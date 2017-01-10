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 "Результаты лично меня удовлетворяют", - Сытник о работе НАБУ в 2016 году

Результаты работы Национального антикоррупционного бюро в 2016 году являются удовлетворительными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в интервью "5 каналу".

"С точки зрения профессионального результата, мне кажется, что мы сработали, возможно, на "четыре". Не так много сделали, как хотелось бы, но в то же время результаты лично меня удовлетворяют", - сказал Сытник

Но при этом, по его словам, общество пока не ощутило изменения в той степени, чтобы сказать, что в антикоррупционной реформе достигнут определенный прогресс.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Антикоррупционное бюро помогло предотвратить хищение более 0,5 млрд грн в 2016 году, - НАБУ. ВИДЕО

"И мне кажется, что основная причина здесь в том, что общество не ждет сейчас арестов, задержаний, расследований. Общество ждет приговоров и судов, которые покажут, что к людям, которые совершают коррупционные преступления, будет применено справедливое наказание. А соответственно те средства, которые арестованы по этим делам, которые были добыты коррупционным путем, будут возвращены в бюджет", - сказал глава НАБУ, отметив, что здесь как раз этого результата не удалось достичь.

"Частично из-за того, что мы только начали реформу судебной ветви власти, отчасти потому, что мы сейчас только дискутируем на счет создания Антикоррупционного суда. А этот суд нужен, чтобы дать тот результат, который я сказал", - добавил Сытник.

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Абсолютно точно!
Человек получил свой миллион зарплаты и конечно будет доволен результатами, т.к. у него все хорошо!
Только вот достаточно ли эффективна их работа для общества? Они съели больше чем вернули!!! Разве это показатель? Кто из чиновников сидит в тюрьме благодаря их работе?
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Та вы же ни хрена не делали, у вас вообще никаких нет результатов.
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Вот-вот, никто из топ-чиновников не сидит в тюрьме, никто не сидит даже на скамье подсудимых!
Зато парочка скандалов, то не в те двери вломяться, то не тому обвинение объявят! Как оченивать тогда этих "голубчиков"?
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Сам себе оценку дал, сам себе премию выписал и всё сам, один, без онсамбля.
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Сытник очень давно сам с собой ведёт беседы, понимает только себя и работает только на свой карман
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судя по тому, сколько интервью за последнее время Сытник дает, то думает он только о своем имидже
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Наглядно - живемо по новому. Разница на первое место в Форбс - ну так же хочется!
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Форбс далеко не показатель, да и статьи в нем прекрасно покупаются
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Это как смотреть. В 15 году один гидрант вырос на три ступени, все остальные уценились в разы.
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===Результаты лично меня удовлетворяют=== И вообще я сам себя удовлетворяю
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Тебе задовольняє, а мене ні! Я продовжую підживлювати стовпи, стругати палі і ростити гілляки.
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Ещё бы! Никого , кроме вора двух мешков буряка, не посадил. Да ещё паспортистку из ЖЕКа за сто гривен взятки. Это же результат! Рехворматоры распили пол бюджета и все на воле. Меньше, чем орден Ярослава Мудрого не дадут . И ,небось, доляшку малую от украденного. Результат, батенька, результат!
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Распирает - хочу добавить. Подобное заключение главы НАБУ свидетельствует о желании срочно переименоваться в агенство ,, Я вас все равно на...бу."
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Они это уже два года делают! Думаю что народ до сих пор верит в их честность и прозрачность, а на самом деле - работают выборочно под заказ Банковой! Проанализируйте их производства и поймете против кого работают, а кого отбеляют!
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Нет,ну народ конечно видит что вы сами себя удовлетворяете.
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них*я не делать за 70.000 в месяц - такие "результаты" и меня устроили бы...
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М-да, результаты Сытника удовлетворяют. Аж, по самые помидоры. Интересно, а этот членоголовый Сытник никогда не думал, что результаты НАС, граждан, должны "удовлетворять"? А он, пидар, только о себе думает за нашу зарплату. Молодец, настоящий холуй у Порошенко. Не зря он тебя "выбрал" себе в невесты.
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да уже все сделали для того что бы НАБУ боролось с топовыми коррупционерами: и зарплаты высокие, и носки дорогие и условия работы отличные! а вот результату нету до сих пор
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шыкаладный прихвостень подал голос.

какие они смешные эти борцуны.
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Вот только что-то эффективности работы НАБУ не видно! 44 дела передали в суд, но так ни одно дело и не завершено, так как докательств не хватает
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да наши все антикоррупционные ведомства за последние два года своей работы больше пиарились, чем реально занимались работой! шума от них слишком много, а вот толку мало
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у сытника есть конечно обнадега.... Вон, этот борцун вообще "не исключает")))
54Холодницкий не исключает возможность допроса Порошенко по делу Онищенко

аха-ха.....
Пора выносить..... не исключаю что с летальным, тьфу-тьфу,,,,
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С первых дней своего существования на НАБУ возлагали очень большие надежды! тем более после революции Достоинства все действительно поверили в то, что детективам под силу побороть коррупцию не смотря на звания и должности чиновников! но за два года работы НАБУ стало большим разочарованием
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Они могут сколько угодно удовлетворять Сытника, но людей, которые платят налоги на его содержание, они явно не удовлетворяют. 44 провадження за год?!
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по другому нельзя. а то хуйло на леденцовый заводит его хозяина нападет.
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Хотелось больше ответственности от наших антикоррупционных бюро, подразделение и так далее! а то уже их всех очень много, а толку никакого! только обязанности с одного на другого перекладывают
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А список результатов можно в студию ? Ну или хотя бы одного результата ???
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Какие-то мифические результаты, которые видит толкьо Сытник и никто больше! вот мистика
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Вокруг - дебилы! И Вас удивляет почему мы так живем?



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За такую работу вы козлы должны получать минималку а не по 100 тыс народных денег. Вы кого посадили за время своей деятельности что так удовлетворены .Или радуетесь что вас до сих пор не пересажали?
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А соответственно те средства, которые арестованы по этим делам, которые были добыты коррупционным путем, будут возвращены в бюджет", - сказал глава НАБУ, отметив, что здесь как раз этого результата не удалось достичь. --- но ему кажется(одержим бесами) что"С точки зрения профессионального результата, мне кажется, что мы сработали, возможно, на "четыре". Не так много сделали, как хотелось бы, но в то же время результаты лично меня удовлетворяют",
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А потрачено сколько на них? Ещё и бюджет на 2017 насколько увеличили, чтоб они и дальше бездельничали за огромные бюдж иные деньги?
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ахахаха, походу чинуши всех мастей отморозили мозг, у нас в городе тоже хер проедешь, а местные власти говорят, что уборка снега на оценку 4 )))
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Порошокиных и яценюков тоже такие "результаты" удовлетворяют ...
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В 2016 году деятельность Национального антикоррупционного бюро была неэффективной, так как оно забрало из украинского бюджета 673 млн грн.Директор НАБУ Артем Сытник заявил о возвращении в бюджет Украины 100 млн грн в 2016 году.По его словам, на деятельность антикоррупционного органа из бюджета была выделена сумма в 773 млн грн в 2016 году. В результате его работа забрала из казны 673 млн грн.«У действующей власти есть фирменный стиль, который заключается в создании с зашкаливающим пафосом абсолютно бесполезных правоохранительных органов и растрате на эти органы огромного количества бюджетных средств»,
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Главное, чтобы лично его удовлетворяли...
Зарплату как, регулярно выплачивают?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Результаты лично меня удовлетворяют", - Сытник о работе НАБУ в 2016 году
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