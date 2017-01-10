 Участник инцидента с Пашинским Химикус имеет много защитников в Москве, - Геращенко

Об этом заявил нардеп от фракции "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии телеканалу "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"У Химикуса есть влиятельные защитники. Например, Андрей Портнов, который готов оказывать ему помощь. У него теперь много защитников в городе Москве, и я думаю, его интересы будут должным образом защищаться", - заявил Геращенко.
По словам Геращенко, если генпрокурор Юрий Луценко посчитает, что в действиях Пашинского есть состав преступления, он обратится к Верховной Раде и предложит снять с Пашинского неприкосновенность.
"Если генпрокурор не обратится к Верховной Раде, то необходимости снятия неприкосновенности нет. К тому же Пашинский не уклоняется от проведения расследования. Что касается депутатов, которые говорят о конфликте интересов в расследовании, такой конфликт интересов есть в отношении любого депутата правящей коалиции", - добавил Геращенко.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
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"Дело возбуждено по моему заявлению и я заинтересован в максимально скрупулезном расследовании", - Пашинский о допросе в прокуратуре. ВИДЕО(70)
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Фактов применения "винтовки Пашинского" не установлено, владелец допрошен, - Горбатюк о расследованиях по Майдану(87)
Источник: http://censor.net.ua/n422785
Капец. Он сам то понял, что сказал? По его словам, если бы не предатель и сволочь Портнов, то права Химикуса в Украине вообще защитить было бы некому. И вообще, зачем таким людям, как Химикус, защищать свои права? Хочу спросить Геращенка - Мы в правовом государстве живём или у нас "закон джунглей"?
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Он думает, что п#здец наступил его памяти, ведь по словам Антоши у него ахереть скоко покровителей (и даже с самой россосии есть такие), но только почему-то никого вспомнить не может...
А кто для Геращенко спичи пишет? Не подскажете? А то есть подозрение, что сам Петросян...
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В таком случае, нравится кому то эта правда или не нравиться - наше Достоинство с дырой...
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ПАШ И ГЕРАЩ ЭТО ДВА 3.14ДОРА
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Вот оно что!...
Так выдать ему медаль "героя Украины". Чем он хуже "голодавшей дамы".
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Он и президента Трампа назначил.Да ему Хуйло кофе подает.
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@Uzhesogodni
Если встретите на улице бухого депутата с стволом, бейте сильно и наверняка, чтобы не быть пристреляным или посаженым.
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Этот и остальные питухи ваще Нас за дибилов запрягают
Епанулись напрочь, рсстреляли ЧЕОВЕКА и лепят горбатого
Ой будет вам черти как гепе, какалясочку выдадут на шару
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