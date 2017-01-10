 Россия пыталась повлиять на выборы в паре десятков стран, - глава Нацразведки США

Об этом он заявил в ходе выступления перед комитетом сената, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Клеппер не уточнил, какие это были страны помимо США, а также в какой период проходили попытки.
Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа. Источник: /n422659
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- Чтобы отвлечь внимание от пидарасов
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Кстати надо что-то делать с ватанами в ФИФА, там местный управлюящий Инфантино уже наполовину промеж булок хула залез.
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38 хвилин томуКРЫМский бандеровец ретвітнув(ла) Daily Mail OnlineУ россии шикарная слава. Пропагандоны сообщили о смерти Королевы. На Западе кацапов тоже почитывают и охреневают
КРЫМский бандеровец додав(ла),Daily Mail Online @MailOnlineRussia kill the Queen in latest 'fake news' out of Moscow http://dailym.ai/2j1r57i
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не хочу чтобы она простудилась...
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- Телевизор включаю - там Путин. Радио включаю - там Путин. Газету открываю - и там Путин. Консервы, однако, боюсь открывать…
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Я точно понимаю, что россия должна быть уничижена! Это, однозначно, вселенское ЗЛО.
Для всех стран естественно бороться "за себя любимого". Так всегда было, есть и будет.
Но только эта мразота будет желать доминировать над всеми, при этом не имея за душой ни хера, кроме сомнительных понтов, кучки уродиков (их можно называть по разному, но, со столетиями, их сущность не меняется), деревянных сортиров, скульптур из говна и "живого мяса" в немерянном количестве.
Не думаю, что в разведках всех стран сидят дебилы, которые этого не понимают. кацапию прибьют, полюбому, но делать это будут нежно и гибридно...
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