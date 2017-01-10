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Все про:Пашинский (463) стрельба (2087) Геращенко_Антон (780)

 Участник инцидента с Пашинским Химикус имеет много защитников в Москве, - Геращенко

Участник инцидента с нардепом Сергеем Пашинским (фракция "Народный фронт") Вячеслав Химикус на сегодняшний день имеет влиятельных защитников как в Украине, так и в России.

Об этом заявил нардеп от фракции "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии телеканалу "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У Химикуса есть влиятельные защитники. Например, Андрей Портнов, который готов оказывать ему помощь. У него теперь много защитников в городе Москве, и я думаю, его интересы будут должным образом защищаться", - заявил Геращенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Дело возбуждено по моему заявлению и я заинтересован в максимально скрупулезном расследовании", - Пашинский о допросе в прокуратуре. ВИДЕО

По словам Геращенко, если генпрокурор Юрий Луценко посчитает, что в действиях Пашинского есть состав преступления, он обратится к Верховной Раде и предложит снять с Пашинского неприкосновенность.

"Если генпрокурор не обратится к Верховной Раде, то необходимости снятия неприкосновенности нет. К тому же Пашинский не уклоняется от проведения расследования. Что касается депутатов, которые говорят о конфликте интересов в расследовании, такой конфликт интересов есть в отношении любого депутата правящей коалиции", - добавил Геращенко.

Смотрите также: Между нардепом Пашинским и вторым участником инцидента Химикусом в случае необходимости будет проведена очная ставка, - прокуратура. ВИДЕО

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.

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"У Химикуса есть влиятельные защитники. Например, Андрей Портнов, который готов оказывать ему помощь. У него теперь много защитников в городе Москве, и я думаю, его интересы будут должным образом защищаться", - заявил Геращенко.
Источник: http://censor.net.ua/n422785
Капец. Он сам то понял, что сказал? По его словам, если бы не предатель и сволочь Портнов, то права Химикуса в Украине вообще защитить было бы некому. И вообще, зачем таким людям, как Химикус, защищать свои права? Хочу спросить Геращенка - Мы в правовом государстве живём или у нас "закон джунглей"?
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Дивно, як там на узбіччі дороги не чатувала знімальна група з двома освітлювачами? Як було під час бійки перестаркуватого мента з депутатом Степаном Хмарою (1990).
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Вселенная замерла. Все ждут процесса " мудак против быдла". Кто же окажется победителем? Мудак? Быдло? Портнов? Смотрите в этом сезоне!
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Вы представляете, как сейчас Химикусу???
Он думает, что п#здец наступил его памяти, ведь по словам Антоши у него ахереть скоко покровителей (и даже с самой россосии есть такие), но только почему-то никого вспомнить не может...
А кто для Геращенко спичи пишет? Не подскажете? А то есть подозрение, что сам Петросян...
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Интересно : что этот " деятель" будет делать когда Народный Фронт окажется на свалке истории , снова подастся в советники к Кернесу ???
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вони що там взагалі йобнулися, гандони шоколадні ....??????
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Як тільки ця жирна свиня розкриває свого рота, стає зрозуміло, що все як раз навпаки. Так було і з історією про поліцейських, що один одного перестріляли. У Антоши робота така, лайно за іншими прибирати, але робить він це дуже непрофесійно.
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Іолоп! краще б змовчав.Тепер ця муйня ПРосто так не закінчиться.І де беруться ці жирні уроди?
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Не, ребята, если этого Химикуса еще и посадят, то считайте мы пробили дно в нашем Достоинстве.

В таком случае, нравится кому то эта правда или не нравиться - наше Достоинство с дырой...
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таки- да, в голове. Потому, что мест других уже не осталось. Сначало в заднице дыру раздолбали делом "Небесной сотни", делами по Ил-76 в Луганске, по Иловайску, по Дебальцево долбали уже где хотели. Только во в голове ещё место осталося.
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геращинку везде кремлевские агенты мерещаться? план шаЙтун в работе?
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тут явно хуйло хотело пащинскаго обесчестить на темнай дароге...
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Участник инцидента с Пашинским Химикус имеет много защитников в Москве, - Геращенко

ПАШ И ГЕРАЩ ЭТО ДВА 3.14ДОРА
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https://gif2.mycdn.me/image?t=45&bid=848821065894&id=805358360581&plc=WEB&tkn=*A1Ve30gmhB3s9-vtckrzC0mKcD0
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Це виходить, що один Пашинський проти Пуйла воює, а всі інші є ворогами України? Яка ж розумна дитина цей Геращенко....
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Если он свою когда-то херачил, значит точно агент кремля. Разве может щирій патриот 3.14...деть жену?
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из Лозинского героя не получилось ,теперь наверняка Пашинскому дадут..Зазеркалье страна чудес...
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ну та прямо таки.... ще одного агента кремля знайшли... якщо посадять Пашинського - то хуйло нападе?
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Годі слухати цю барижну шоблу. Збираймось на загальноукраїнське Віче (Неділя, 12-00, центр вашого міста-містечка) і голосуємо за справжньго Лідера. Переможець укладає на київському Віче договір з громадою і оголошується початок політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Превиборами Укрвлади", що буде мати безліч дієвих механізмів у межах закону, що призведуть до відставки, дострокових президентських, а потім і парламентських. Репост
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Ну там же написано: "переможець". Звідки мені знати, за кого люди проголосують? Голосуйте за тещу , хоч варениками нагодує
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а по справі Кернеса вони друзів у москві в упор не бачать?
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Так это Пашинский воевал с "русским миром"?...
Вот оно что!...
Так выдать ему медаль "героя Украины". Чем он хуже "голодавшей дамы".
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Обыкновенная бытовуха. Не был бы этот плешивый *депутатом*, хрен бы кто заметил. А жирному свину, противопоказано пасть разевать, что бы не заваливал все говном.
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Химикус походу новый мем.
Он и президента Трампа назначил.Да ему Хуйло кофе подает.
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У всего народа Украины есть покровители в Москве,как тяжело геращенки и авакову делить деньги с рюкзаков,столько агентов вокруг.
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Покращення ‏@Uzhesogodni

Если встретите на улице бухого депутата с стволом, бейте сильно и наверняка, чтобы не быть пристреляным или посаженым.
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короче... в кого влучить куля Плєшинського, той автоматом стає врагом народа...
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всі хто проти злочинної влади - мають "сильну підтримку кремлядей"
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Наверно дело замнут.Навряд,с Химикуса удастся сделать шпийона рашки.Для этого надо объявить его паном палковником фсб.И Химикус даже не в то что надо место попал бутылкой.
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Свинья придумал зказочку для хз кого
Этот и остальные питухи ваще Нас за дибилов запрягают
Епанулись напрочь, рсстреляли ЧЕОВЕКА и лепят горбатого
Ой будет вам черти как гепе, какалясочку выдадут на шару
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[Пашинский стрелял из оружия, которое подарил Аваков - ELISE.COM.UA]: Посмотри! http://elise.com.ua/?p=233229

[СРОЧНО! Дело Пашинского: Шокирующие подробности... - ELISE.COM.UA]: Посмотри! http://elise.com.ua/?p=233183
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Химикус агент кремля,а Медведчук патриот,часто ходит в администрацию Порошенко спасать Украину.42 млн агентов кремля не дают жить 15 честным миллиардерам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчастник инцидента с Пашинским Химикус имеет много защитников в Москве, - Геращенко
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