 "Результаты лично меня удовлетворяют", - Сытник о работе НАБУ в 2016 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в интервью "5 каналу".
"С точки зрения профессионального результата, мне кажется, что мы сработали, возможно, на "четыре". Не так много сделали, как хотелось бы, но в то же время результаты лично меня удовлетворяют", - сказал Сытник
Но при этом, по его словам, общество пока не ощутило изменения в той степени, чтобы сказать, что в антикоррупционной реформе достигнут определенный прогресс.
"И мне кажется, что основная причина здесь в том, что общество не ждет сейчас арестов, задержаний, расследований. Общество ждет приговоров и судов, которые покажут, что к людям, которые совершают коррупционные преступления, будет применено справедливое наказание. А соответственно те средства, которые арестованы по этим делам, которые были добыты коррупционным путем, будут возвращены в бюджет", - сказал глава НАБУ, отметив, что здесь как раз этого результата не удалось достичь.
"Частично из-за того, что мы только начали реформу судебной ветви власти, отчасти потому, что мы сейчас только дискутируем на счет создания Антикоррупционного суда. А этот суд нужен, чтобы дать тот результат, который я сказал", - добавил Сытник.
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Человек получил свой миллион зарплаты и конечно будет доволен результатами, т.к. у него все хорошо!
Только вот достаточно ли эффективна их работа для общества? Они съели больше чем вернули!!! Разве это показатель? Кто из чиновников сидит в тюрьме благодаря их работе?
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Зато парочка скандалов, то не в те двери вломяться, то не тому обвинение объявят! Как оченивать тогда этих "голубчиков"?
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какие они смешные эти борцуны.
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54Холодницкий не исключает возможность допроса Порошенко по делу Онищенко
аха-ха.....
Пора выносить..... не исключаю что с летальным, тьфу-тьфу,,,,
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Зарплату как, регулярно выплачивают?
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