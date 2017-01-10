EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Политика Украины
  748  48
Материалы по теме:
Все про:допрос (1017) Порошенко (10333) Онищенко Александр (373) Холодницкий (223)

 Холодницкий не исключает возможность допроса Порошенко по делу Онищенко

Президента Украины Петра Порошенко могут допросить в рамках расследования уголовного дела о махинациях с газом госкомпании "Укргаздобыча".

Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире "5 канала" вечером во вторник, 10 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Отвечая на вопрос о возможности допроса Порошенко, Холодницкий сказал: "Этого нельзя исключать".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "За активностью Онищенко стоят кремлевские кураторы", - российский оппозиционер Яшин о роли олигархов в агрессии РФ. ВИДЕО

Глава САП подеркнул, что махинации подконтрольных народному депутату Александру Онищенко фирм с газом осуществлялись при содействии менеджмента "Укргаздобычи".

Говоря о судебной перспективе дела Онищенко, Холодницкий заявил: "Здесь все будет зависеть от того, когда его задержат, когда его экстрадируют". Говоря о процедуре экстрадиции из Великобритании, глава САП назвал ее "непростой".

Смотрите также: "Когда я махну рукой...": Онищенко посещает Россию и проходит инструктаж перед интервью, - СМИ. ФОТО+ВИДЕО

Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
-ПётрКсеичь , это вы спыжили и вивэли усё бабло в панаму???
-Чур тебе , чур тебе, воть те хремт не я......
-Ну и ладно , так для лохторату и запишэм...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, согласно Закону Мерфи, любое событие, которое может произойти, обязательно произойдет...
Вопрос только - когда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На детектор лжи Петю по всем онищенковским предъявам. И чтобы в прямом эфире.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если гидрант сядет за детектор лжи, то это будет самый лживый детектор в мире.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Господин Холодницкий рассмешил почтенную публику фейсбука!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
работа у него такая, ходить и бубенцами на колпачке трясти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
свидетель?
потерпевший?
обвиняемый?
попандос при любом раскладе)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За словами глави Чечні, через депортацію чеченський народ виявився "на краю прірви", за що несе відповідальність Сталін.

Рамзан Кадиров. Фото:www.foxnews.com
Глава Чечні Рамзан Кадиров прокляв Йосипа Сталіна за наказ про депортацію чеченців та інгушів. Він назвав сталінську депортацію в Казахстан і Середню Азію однією з найтрагічніших сторінок в історії республіки. Таку точку зору він висловив в ході зборів, присвячених Дню відновлення державності чеченського народу. Про це пише Лента.ру.За його словами, через депортацію чеченський народ виявився "на краю прірви", за що несе відповідальність Сталін."Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!" - заявив Кадиров, згадуючи події 1944 року, коли було прийнято постанову ДКО СРСР № 5073 про скасування Чечено-Інгушської АРСР і висилку її населення в Середню Азію і Казахстан.Також він від імені чеченського народу Кадиров висловив подяку Хрущову за повернення чеченців на батьківщину. "Мы за это искренне благодарны ему", - підкреслив Кадиров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Диссонанс, и что-ж теперь зю-ганов скажет, а путлер, караул !!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Было время, когда Чечня воевала, чтобы отделиться от России. Но может статься, что России придётся воевать, чтобы отделиться от Чечни
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да,тоже прихожу к такой мысли гримасы и парадоксы фортуны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цитата года или десятилетия ?
Николай Томенко: Украина - самая бедная страна Европы с самой богатой властью
https://politeka.net/396023-nikolay-tomenko-ukraina-samaya-bednaya-strana-evropy-s-samoy-bogatoy-vlastyu/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись декларацію Порошенка - Власенко
09.01.2017, 14:15 • 1041 • 2

Пєця вчергове розпочав ПіАрну кампанію про те, що він "видатний меценат сучасності і всі кошти від Ліпецькоі фабрики передає в АТО".

Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись його декларацію:

1. За 2015 рік корпоративні права доКУПИВ (не продав).

2. Курсову різницю на майже 50 МІЛЬЙОНІВ гривень ОТРИМАВ.

3. ВІДСОТКИ по депозитах ВІД СВОГО БАНКУ ОТРИМАВ.

4. Витвори мистецтва КУПУВАВ.

5. НОВІ компанії реєстрував.

Читайте також: Порошенко зарабатывает на ставках на бои, которые устроил у себя дома - эксперт

За публічними даними ЛИШЕ від Ліпецькоі фабрики сплатив до бюджету країни агресора 500 млн рублів. Саме на кошти із бюджету фінансується армія агресора, яка щодня вбиває наших хлопців і фінансується "допомога" ДНР/ЛНР.

А ось записів про благочинніст Пєці в декларації немає, хоча, якщо така благочинність мала місце, то вона повинна бути відображена.
Так що, як казав Коров'єв в бессмертному "Майстрі та Маргариті" : "Поздравляю вас, господин, соврамши!".

Пєціні адепти та інші похоботи можуть переконатись тут.

Сергій Власенко
[http://uainfo.org/blognews/1483960330-chergova-brehnya-kradiya-dostatno-lishe-podivitis-deklaratsiyu.html] Посмотри!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что же ответят наши бравые порохоботы?ну кроме "вывсеврете" и Baks13--агент кремля?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда на призыв:"Досить красти" вас объявляют врагом независимости Украины то вы подспудно начинаете догадываться что что-то начинает глючить в шоколадном королевстве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не может начинать глючить, если сама система глюк, по большоиу счету
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посмотреть кто автор "статьи" - и отвечать ничего не надо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петиция о снятии с Пашинского депутатской неприкосновенности: https://petition.president.gov.ua/petition/32431

Приглашаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти хочеш щоб його в ПАРЕ делегували як новінського
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Путин типа встречается с Рыбаками, Петушенко типа дает такой показания. (свинья янык хотел превратить Украину в росею, и Петушенко туда же) реально ЗРАДА. (янык хоть ТУПО этого нескрывал, этот Поумнее решил поступить) (путин сделал из народа лохов, и этот решил сделать из народа Украины лохов). ЧТО МЫ НАДЕЛАЛИ ? Привели к власти ЯНУКОВИЧА в квадрате.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацаПсины допросят плешивого по делу подлодки КУРСК,почему он там улыбался Ларри Кингу,типа ОНА утонула
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стас Белковский : ВАВАН ВАТАн самый богатый чувак в мире,его состояние эксперты оценили в 143 млрд.долл.. 2 бюджета Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как только у нас возникнет новый слепой траст и любой скандал , то мы сразу допросим гидранта, а благодарный народ резко облегченно вздохнёт . Клоуны на сцене , блядь. В 15 году это дало гидранту шестое место в Форбс. А в 16 ? Третье или первое? За таке накопичення і на допит сходити не гріх.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
[Декларацию Порошенко детективы НАПК будут проверять последней • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»]: Посмотри! http://antikor.com.ua/articles/145959-deklaratsiju_poroshenko_detektivy_napk_budut_proverjatj_poslednej
[Против Порошенко начато дело: Он скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией - ELISE.COM.UA]: Посмотри! http://elise.com.ua/?p=233131
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина страна демократическая ,так допрос президента это элементарная вещь,что допрос Натаньяху в Израиле
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а толку с этих допросов ???? спрашивать будут его же ставленники... и только о его здоровье...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И я не ... исключаю. Так, наверняка по совести говорящих в этом материале. Что не зыблимо? Это!


Это? Есть Украина и мы с Вами. Всем спокойной ночи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на самом деле могут и допросить, пиара ради, неудобных вопросов могут не задать или просто дать их для подготовки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хм, и сколько НАБУ ему должно заплатить за допрос?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем оно надо было Порошенко ?
ведь можно было просто найти кого-то более способного
и устраниться от проблем, почив на лаврах
он правда, о чём думает ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кстати, над этим полем, перестановка фамилий - на результат не влияет! ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Топ 5 самых крутых коррупционеров мра в 20 веке :
1)генерал Сухарто ,Индоонезия 43 млрд.долл.
2)Фердинанд Маркос ,Филлипины -10 ярдов
3)Сапуту Сесе Секо,Конго - 5 ярдов
4)Слободан Милошевич - Югославия - 1 ярд..
5)Паша Лазаренко 400 млн.долл.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дело в том что он думает что нас дурачит.. Он себя ПОЛНЫМ ДУРАКОМ выставляет,народ давно с него смеётся..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХолодницкий не исключает возможность допроса Порошенко по делу Онищенко
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция боевик вандализм Великобритания Донбасс задержание киберпреступление Киев Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция обстрел памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ снегопад суд США убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти