваться, как нейтральные спортсмены.
Ранее президент FIS призвал наказывать только виновных. Из-за допинг скандалов у России отобрали этап Кубка мира в Тюмени, финал Кубка мира по лыжным гонкам и чемпионат мира по бобслею и скелетону. Также экс-президент WADA сообщил, что Россия может быть не допущена к Играм-2018.
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Нас все устраивает???
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Мои извинения.
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Но мои извинения адресованы и Германии.
(с этим наверное посложнее будет)
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Не говоря уже о натуралах.
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Ну не дебіли?!!
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В песне поётся:
Эй, вратарь, готовься к бою. / Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь, что ЗА ТОБОЮ / Полоса пограничная идёт.
===
1. Если пограничная полоса находится за спиной, то вратарь готовится к бою со своими.
2. Учитывая 1е, речь идёт не о вратаре, а о братке из ЧК-КГБ-ФСБ или из заград-отряда.
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Сергей БахматовЛечится выдворением послов этих стран без объяснения причин и официальным указанием столиц в качестве мишеней для превентивного ядерного удара
bdfygtnhcblh в ответ пользователю Mixey82(показать)Mixey82, а я бы на месте руководства нашей страны объявил войну, причем ядерную нам кроме своих цепей нечего терять, а они (NADO, читай госдепия)пусть взвешивают и играют дальше в "Русскую Рулетку"
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23:10Антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от соревнований
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Встрерились лисенок, волченок и медвеженок.
- а мне вчера на день рождения мама подарила ципленка, так здорово было!- сказал лисенок.
- а мне барашка подарили !- похвастался волченок.
Медвеженок пыхтел, сопел : - а я.., а мне.., а я вам всем щас пизды дам!
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