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Все про:выборы (21380) киберпреступление (201) Россия (64592) США (11617) хакер (522)

 Россия пыталась повлиять на выборы в паре десятков стран, - глава Нацразведки США

Глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер сообщил о попытке России вмешаться в выборы в паре десятков стран.

Об этом он заявил в ходе выступления перед комитетом сената, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Также читайте: В Конгрессе США предлагают расследовать кибератаки России по образцу терактов 11 сентября

Клеппер не уточнил, какие это были страны помимо США, а также в какой период проходили попытки.

Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях США против России

Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа. Источник: /n422659
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- Изя, когда я смотрю на Димона, я понимаю, зачем кремль затеял борьбу с геями.- Зачем, Сёма?
- Чтобы отвлечь внимание от пидарасов
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это чтоб никто не трепыхался, пытаясь защитить хуйла. Типа Италии, или Сербии.
Кстати надо что-то делать с ватанами в ФИФА, там местный управлюящий Инфантино уже наполовину промеж булок хула залез.
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Максимальный репост - ватница-террористка из Одессы, принимающая активное участие в антиконституционных и антигосударственных мероприятиях, направленных на свержение власти в Украине, и инспирируемых Россией, откровенный нацист, Татьяна Ольхова, г. Одесса, испольнительный директор рекламного агенства "Рекламный ориентир", её страница в facebook https://www.facebook.com/Tatyk777
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Я послал скаргу. Чем больше скарг ,тем быстрей блокируют ватницу.
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Это животное не из Одессы. Места работы ,что оно указало в кацапии. Скорей всего тролль
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Как аккуратно сказнао ПОПЫТАЛАСЬ. (обоссался Клеппер)
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Похоже,начали хуйлуше конкретные лапти плести.
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Ответ один есть!А где доказательства?Видим,и опять-где доказательства?...Лицо кремлевской власти одно-ложь наглая,пропаганда чумовая,подлость,трусость.
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В Україні масковія завжди вмішувалась у вибори, причому всіх рівнів.
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КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 38 хв.
38 хвилин томуКРЫМский бандеровец ретвітнув(ла) Daily Mail OnlineУ россии шикарная слава. Пропагандоны сообщили о смерти Королевы. На Западе кацапов тоже почитывают и охреневают
КРЫМский бандеровец додав(ла),Daily Mail Online @MailOnlineRussia kill the Queen in latest 'fake news' out of Moscow http://dailym.ai/2j1r57i
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пусть бабушка хорошо оденется на похороны паРаши...
не хочу чтобы она простудилась...
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вот чего чего, но свою королеву они другим не даст трогать, сами да имеет право высказатса, для других это табу - нельзя или обезательно будет какие то деиствия, которые обезательно обидчик почуствует.
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Так уже Британия заявила, что не позволит заСрахе напасть на Балтию и будет их защищать в случае агрессии!
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В далекий чукотский поселок прилетел вертолет и доставил консервы, газеты, телевизоры, радио. Через некоторое время один чукча рассказывает другому чукче:

- Телевизор включаю - там Путин. Радио включаю - там Путин. Газету открываю - и там Путин. Консервы, однако, боюсь открывать…
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иду в сортир поссать,достаю член а это....Путин
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Такого наверное ещё небыло в истории Человечества, фашистская страна оккупирует независимыесоседние страны как гитлер и некому их обуздать,я в это не верю,что-то будет,,,будет и очень скоро.
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расія-брехлива та гідка багнюця.....подохне вже скоро...путін-хуйло пора да кадафі...
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Не режими встановити, а нагадити в кожній країні.
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Кацапы ну шо в ваших тупых головах ну нахрена вы полезли к Америке с кибератаками ну раздрочили вы льва а в руках из вооружения только куча дерьма ну так щас вас и накормят и ни какой Трамп вам не поможет даже если бы он очень захотел а Пуйло его пару раз перед миром дураком выставит и будете гуталин вместо боярки жрать бо и на нее денег не будет не вас нужно вытравить бо вы даже инстинкт выживания утратили
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Для тех кому лень много и разного читать уже на сегодня в Ютубе дофига всяких док. фильмов и про россию, и про ссср, и про рос.империю и про много всего разного.
Я точно понимаю, что россия должна быть уничижена! Это, однозначно, вселенское ЗЛО.
Для всех стран естественно бороться "за себя любимого". Так всегда было, есть и будет.

Но только эта мразота будет желать доминировать над всеми, при этом не имея за душой ни хера, кроме сомнительных понтов, кучки уродиков (их можно называть по разному, но, со столетиями, их сущность не меняется), деревянных сортиров, скульптур из говна и "живого мяса" в немерянном количестве.

Не думаю, что в разведках всех стран сидят дебилы, которые этого не понимают. кацапию прибьют, полюбому, но делать это будут нежно и гибридно...
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Сранно, один человек не может иметь такое влияние..
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Не можу зрозуміти , що змінилося в світі за цей місяць - два, то блять патрона на кацапів жаліють в Україну постачити, а тепер завод зброярський побудувати готові. Чимсь їх хуйло дістав?
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Теперь понятно почему Порошенко победил в один тур .
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хуйлу понравилось делать виборы ва всем мире...?
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Как минимум попытка была в Украине в 2004 году.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия пыталась повлиять на выборы в паре десятков стран, - глава Нацразведки США
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