 "Результаты лично меня удовлетворяют", - Сытник о работе НАБУ в 2016 году

Но при этом, по его словам, общество пока не ощутило изменения в той степени, чтобы сказать, что в антикоррупционной реформе достигнут

Не так много сделали, как хотелось бы, но в то же время результаты лично меня удовлетворяют", - сказал Сытник

"И мне кажется, что основная причина здесь в том, что общество не ждет сейчас арестов, задержаний, расследований.

Общество ждет приговоров и судов, которые покажут, что к людям, которые совершают коррупционные преступления, будет применено справедливое наказание.

А соответственно те средства, которые арестованы по этим делам, которые были добыты коррупционным путем, будут возвращены в бюджет", - сказал глава НАБУ, отметив, что

здесь как раз этого результата не удалось достичь.





"Частично из-за того, что мы только начали реформу судебной ветви власти, отчасти потому, что мы сейчас только дискутируем на счет создания Антикоррупционного суда.